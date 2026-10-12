Psikolojiye Göre Yataktan Bir Türlü Çıkamayan İnsanların Ortak Özellikleri

Kimi sabahlar alarmı birkaç kez ertelemeden güne başlamak neredeyse imkansız gibi gelir. Gözler açılır ama zihin hala yarı uykudadır ve yataktan kalkmak için insan kendisiyle pazarlığa girer. Üstelik bu his, yeterince uyunan gecelerin sabahında bile ortaya çıkabiliyor.

Psikoloji açısından bakıldığında yataktan bir türlü kalkamamak, bir karakter kusurundan çok uyku düzeni, stres seviyesi ve ruh haliyle ilgili olabiliyor. Sabahları yataktan çıkmakta zorlanan kişilerde sık görülen ortak noktalar şöyle: