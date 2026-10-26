Vefatının İlk Haftasında Tatile Gitmiş: Levent İnanır'dan Jülide Kural Hakkında Yeni İddialar!

Avukatı Bişar Abdi Alınak'ın açıklamasıyla, usta oyuncunun 2022'de noterde hazırlattığı vasiyetle tüm maddi ve manevi haklarını uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenilince aile içindeki kriz de su yüzüne çıktı. Yeğeni Levent İnanır, belgenin dayısının ağır ilaçlar kullandığı bir döneme denk geldiğini savunarak vasiyete itiraz etti; Esra Ezmeci'nin programında ise dayısının hastanede kendisine 'Vekaletim sende' dediğini anlatıp şüphelerini bir kez daha dile getirdi.

Vasiyetnamelerin okunması bazı mirasçılara tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık'a ertelenmişken, Levent İnanır bu kez Günaydın'a çok daha sert sözlerle konuştu.