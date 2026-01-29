onedio
Çağlar Ertuğrul'un Galatasaray Atkılı Dua Lipa Paylaşımı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.01.2026 - 09:42

Oyunculuğu kadar kendine has sosyal medya diliyle de adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul, son paylaşımlarıyla yine kafaları karıştırmayı başardı. Absürt mizahı, ironik paylaşımları ve zaman zaman “şaka mı ciddi mi?” dedirten çıkışlarıyla dikkat çeken Ertuğrul, bu kez Galatasaray atkılı Dua Lipa görseliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yapay zeka ile oluşturulduğu anlaşılan bu paylaşım, kısa sürede hem şaşkınlık yarattı hem de yorum yağmuruna tutuldu.

Türk dizi ve sinema dünyasında son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri şüphesiz Çağlar Ertuğrul.

“Dağ” filmiyle aksiyon tarafında adını altın harflerle yazdıran, Afili Aşk, Teşkilat ve Magarsus gibi projelerle geniş kitlelere ulaşan Ertuğrul; sadece oyunculuğuyla değil, tavrıyla da sektörün “kendine has” isimlerinden biri olmayı başardı. Her rolünde başka bir karakter izlediğimiz oyuncu, yetenekleriyle de adından bahsettirdi.

Oyunculuğu kadar esprili ve absürt sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan Çağlar Ertuğrul, Instagram’da sık sık gündeme düşen isimlerden biri.

Kimi zaman kendisiyle dalga geçen gönderileriyle, kimi zaman anlamsız gibi görünen ama kısa sürede gündem olan paylaşımlarıyla adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul, kullanıcıları sık sık ne zaman ciddi ne zaman şaka yaptığı konusunda derin düşüncelere sürüklüyor.

Gelelim son olaya… Çağlar Ertuğrul’un Galatasaray atkılı Dua Lipa görselini paylaşması, sosyal medyada kısa sürede soru işaretleri yarattı. Galatasaray atkısıyla tribünde görünen Dua Lipa görüntüsü ilk bakışta “Nasıl yani?” dedirtirken, görseli dikkatli inceleyenler işin aslını fark etti. Yapay zeka ile oluşturulan ve pek çok kullanıcının da anlam veremediği Galatasaray atkılı Dua Lipa, Çağlar Ertuğrul’un bu paylaşımıyla gündeme oturdu.

