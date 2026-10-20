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Kan Verdiği İçin İşten Kovulmuş: Kadir İnanır'ın Şoföründen Jülide Kural ve İrade Tartışması Hakkında İddia!

Kan Verdiği İçin İşten Kovulmuş: Kadir İnanır'ın Şoföründen Jülide Kural ve İrade Tartışması Hakkında İddia!

Kadir İnanır
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 08:08
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Kadir İnanır'ın vasiyeti etrafında dönen tartışmalara bu kez hiç beklenmedik bir isim katıldı. Usta oyuncunun yaklaşık dört yıl boyunca direksiyonunu kullanan şoförü Ali Garga, Günaydın'a işten neden çıkarıldığını anlattı. Hastanede yaşananlara ve İnanır'ın son dönemdeki iradesine dair sözleri ise miras dosyasının tam ortasına düştü.

Kaynak: Sabah - Tuba Kalçık

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Kadir İnanır, mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakan vasiyetiyle aylardır gündemde.

Kadir İnanır, mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakan vasiyetiyle aylardır gündemde.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Son yıllarda beyin pıhtısı ve kanama nedeniyle uzun süre hastanede kalan usta oyuncu, mayıs ayında da zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı.

Asıl fırtına ise vefatının ardından koptu. Avukatı Bişar Abdi Alınak'ın açıklamasına göre İnanır, 9 Mayıs 2022'de düzenlediği vasiyetle tüm maddi ve manevi haklarını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı. Yeğeni Levent İnanır ise vasiyetin, dayısının ağır ilaçlar kullandığı bir döneme denk geldiğini söyleyerek 'irade sorunu' iddiasıyla karşı çıktı. Vasiyetnamelerin açılması için belirlenen yeni duruşma tarihi 17 Aralık olarak belirlendi.

Tartışmalar sürerken İnanır'ın şoförü Ali Garga, Kadir İnanır'a hastanede kan verdiği gün neden işinden olduğunu anlattı.

Tartışmalar sürerken İnanır'ın şoförü Ali Garga, Kadir İnanır'a hastanede kan verdiği gün neden işinden olduğunu anlattı.

Ali Garga, dört yıla yakın Kadir İnanır'ın şoförlüğünü yaptığını ve usta oyuncunun kendisini çok sevdiğini söylüyor. Hikâyenin kırılma anı ise hastanede yaşanmış. İnanır'ın acil kana ihtiyacı olunca doktora aynı kan grubundan olduğunu söyleyen Garga, kanını verip geri döndüğünde beklemediği bir tepkiyle karşılaşmış.

Anlattığına göre Jülide Kural, 'Bana sormadan niye kan vermeye gidiyorsun?' diye bağırıp işine son verdi. Garga asıl sebebin İnanır'a bu kadar bağlı olması olduğunu düşünüyor: 'Kadir Abi'yi çok sevdiğim, hep onu koruyup kolladığım için işime son verdi.' Eski şoför, Kural'ın hastanede olmadığı saatlerde gizlice İnanır'ın yanına gittiğini, elini tuttuğunda usta oyuncunun gözlerinden yaşlar aktığını anlattı.

Kadir İnanır'ın vasiyetindeki irade tartışmasına şoförü Ali Garga'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Kadir İnanır'ın vasiyetindeki irade tartışmasına şoförü Ali Garga'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Garga'ya göre İnanır'ın onun işten çıkarılmasına itiraz edecek gücü yoktu. 'İradesi olsaydı beni asla işten çıkarmazdı. Yatalaktı, konuşamıyordu bile' diyen eski şoför, mirasın Jülide Kural'a kalmasına da şaşırdığını söyledi. Yine de net bir hüküm vermekten kaçındı: 'Kendi iradesiyle böyle yapar mıydı? Bilmiyorum.'

Garga, usta oyuncunun hastanede yalnızlaştırıldığı iddialarına da hak verdi; kapıda çok sayıda ziyaretçi beklediğini ama yalnızca Kural'ın tanıdığı isimlerin içeri alındığını öne sürdü. İşin içinde bir de yeğen var. Garga'ya göre dayı-yeğen barıştıktan sonra Levent İnanır onu hiç yalnız bırakmadı, her gün ziyarete geldi. Jülide Kural ise daha önce tartışmalar için 'Kendisi bir vasiyetname hazırlamış. Buna saygı duymak lazım' demişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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