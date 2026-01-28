onedio
Arman Bıçakçı ve Songül Öden’in Kızları Sone Larin 2 Yaşına Bastı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.01.2026 - 15:48

Songül Öden’in kızı Sone Larin bugün 2 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun kızına yazdığı duygusal mesaj, sosyal medyada kalpleri yumuşattı.

2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine giren başarılı oyuncu Songül Öden, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sevenlerinin kalbine dokunmayı başarıyor.

2024 senesinde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Öden, kızı Sone Larin ile bambaşka bir hayata “merhaba” demişti. Zaman su gibi aktı ve Sone Larin bugün 2 yaşına bastı.

Zamanın, Sone Larin’in gelişiyle daha yavaş, daha gerçek ve daha kalpten aktığını söyleyen oyuncu yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

'Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde🎈 Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak… Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor. Daha yavaş, daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun.🍀 Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum. Merhametimizle, sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için…' notuyla kızının 2. yaşını kutlayan isim o pozlarla kalpleri eritti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
