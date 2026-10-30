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"Altın Rolex Kasada Çıkmadı": Levent İnanır'dan Jülide Kural'ın Mal Varlığı Açıklamasına Olay Yanıt!

"Altın Rolex Kasada Çıkmadı": Levent İnanır'dan Jülide Kural'ın Mal Varlığı Açıklamasına Olay Yanıt!

Kadir İnanır
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 08:00
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Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras tartışması, yeğeni Levent İnanır'ın Jülide Kural'ın son açıklamasına verdiği yanıtla yeniden alevlendi. Sabah'ın Günaydın ekine konuşan İnanır, mahkeme kararıyla açılan kasada dayısının saat ve yüzüklerinin çıkmadığını anlatırken usta oyuncunun hayat arkadaşıyla neden evlenmediğine dair de bomba bir iddia ortaya attı. Kural'ın Bodrum açıklamasından şoför meselesine kadar pek çok konuya değinen İnanır, sosyal medyada maruz kaldığını söylediği linç için de hukuki yola başvuracağını duyurdu.

Kaynak: Sabah

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Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vefatı, hayat arkadaşına bıraktığı vasiyetle büyük bir miras kavgası başlattı.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vefatı, hayat arkadaşına bıraktığı vasiyetle büyük bir miras kavgası başlattı.

Tatar Ramazan'dan Yılanların Öcü'ne uzanan filmleriyle Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri olan Kadir İnanır, haziran ayının sonunda 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun 2022'de hazırlattığı vasiyetle mal varlığını, telif ve isim haklarını 20 yılı aşkın süredir hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bırakması, ailede derin bir çatlak yarattı.

Yeğeni Levent İnanır, dayısının sağlık sorunları yaşadığı dönemde iradesinin etkilenmiş olabileceğini savunarak hukuki süreç başlatırken diğer yeğen Gül Bakar ise Kural'ın yanında durmuştu. Haftalardır karşılıklı açıklamalarla süren tartışmada son söz, birkaç gün önce sessizliğini bozan ve İnanır'ın sanıldığı kadar büyük bir servet bırakmadığını söyleyen Jülide Kural'dan gelmişti.

Levent İnanır, mahkeme kararıyla açılan kasada dayısının saat ve yüzüklerinin bulunmadığını anlattı.

Levent İnanır, mahkeme kararıyla açılan kasada dayısının saat ve yüzüklerinin bulunmadığını anlattı.

Kural'ın 25 Rolex iddiasını yalanladığı ve aileden kalan toprağı Gül Bakar'a bıraktığını duyurduğu açıklama, Levent İnanır'ı da yeniden konuşturdu. Yüzyıllık ata toprağının aile içinde kalmasından mutluluk duyduğunu söyleyen İnanır, 25 Rolex sözünün kendisine ait olmadığını hatırlattıktan sonra asıl merak ettiği konuya geçti. Dayısı hastaneye kaldırılmadan önce onunla üç kez yemeğe çıktığını anlatan İnanır'a göre usta oyuncunun bileğinde bu buluşmaların ikisinde Patek Philippe, birinde ise altın Rolex vardı ve her seferinde parmağında farklı bir Atatürk tuğralı altın yüzük duruyordu.

Kural'ın evden para çalındığını öne sürerek bir çalışanı suçlamasının ardından mahkemeye başvurduğunu belirten İnanır, tedbir kararıyla hakim ve avukatı eve gittiğinde ne saatlerin ne yüzüklerin ne de altın çakmakların ortada olduğunu, kasanın da boş çıktığını söyledi. 'Benim gözümle gördüğüm saatleri, yüzükleri nerede?' diye soran İnanır, 'Jülide Hanım bakalım buna nasıl bir cevap verecek?' sözleriyle topu Kural'a attı.

Jülide Kural'ın evlilik açıklamasına itiraz eden Levent İnanır, reddedilen teklifin perde arkasını anlattı.

Jülide Kural'ın evlilik açıklamasına itiraz eden Levent İnanır, reddedilen teklifin perde arkasını anlattı.

Kasadaki saatlerin ardından gelen asıl bomba ise yıllardır merak edilen 'Kadir İnanır ile Jülide Kural neden evlenmedi?' sorusuna dair oldu. Kural son açıklamasında evliliğe sıcak bakmayan tarafın kendisi olduğunu söylemişti, ancak Levent İnanır'ın anlattıkları tam tersini işaret ediyor. İnanır'a göre teklifi yapan Kural'dı ve 'Benim yeşil pasaportum var, evlenince senin de olacak. Dünyayı gezeriz' diyerek usta oyuncuyu ikna etmeye çalıştı, fakat Kadir İnanır bu teklifi kabul etmedi.

Kural'ın psikolojik tedavi için Bodrum'a gittiği yönündeki açıklamasını da inandırıcı bulmadığını söyleyen İnanır, dayısını 28 Haziran'da defnettiklerini, Kural'ın 13 Temmuz'da Bodrum'a gittiğini ve mezarın ancak ağustos sonunda yapıldığını hatırlattı. 'İnsanlar İstanbul'a tedavi için geliyor, Bodrum'a ise tatile gidiyorlar' diyen İnanır, Kural'ın kan verdiği için işten çıkarıldığı öne sürülen şoför meselesine de, cenazenin ardından kendisini havalimanına bırakan şoföre 'Tazminatını Kadir'den iste' dediği iddiasına da hiç yanıt vermediğini vurguladı.

Medyaya her konuştuğunda sosyal medyada trollerin hedefi olduğunu anlatan İnanır, bunun arkasında kimin olduğunu bildiğini öne sürerek bu konuda da hakkını hukuki yoldan arayacağını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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