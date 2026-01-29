Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın Çocukları Murathan Kocaman Olmuş!

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın yolları, Arka Sokaklar dizisinin setinde kesişti. Dizide birlikte rol alan ikili, set arkadaşlığıyla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürdü. Sette başlayan bu yakınlık, kısa süre içinde ciddi bir birlikteliğe evrildi.

Bu ilişki, 19 Haziran 2008 tarihinde Büyükada’da gerçekleşen nikahla resmiyet kazandı. Evliliklerini taçlandıran en önemli gelişme ise 30 Ocak 2010 tarihinde yaşandı. Çiftin oğulları Murathan Pektaş dünyaya geldi. Murathan’ın doğumu, Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş için hayatlarında yeni bir sayfa açtı. Ancak her şey dışarıdan göründüğü kadar sorunsuz ilerlemedi. Evliliklerinin ardından çok uzun bir süre geçmeden çiftin yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 26 Aralık 2011'de boşandı.

Ancak çiftin boşanma süreci tamamen sorunsuz ilerlemedi. Anlaşmalı olarak ayrılmalarına rağmen, bir dönem verilen boşanma dilekçesinin geri çekilmesi ve mahkeme sürecinde basına yansıyan gerginlikler dikkat çekti. Boşanma sonrası oğulları Murathan’ın velayetiyle ilgili yaşanan hassas süreçler de magazin gündeminde yer buldu.