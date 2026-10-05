Sonbaharda Daha Uykulu ve İsteksiz Hissetmemizin Nedeni Açıklandı
Sonbahar geldiğinde yalnızca hava serinlemiyor, güneşle vedalaştığımız saat de giderek erkene çekiliyor. Saat henüz akşam 6 bile olmadan dışarısı karardığında kendinizi daha uykulu, isteksiz ya da enerjisiz hissediyorsanız bunun yalnızca psikolojik bir etkiden ibaret olmadığını bilmekte fayda var. Gün ışığı, vücudumuzun ne zaman uyanık ve ne zaman dinlenmeye hazır olması gerektiğini anlamasında önemli bir rol oynuyor. Günler kısaldığında bu düzen bazı kişilerde değişebiliyor. Üstelik erken kararan hava yalnızca uyku isteğini değil, gün içindeki hareketliliğimizi ve sosyal hayatımızı da etkileyebiliyor. Peki sonbahar ve kış aylarında modumuzun düşmesinin arkasında tam olarak ne var?
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