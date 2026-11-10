Ekranlardan Uzaklaşıp Bambaşka Bir Hayata Yol Açan Gamze Özçelik Evliliğinde Yaşadığı Zorluğu İlk Kez Anlattı

1999'da Elite Model Look ile adını duyuran Gamze Özçelik, Tatlı Hayat, Serseri ve Cinlerle Periler gibi dizilerin ardından Arka Sokaklar'da canlandırdığı Komiser Zeynep Akyüz'le ekran başındaki izleyicilerin gönlünde taht kurmuş, Popstar Türkiye'yi sunarak da geniş kitlelerin sevgilisi olmuştu. 2017'de kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile kameralardan uzaklaşıp bambaşka bir hayata adım atan ünlü isim, o günden beri Afrika'dan Gazze'ye uzanan yardım çalışmalarıyla anılıyor.

Gazze'den tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen 23 kişinin ameliyat ve tedavi masraflarını üstlenen Özçelik, hastaları ve ailelerini de tek tek ziyaret etti. Uzun bir aranın ardından tabii'nin askeri temalı dizisi Operasyon Alesta ile setlere dönen oyuncunun özel hayatı ise en az kariyeri kadar merak ediliyor.