Ekranlardan Uzaklaşıp Bambaşka Bir Hayata Yol Açan Gamze Özçelik Evliliğinde Yaşadığı Zorluğu İlk Kez Anlattı
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Arka Sokaklar'ın Komiser Zeynep'i olarak hafızalara kazınan Gamze Özçelik, 2024 yazında hayatını birleştirdiği Reshad Strik'le evliliği hakkında ilk kez konuştu. Farklı kültürlerden gelen çiftin ilişkisinde ünlü ismi en çok zorlayan konu ise kimsenin aklına gelmeyecek kadar gündelik bir detay oldu. Yardım çalışmalarıyla uzun süredir gündemden düşmeyen Özçelik'in samimi sözleri, çiftin evdeki halini merak edenlerin de ilgisini çekti.
Kaynak: Sabah
Gamze Özçelik, Arka Sokaklar'daki Komiser Zeynep rolüyle tanınmış, yıllar sonra Operasyon Alesta ile setlere dönmüştü.
Gamze Özçelik ile Reshad Strik'i Gana'daki bir köy tanıştırmış, çift Haziran 2024'te evlenmişti.
Gamze Özçelik, eşiyle tartışırken İngilizce konuşmakta zorlandığını söyleyip Türkçeyi özlediğini itiraf etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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