Kan Verdiği İçin İşten Kovulmuş: Kadir İnanır'ın Şoföründen Jülide Kural ve İrade Tartışması Hakkında İddia!

Ali Garga, dört yıla yakın Kadir İnanır'ın şoförlüğünü yaptığını ve usta oyuncunun kendisini çok sevdiğini söylüyor. Hikâyenin kırılma anı ise hastanede yaşanmış. İnanır'ın acil kana ihtiyacı olunca doktora aynı kan grubundan olduğunu söyleyen Garga, kanını verip geri döndüğünde beklemediği bir tepkiyle karşılaşmış.

Anlattığına göre Jülide Kural, 'Bana sormadan niye kan vermeye gidiyorsun?' diye bağırıp işine son verdi. Garga asıl sebebin İnanır'a bu kadar bağlı olması olduğunu düşünüyor: 'Kadir Abi'yi çok sevdiğim, hep onu koruyup kolladığım için işime son verdi.' Eski şoför, Kural'ın hastanede olmadığı saatlerde gizlice İnanır'ın yanına gittiğini, elini tuttuğunda usta oyuncunun gözlerinden yaşlar aktığını anlattı.