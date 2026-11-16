Veresiye Borçlarını Kapatan Şarkıcı Çelik'e 'İkinci Haluk Levent' Yorumu Yapıldı, Şarkıcıdan Yanıt Gecikmedi

Çelik, paylaşımlarının altına gelen yorumları da aktardı. Yardımlarda kullandığı paranın kendi kazancı olduğunu ve konserlerin ardından geceleyin yola çıkarak esnafı ziyaret ettiğini vurgulayan sanatçı, şu sözleri söyledi:

'Yani yayınların altında direkt şunu yazılıyor. İkinci Haluk Levent geliyor. 3 güne kalmaz bunu da alırlar. Baba valla benim kazandığım para var ben onu alıyorum konserden sonra çıkıp gece gidiyorum. Ben emek veriyorum.'