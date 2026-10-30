"Altın Rolex Kasada Çıkmadı": Levent İnanır'dan Jülide Kural'ın Mal Varlığı Açıklamasına Olay Yanıt!
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Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras tartışması, yeğeni Levent İnanır'ın Jülide Kural'ın son açıklamasına verdiği yanıtla yeniden alevlendi. Sabah'ın Günaydın ekine konuşan İnanır, mahkeme kararıyla açılan kasada dayısının saat ve yüzüklerinin çıkmadığını anlatırken usta oyuncunun hayat arkadaşıyla neden evlenmediğine dair de bomba bir iddia ortaya attı. Kural'ın Bodrum açıklamasından şoför meselesine kadar pek çok konuya değinen İnanır, sosyal medyada maruz kaldığını söylediği linç için de hukuki yola başvuracağını duyurdu.
Kaynak: Sabah
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vefatı, hayat arkadaşına bıraktığı vasiyetle büyük bir miras kavgası başlattı.
Levent İnanır, mahkeme kararıyla açılan kasada dayısının saat ve yüzüklerinin bulunmadığını anlattı.
Jülide Kural'ın evlilik açıklamasına itiraz eden Levent İnanır, reddedilen teklifin perde arkasını anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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