İçerik Üreticisi Pelinay İgit'in Sosyal Medya Paylaşımlarındaki Karın Kasları Dikkat Çekti
Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle sık sık gündeme gelen Pelinay İgit, bu kez spor salonundan verdiği iddialı pozla konuşuluyor. Fit fiziğini ve belirgin karın kaslarını gözler önüne seren paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlar da peş peşe geldi.
Son zamanlarda influencer dünyasının ve sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri de Pelinay İgit oluyor.
Modellik geçmişi de bulunan İgit, profesyonel sahnelerde yer aldıktan sonra influencerlık kariyerine ağırlık vermeyi seçmişti.
