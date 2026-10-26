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Vefatının İlk Haftasında Tatile Gitmiş: Levent İnanır'dan Jülide Kural Hakkında Yeni İddialar!

Vefatının İlk Haftasında Tatile Gitmiş: Levent İnanır'dan Jülide Kural Hakkında Yeni İddialar!

Kadir İnanır
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 07:50
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Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden aylardır süren miras kavgası, yeğeni Levent İnanır'ın Sabah yazarı Tuba Kalçık'a verdiği röportajla yeniden alevlendi. Dayısının servetini hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasına en baştan karşı çıkan İnanır, bu kez usta oyuncunun son yıllarında ve vefatının hemen ardından yaşandığını söylediği olayları tek tek anlattı. Sözlerinin arasında Jülide Kural'ın yas dönemine dair anlattıkları ise en çok merak uyandıran kısım oldu.

Kaynak: Tuba Kalçık / Sabah

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Kadir İnanır, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı olarak Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden biri olmuştu.

Kadir İnanır, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı olarak Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden biri olmuştu.

Fatsa'dan İstanbul'a uzanan hikâyesiyle Türk sinemasının en karizmatik yüzlerinden birine dönüşen Kadir İnanır, Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım'dan Tatar Ramazan'a uzanan filmografisiyle kuşaklar boyu sevildi. Son yıllarını sağlık sorunlarıyla geçiren usta oyuncu, 26 Haziran 2026'da 77 yaşında hayata veda ettiğinde sevenlerini derin bir yasa boğmuştu.

Vefatın ardından konuşulan konu ise kısa sürede değişti ve İnanır'ın geride bıraktığı servetin kime kalacağı, magazin dünyasının aylardır gündemden düşmeyen dosyalarından birine dönüştü.

Vasiyetin Jülide Kural'a kaldığı ortaya çıkınca Levent İnanır dayısının iradesini sorgulamaya başlamıştı.

Vasiyetin Jülide Kural'a kaldığı ortaya çıkınca Levent İnanır dayısının iradesini sorgulamaya başlamıştı.

Avukatı Bişar Abdi Alınak'ın açıklamasıyla, usta oyuncunun 2022'de noterde hazırlattığı vasiyetle tüm maddi ve manevi haklarını uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenilince aile içindeki kriz de su yüzüne çıktı. Yeğeni Levent İnanır, belgenin dayısının ağır ilaçlar kullandığı bir döneme denk geldiğini savunarak vasiyete itiraz etti; Esra Ezmeci'nin programında ise dayısının hastanede kendisine 'Vekaletim sende' dediğini anlatıp şüphelerini bir kez daha dile getirdi.

Vasiyetnamelerin okunması bazı mirasçılara tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık'a ertelenmişken, Levent İnanır bu kez Günaydın'a çok daha sert sözlerle konuştu.

Levent İnanır, Jülide Kural'ın dayısının vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gittiğini anlattı.

Levent İnanır, Jülide Kural'ın dayısının vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gittiğini anlattı.

Röportajın en çok ses getirecek kısmı, Jülide Kural'ın mirası nasıl değerlendireceği sorusuna verilen yanıt oldu. 'Mirasını yiyecek. Okul mu yaptıracak sanıyorsunuz? Hayatını yaşayacak' diyerek söze giren Levent İnanır, Kural'ın kendisini arayanlara yas tuttuğunu söylediğini ama dayısının vefatının daha ilk haftasında Bodrum'a tatile gittiğini anlattı ve 'Ne yasından bahsediyor?' diye sordu.

Yeğenin anlattıkları tatille sınırlı kalmadı; İnanır'a göre Kural'ı havalimanına, Kadir İnanır'a üç yıl boyunca hizmet eden son şoförü götürdü, ikili orada tartıştı ve Kural şoförü işten çıkarırken ona tazminatını 'Kadir'den' almasını söyledi. Bu olaya da sert çıkan İnanır, 'Ölmüş insandan tazminatını al diyen biri Jülide Hanım' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Levent İnanır'a göre Kadir İnanır'ın telefonu Jülide Kural'daydı ve hastaneye yalnızca Sermiyan Midyat geldi.

Levent İnanır'a göre Kadir İnanır'ın telefonu Jülide Kural'daydı ve hastaneye yalnızca Sermiyan Midyat geldi.

Havalimanı tartışmasını anlatan Levent İnanır, dayısının son yıllarında sevdiklerinden adım adım uzaklaştırıldığını da düşünüyor. Sanatçı dostlarının 'Biz Kadir'i arıyoruz, niye telefonlarımıza cevap vermiyor?' diye kendisine sitem ettiğini anlatan yeğen, bunun sebebini 'Telefonu Jülide Hanım'ın elindeydi, istediğine cevap veriyordu' sözleriyle açıkladı. İnanır, 2012'deki ameliyatta Türkiye'nin bütün starlarının hastaneye koştuğunu, 2025'te ise Sermiyan Midyat dışında kimsenin kapıyı çalmadığını da hatırlattı.

Miras meselesinde en çok içerlediği konu ise Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağı. Dayısının yaşarken 'Hissemi paylaştır' diyerek kendisine vekalet verdiğini, arşivini müzeye dönüştürme fikrine de onay verdiğini anlatan İnanır, vasiyette hem toprağın hem de müze hakkının Kural'a bırakılmasını kabullenemiyor. Jülide Kural'ın yeğeninin bu ağır sözlerine nasıl karşılık vereceği ise şimdiden merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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