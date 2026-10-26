Vefatının İlk Haftasında Tatile Gitmiş: Levent İnanır'dan Jülide Kural Hakkında Yeni İddialar!
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Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden aylardır süren miras kavgası, yeğeni Levent İnanır'ın Sabah yazarı Tuba Kalçık'a verdiği röportajla yeniden alevlendi. Dayısının servetini hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasına en baştan karşı çıkan İnanır, bu kez usta oyuncunun son yıllarında ve vefatının hemen ardından yaşandığını söylediği olayları tek tek anlattı. Sözlerinin arasında Jülide Kural'ın yas dönemine dair anlattıkları ise en çok merak uyandıran kısım oldu.
Kaynak: Tuba Kalçık / Sabah
Kadir İnanır, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı olarak Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden biri olmuştu.
Vasiyetin Jülide Kural'a kaldığı ortaya çıkınca Levent İnanır dayısının iradesini sorgulamaya başlamıştı.
Levent İnanır, Jülide Kural'ın dayısının vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gittiğini anlattı.
Levent İnanır'a göre Kadir İnanır'ın telefonu Jülide Kural'daydı ve hastaneye yalnızca Sermiyan Midyat geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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