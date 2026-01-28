Arman Bıçakçı ve Songül Öden’in Kızları Sone Larin 2 Yaşına Bastı!
Songül Öden’in kızı Sone Larin bugün 2 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun kızına yazdığı duygusal mesaj, sosyal medyada kalpleri yumuşattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine giren başarılı oyuncu Songül Öden, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sevenlerinin kalbine dokunmayı başarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zamanın, Sone Larin’in gelişiyle daha yavaş, daha gerçek ve daha kalpten aktığını söyleyen oyuncu yaptığı paylaşımla beğeni topladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın