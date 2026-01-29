Çağlar Ertuğrul'un Galatasaray Atkılı Dua Lipa Paylaşımı Gündem Oldu!

Kimi zaman kendisiyle dalga geçen gönderileriyle, kimi zaman anlamsız gibi görünen ama kısa sürede gündem olan paylaşımlarıyla adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul, kullanıcıları sık sık ne zaman ciddi ne zaman şaka yaptığı konusunda derin düşüncelere sürüklüyor.

Gelelim son olaya… Çağlar Ertuğrul’un Galatasaray atkılı Dua Lipa görselini paylaşması, sosyal medyada kısa sürede soru işaretleri yarattı. Galatasaray atkısıyla tribünde görünen Dua Lipa görüntüsü ilk bakışta “Nasıl yani?” dedirtirken, görseli dikkatli inceleyenler işin aslını fark etti. Yapay zeka ile oluşturulan ve pek çok kullanıcının da anlam veremediği Galatasaray atkılı Dua Lipa, Çağlar Ertuğrul’un bu paylaşımıyla gündeme oturdu.