Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edilen Hakan Taşıyan'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/kalp-krizi-g...
Arabesk müziğin yıllardır sevilen isimlerinden biri olan Hakan Taşıyan 'Sensiz İki Gün”, “Gelin Olduğun Gece”, “Gözün Sevem” ve “Hazin Geliyor” gibi şarkılarla tanınıyor. Hakan Taşıyan hakkında çıkan sağlık iddiaları gündeme otururken, sanatçının durumuna ilişkin resmi açıklama geldi.
Sözcü'nün haberine göre, kalp krizi geçirdiği yönündeki söylentiler üzerine hastaneye kaldırılan Taşıyan’ın sağlık durumu hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.
Kaynak: Sözcü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan’ın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın