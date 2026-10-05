article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sonbaharda Daha Uykulu ve İsteksiz Hissetmemizin Nedeni Açıklandı

Sonbaharda Daha Uykulu ve İsteksiz Hissetmemizin Nedeni Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 14:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sonbahar geldiğinde yalnızca hava serinlemiyor, güneşle vedalaştığımız saat de giderek erkene çekiliyor. Saat henüz akşam 6 bile olmadan dışarısı karardığında kendinizi daha uykulu, isteksiz ya da enerjisiz hissediyorsanız bunun yalnızca psikolojik bir etkiden ibaret olmadığını bilmekte fayda var. Gün ışığı, vücudumuzun ne zaman uyanık ve ne zaman dinlenmeye hazır olması gerektiğini anlamasında önemli bir rol oynuyor. Günler kısaldığında bu düzen bazı kişilerde değişebiliyor. Üstelik erken kararan hava yalnızca uyku isteğini değil, gün içindeki hareketliliğimizi ve sosyal hayatımızı da etkileyebiliyor. Peki sonbahar ve kış aylarında modumuzun düşmesinin arkasında tam olarak ne var?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hava Erken Karardığında Biyolojik Saatimiz de Etkilenebiliyor

Hava Erken Karardığında Biyolojik Saatimiz de Etkilenebiliyor

Vücudumuz günün hangi saatinde olduğumuzu anlayabiliyor. Işık ve karanlık, yaklaşık 24 saatlik uyku-uyanıklık düzenimizi yöneten sirkadiyen ritmin en önemli işaretlerinden biri.

Sabah aldığımız doğal ışık vücuda günün başladığını bildirirken akşam karanlığının gelmesi dinlenme sürecinin yaklaştığı mesajını veriyor. Sonbahar ve kış aylarında gün ışığından yararlandığımız süre kısalınca bu ritim de etkilenebiliyor.

Özellikle sabah karanlıkta uyanıp günün büyük bölümünü kapalı bir ortamda geçiren kişiler doğal ışığı yaz aylarına göre çok daha az görebiliyor. Bu değişiklik bazı insanlarda gün içinde daha uykulu veya daha düşük enerjili hissetmeyle birlikte görülebiliyor.

Hava Kararınca Melatonin Neden Devreye Giriyor?

Hava Kararınca Melatonin Neden Devreye Giriyor?

Burada sık sık adını duyduğumuz hormonlardan biri de melatonin. Melatonin, uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesine yardımcı oluyor ve normal şartlarda akşam karanlığıyla birlikte salgılanması artıyor.

Dolayısıyla günlerin kısalmasıyla birlikte değişen ışık-karanlık düzeni, melatonin ritmini de etkileyebiliyor. Özellikle mevsimsel duygudurum bozukluğu yaşayan kişilerde melatonin ve sirkadiyen ritimde farklılıklar görülebildiğine dair araştırmalar bulunuyor. Ancak uzmanlar mevsimsel ruh hali değişimlerini yalnızca “hava erken karardı, melatonin arttı” şeklinde açıklamanın fazla basit olduğunun da altını çiziyor. Süreçte biyolojik saat, uyku düzeni ve başka birçok etken birlikte rol oynayabiliyor.

Mesele Sadece Vücudumuz Değil, Günlük Hayatımız da Değişiyor

Mesele Sadece Vücudumuz Değil, Günlük Hayatımız da Değişiyor

Yazın iş çıkışı hâlâ aydınlıkken yürüyüşe çıkmak, arkadaşlarla buluşmak ya da dışarıda biraz daha zaman geçirmek oldukça kolay. Sonbaharda ise aynı saatte havanın tamamen kararmış olması eve dönme isteğini artırabiliyor.

Bu da doğal olarak açık havada geçirilen sürenin, hareketin ve sosyal aktivitelerin azalmasına yol açabiliyor. Yani “hava karardı, modum düştü” hissinin arkasında yalnızca biyolojik mekanizmalar bulunmayabilir. Mevsim değiştikçe günlük rutinimizin de değişmesi ruh halimize eşlik edebilir.

Sözcü’nün aktardığı uzman görüşlerinde de erken kararan havayla beraber fiziksel hareket ve sosyal etkileşimin azalmasının ruh hali üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiliyor.

Her Sonbahar Yorgunluğu Mevsimsel Depresyon Anlamına Gelmiyor

Her Sonbahar Yorgunluğu Mevsimsel Depresyon Anlamına Gelmiyor

Havanın erken kararmaya başlamasıyla birkaç gün daha uykulu olmak ya da akşamları eskisinden erken yorulmak tek başına mevsimsel duygudurum bozukluğu anlamına gelmiyor.

Mevsimsel duygudurum bozukluğu, belirtilerin belirli mevsimlerde düzenli olarak ortaya çıktığı bir depresyon türü. Genellikle sonbahar veya kış aylarında başlayıp ilkbahar ve yaz aylarında hafifleyen bir tablo görülebiliyor. Enerji kaybı ve fazla uyuma isteğinin yanında uzun süren düşük ruh hali, günlük aktivitelere karşı isteksizlik ve yaşam düzeninin belirgin biçimde etkilenmesi gibi belirtiler de görülebiliyor.

Dolayısıyla ekim ayında akşamları biraz daha erken koltuğa uzanmakla haftalar boyunca günlük hayatınızı etkileyen bir ruh hali değişimi aynı şey değil. Belirtiler uzun süre devam ediyor veya okul, iş ve sosyal yaşamınızı etkiliyorsa bunu yalnızca “sonbahar geldi” diye geçiştirmek yerine bir sağlık uzmanıyla görüşmek daha doğru olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın