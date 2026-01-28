Arman Bıçakçı ve Songül Öden’in Kızları Sone Larin 2 Yaşına Bastı!

'Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde🎈 Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak… Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor. Daha yavaş, daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun.🍀 Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum. Merhametimizle, sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için…' notuyla kızının 2. yaşını kutlayan isim o pozlarla kalpleri eritti.