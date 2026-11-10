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Ekranlardan Uzaklaşıp Bambaşka Bir Hayata Yol Açan Gamze Özçelik Evliliğinde Yaşadığı Zorluğu İlk Kez Anlattı

Ekranlardan Uzaklaşıp Bambaşka Bir Hayata Yol Açan Gamze Özçelik Evliliğinde Yaşadığı Zorluğu İlk Kez Anlattı

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 07:41
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Arka Sokaklar'ın Komiser Zeynep'i olarak hafızalara kazınan Gamze Özçelik, 2024 yazında hayatını birleştirdiği Reshad Strik'le evliliği hakkında ilk kez konuştu. Farklı kültürlerden gelen çiftin ilişkisinde ünlü ismi en çok zorlayan konu ise kimsenin aklına gelmeyecek kadar gündelik bir detay oldu. Yardım çalışmalarıyla uzun süredir gündemden düşmeyen Özçelik'in samimi sözleri, çiftin evdeki halini merak edenlerin de ilgisini çekti.

Kaynak: Sabah

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Gamze Özçelik, Arka Sokaklar'daki Komiser Zeynep rolüyle tanınmış, yıllar sonra Operasyon Alesta ile setlere dönmüştü.

Gamze Özçelik, Arka Sokaklar'daki Komiser Zeynep rolüyle tanınmış, yıllar sonra Operasyon Alesta ile setlere dönmüştü.

1999'da Elite Model Look ile adını duyuran Gamze Özçelik, Tatlı Hayat, Serseri ve Cinlerle Periler gibi dizilerin ardından Arka Sokaklar'da canlandırdığı Komiser Zeynep Akyüz'le ekran başındaki izleyicilerin gönlünde taht kurmuş, Popstar Türkiye'yi sunarak da geniş kitlelerin sevgilisi olmuştu. 2017'de kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile kameralardan uzaklaşıp bambaşka bir hayata adım atan ünlü isim, o günden beri Afrika'dan Gazze'ye uzanan yardım çalışmalarıyla anılıyor.

Gazze'den tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen 23 kişinin ameliyat ve tedavi masraflarını üstlenen Özçelik, hastaları ve ailelerini de tek tek ziyaret etti. Uzun bir aranın ardından tabii'nin askeri temalı dizisi Operasyon Alesta ile setlere dönen oyuncunun özel hayatı ise en az kariyeri kadar merak ediliyor.

Gamze Özçelik ile Reshad Strik'i Gana'daki bir köy tanıştırmış, çift Haziran 2024'te evlenmişti.

Gamze Özçelik ile Reshad Strik'i Gana'daki bir köy tanıştırmış, çift Haziran 2024'te evlenmişti.

Gamze Özçelik'in hayatındaki aşk da yine bu yardım yolculuklarından birinin içinden çıktı. Reshad Strik'in Milliyet'e anlattığına göre önce kendisi Gana'da bir köyü ziyaret etmiş, iki yıl sonra aynı köye Umuda Koşanlar ekibiyle giden Özçelik köylülerden onun adını duyunca Strik'e ulaşıp onu derneğe davet etmişti.

'Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum' diyen Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu ve sunucuyla başlayan bu hikaye, Haziran 2024'te sürpriz bir nikahla evliliğe dönüştü. Türkiye'ye 2013'te yerleşip Türkçe dersleri alan Strik, Filinta dizisindeki rolüyle Türk izleyicinin de yabancısı değildi.

Gamze Özçelik, eşiyle tartışırken İngilizce konuşmakta zorlandığını söyleyip Türkçeyi özlediğini itiraf etti.

Gamze Özçelik, eşiyle tartışırken İngilizce konuşmakta zorlandığını söyleyip Türkçeyi özlediğini itiraf etti.

Strik'in Türkçe öğrenmek için verdiği çabaya rağmen çiftin evdeki ortak dili İngilizce olunca, Gamze Özçelik için asıl zorluk da burada başladı. Özel hayatını bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, farklı kültürlerden gelmelerinin evliliklerinde herhangi bir soruna yol açmadığını, kendisini asıl zorlayan şeyin dil olduğunu anlattı.

Sürekli İngilizce konuşmanın zaman zaman yorucu olduğunu, özellikle tartışma anlarında derdini bu dilde anlatmakta güçlük çektiğini söyleyen Özçelik, 'Türkçe konuşmayı özledim' diyerek içini döktü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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