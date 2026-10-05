Sonbaharda Daha Uykulu ve İsteksiz Hissetmemizin Nedeni Açıklandı

Havanın erken kararmaya başlamasıyla birkaç gün daha uykulu olmak ya da akşamları eskisinden erken yorulmak tek başına mevsimsel duygudurum bozukluğu anlamına gelmiyor.

Mevsimsel duygudurum bozukluğu, belirtilerin belirli mevsimlerde düzenli olarak ortaya çıktığı bir depresyon türü. Genellikle sonbahar veya kış aylarında başlayıp ilkbahar ve yaz aylarında hafifleyen bir tablo görülebiliyor. Enerji kaybı ve fazla uyuma isteğinin yanında uzun süren düşük ruh hali, günlük aktivitelere karşı isteksizlik ve yaşam düzeninin belirgin biçimde etkilenmesi gibi belirtiler de görülebiliyor.

Dolayısıyla ekim ayında akşamları biraz daha erken koltuğa uzanmakla haftalar boyunca günlük hayatınızı etkileyen bir ruh hali değişimi aynı şey değil. Belirtiler uzun süre devam ediyor veya okul, iş ve sosyal yaşamınızı etkiliyorsa bunu yalnızca “sonbahar geldi” diye geçiştirmek yerine bir sağlık uzmanıyla görüşmek daha doğru olabilir.