Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın Çocukları Murathan Kocaman Olmuş!
Bir dönemin çok konuşulan çifti Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik’in evliliğinden dünyaya gelen Murathan, 16 yaşına bastı. Yıllardır gözlerden uzak büyüyen Murathan’ın son hali, annesi Gamze Özçelik’in sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi
Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden Arka Sokaklar, yalnızca yıllarca süren ekran yolculuğuyla değil, setinde filizlenen aşklarla da hafızalara kazındı.
Gamze Özçelik, oğlu Murathan’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Özçelik, Murathan’ın fotoğrafını paylaşarak Sezen Aksu’nun “Canımsın Sen” şarkısını ekledi.
