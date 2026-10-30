"Altın Rolex Kasada Çıkmadı": Levent İnanır'dan Jülide Kural'ın Mal Varlığı Açıklamasına Olay Yanıt!

Kural'ın 25 Rolex iddiasını yalanladığı ve aileden kalan toprağı Gül Bakar'a bıraktığını duyurduğu açıklama, Levent İnanır'ı da yeniden konuşturdu. Yüzyıllık ata toprağının aile içinde kalmasından mutluluk duyduğunu söyleyen İnanır, 25 Rolex sözünün kendisine ait olmadığını hatırlattıktan sonra asıl merak ettiği konuya geçti. Dayısı hastaneye kaldırılmadan önce onunla üç kez yemeğe çıktığını anlatan İnanır'a göre usta oyuncunun bileğinde bu buluşmaların ikisinde Patek Philippe, birinde ise altın Rolex vardı ve her seferinde parmağında farklı bir Atatürk tuğralı altın yüzük duruyordu.

Kural'ın evden para çalındığını öne sürerek bir çalışanı suçlamasının ardından mahkemeye başvurduğunu belirten İnanır, tedbir kararıyla hakim ve avukatı eve gittiğinde ne saatlerin ne yüzüklerin ne de altın çakmakların ortada olduğunu, kasanın da boş çıktığını söyledi. 'Benim gözümle gördüğüm saatleri, yüzükleri nerede?' diye soran İnanır, 'Jülide Hanım bakalım buna nasıl bir cevap verecek?' sözleriyle topu Kural'a attı.