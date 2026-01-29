Çağlar Ertuğrul'un Galatasaray Atkılı Dua Lipa Paylaşımı Gündem Oldu!
Oyunculuğu kadar kendine has sosyal medya diliyle de adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul, son paylaşımlarıyla yine kafaları karıştırmayı başardı. Absürt mizahı, ironik paylaşımları ve zaman zaman “şaka mı ciddi mi?” dedirten çıkışlarıyla dikkat çeken Ertuğrul, bu kez Galatasaray atkılı Dua Lipa görseliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yapay zeka ile oluşturulduğu anlaşılan bu paylaşım, kısa sürede hem şaşkınlık yarattı hem de yorum yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk dizi ve sinema dünyasında son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri şüphesiz Çağlar Ertuğrul.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuğu kadar esprili ve absürt sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan Çağlar Ertuğrul, Instagram’da sık sık gündeme düşen isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın