İçerik Üreticisi Pelinay İgit'in Sosyal Medya Paylaşımlarındaki Karın Kasları Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.01.2026 - 11:41

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle sık sık gündeme gelen Pelinay İgit, bu kez spor salonundan verdiği iddialı pozla konuşuluyor. Fit fiziğini ve belirgin karın kaslarını gözler önüne seren paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alırken yorumlar da peş peşe geldi.

Son zamanlarda influencer dünyasının ve sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri de Pelinay İgit oluyor.

Özel hayatı da magazin gündemini meşgul eden Pelinay, geçmişte oyuncu Ozan Dolunay ile ilişki yaşadı ve son dönemde ise Trabzonspor’un milli futbolcusu Dorukhan Toköz ile aşk haberleriyle dikkat çekmişti.

Modellik geçmişi de bulunan İgit, profesyonel sahnelerde yer aldıktan sonra influencerlık kariyerine ağırlık vermeyi seçmişti.

Sosyal medyada paylaştığı her kareyle dikkatleri üzerine çeken içerik üreticisi Pelinay İgit, bu kez spor salonundan verdiği iddialı pozlarla gündemin tam ortasına yerleşti. Ayna karşısında çektiği karelerde fit vücudu ve belirgin karın kaslarıyla adeta gövde gösterisi yapan İgit, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
