Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın Çocukları Murathan Kocaman Olmuş!

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın Çocukları Murathan Kocaman Olmuş!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.01.2026 - 12:51

Bir dönemin çok konuşulan çifti Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik’in evliliğinden dünyaya gelen Murathan, 16 yaşına bastı. Yıllardır gözlerden uzak büyüyen Murathan’ın son hali, annesi Gamze Özçelik’in sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden Arka Sokaklar, yalnızca yıllarca süren ekran yolculuğuyla değil, setinde filizlenen aşklarla da hafızalara kazındı.

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın yolları, Arka Sokaklar dizisinin setinde kesişti. Dizide birlikte rol alan ikili, set arkadaşlığıyla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürdü. Sette başlayan bu yakınlık, kısa süre içinde ciddi bir birlikteliğe evrildi.

Bu ilişki, 19 Haziran 2008 tarihinde Büyükada’da gerçekleşen nikahla resmiyet kazandı. Evliliklerini taçlandıran en önemli gelişme ise 30 Ocak 2010 tarihinde yaşandı. Çiftin oğulları Murathan Pektaş dünyaya geldi. Murathan’ın doğumu, Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş için hayatlarında yeni bir sayfa açtı. Ancak her şey dışarıdan göründüğü kadar sorunsuz ilerlemedi. Evliliklerinin ardından çok uzun bir süre geçmeden çiftin yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 26 Aralık 2011'de boşandı.

Ancak çiftin boşanma süreci tamamen sorunsuz ilerlemedi. Anlaşmalı olarak ayrılmalarına rağmen, bir dönem verilen boşanma dilekçesinin geri çekilmesi ve mahkeme sürecinde basına yansıyan gerginlikler dikkat çekti. Boşanma sonrası oğulları Murathan’ın velayetiyle ilgili yaşanan hassas süreçler de magazin gündeminde yer buldu.

Gamze Özçelik, oğlu Murathan’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Özçelik, Murathan’ın fotoğrafını paylaşarak Sezen Aksu’nun “Canımsın Sen” şarkısını ekledi.

Gamze Özçelik, oğluna şu sözlerle seslendi:

“Önce duam, sonra şükrüm… İyi ki doğdun. Allah sana bu dünyada da ahirette de güzellikler versin. Yaratıklarının şerrinden korusun. Bizlere seni her zaman göz aydınlığı kılsın. Seni tarifsiz seviyorum… Annen.” 

16 yaşına basan Murathan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

