Kan Verdiği İçin İşten Kovulmuş: Kadir İnanır'ın Şoföründen Jülide Kural ve İrade Tartışması Hakkında İddia!
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Kadir İnanır'ın vasiyeti etrafında dönen tartışmalara bu kez hiç beklenmedik bir isim katıldı. Usta oyuncunun yaklaşık dört yıl boyunca direksiyonunu kullanan şoförü Ali Garga, Günaydın'a işten neden çıkarıldığını anlattı. Hastanede yaşananlara ve İnanır'ın son dönemdeki iradesine dair sözleri ise miras dosyasının tam ortasına düştü.
Kaynak: Sabah - Tuba Kalçık
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Kadir İnanır, mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakan vasiyetiyle aylardır gündemde.
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Tartışmalar sürerken İnanır'ın şoförü Ali Garga, Kadir İnanır'a hastanede kan verdiği gün neden işinden olduğunu anlattı.
Kadir İnanır'ın vasiyetindeki irade tartışmasına şoförü Ali Garga'dan dikkat çeken bir yorum geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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