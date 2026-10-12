Psikolojiye Göre Yataktan Bir Türlü Çıkamayan İnsanların Ortak Özellikleri
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Alarm çalıyor, gözler açılıyor ama beden bir türlü yataktan kopmuyor. Bu durumu yaşayanlar çoğu zaman kendini tembellikle suçlasa da uzmanlar meselenin o kadar basit olmadığını söylüyor. Uyku kalitesi, gün içindeki stres, kaygı ve ruh hali sabahları yataktan çıkmayı zorlaştıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.
Kaynak: Cleveland Clinic
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Alarmı kapatıp yorganı yeniden başına çekenlerden misiniz?
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Daha yataktan kalkmadan günün yüküyle bunalabiliyorlar
Gözleri açık olsa da zihinleri hala uykuda kalabiliyor
Stresli düşüncelerden kaçmak için yatağa sığınabiliyorlar
Enerjileri gün boyunca düşük seyredebiliyor
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Keyif aldıkları şeylere ilgileri azalabiliyor
Kendilerini tembellikle suçlayabiliyorlar
Bu zorlanma iş ve sosyal hayatı aksatıyorsa bir uzmana danışmak gerekebilir
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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