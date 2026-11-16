Veresiye Borçlarını Kapatan Şarkıcı Çelik'e 'İkinci Haluk Levent' Yorumu Yapıldı, Şarkıcıdan Yanıt Gecikmedi
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Bir süredir şehir şehir dolaşarak bakkal ve eczanelerdeki veresiye borçlarını kapatan şarkıcı Çelik, kendisine yapılan bir yorumu yanıtladı. Bir YouTube yayınında konuşan sanatçı, yayınların altına yazılan 'İkinci Haluk Levent geliyor' yorumlarını değerlendirdi. Çelik, yardım için kullandığı paranın kendi kazancı olduğunu vurguladı.
Veresiye defterlerini kapatıyor.
"Onu yargılamak, hükümlemek bana düşmüyor."
"Benim kazandığım para var."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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