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Veresiye Borçlarını Kapatan Şarkıcı Çelik'e 'İkinci Haluk Levent' Yorumu Yapıldı, Şarkıcıdan Yanıt Gecikmedi

Veresiye Borçlarını Kapatan Şarkıcı Çelik'e 'İkinci Haluk Levent' Yorumu Yapıldı, Şarkıcıdan Yanıt Gecikmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 17:19
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Bir süredir şehir şehir dolaşarak bakkal ve eczanelerdeki veresiye borçlarını kapatan şarkıcı Çelik, kendisine yapılan bir yorumu yanıtladı. Bir YouTube yayınında konuşan sanatçı, yayınların altına yazılan 'İkinci Haluk Levent geliyor' yorumlarını değerlendirdi. Çelik, yardım için kullandığı paranın kendi kazancı olduğunu vurguladı.

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Veresiye defterlerini kapatıyor.

Veresiye defterlerini kapatıyor.

Şarkıcı Çelik bir süredir şehir şehir dolaşarak bakkal ve eczanelerdeki veresiye borçlarını kapatıyor. Özellikle deprem bölgeleri olmak üzere farklı şehirlerdeki esnafı ziyaret eden sanatçı, bu hareketiyle takdir topluyor. Ancak sosyal medyada zaman zaman garip yorumlarla da karşılaşıyor. Son olarak bir YouTube yayınında konuşan Çelik, kendisine yazılan '2. Haluk Levent geliyor, yakında onu da alırlar' yorumlarına yanıt verdi.

"Onu yargılamak, hükümlemek bana düşmüyor."

"Onu yargılamak, hükümlemek bana düşmüyor."

Çelik, yorumların ardındaki öfkenin kaynağını toplumun Haluk Levent'e duyduğu tepkide görüyor. Haluk Levent'in şu an hapiste olduğunu ve yargılanma süreci bulunduğunu hatırlatan sanatçı, konunun yasaya bırakılması gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

'Ya şimdi toplum Haluk Levent'e öfkeli, acısını benden çıkartıyor. Bu sıkıntılı bir şey. Haluk Levent şimdi hapiste, işte yargılanma süreçleri vesaireler var. Dolayısıyla bizim onun hakkında bir şey söylememiz, konuşmamız doğru değil. O ne yaptı kısmını işte toplum baksın, yasa baksın işte onun yasa karşısında karşılığı neyse orada dursun. Ben onlara karışmam. Bir şey söylemem. Onu yargılamak, hükümlemek bana düşmüyor. Ama onun üzerinden bize vurulması bana haksızlık oluyor ve bizi engellemeye yönelik oluyor.'

"Benim kazandığım para var."

"Benim kazandığım para var."

Çelik, paylaşımlarının altına gelen yorumları da aktardı. Yardımlarda kullandığı paranın kendi kazancı olduğunu ve konserlerin ardından geceleyin yola çıkarak esnafı ziyaret ettiğini vurgulayan sanatçı, şu sözleri söyledi:

'Yani yayınların altında direkt şunu yazılıyor. İkinci Haluk Levent geliyor. 3 güne kalmaz bunu da alırlar. Baba valla benim kazandığım para var ben onu alıyorum konserden sonra çıkıp gece gidiyorum. Ben emek veriyorum.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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