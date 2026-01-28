Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edilen Hakan Taşıyan'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!

Bazı kaynaklar sanatçının sağlık durumunun ciddi olduğu ve tedavi altında bulunduğunu öne sürdü.

Sözcü'nün haberine göre, iddiaların ardından Taşıyan’ın menajeri Hüseyin Canayaz, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Canayaz, Taşıyan’ın kalp krizi geçirmediğini, sırtında bir ağrı nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye gittiğini belirtti ve tedbir olması açısından doktor gözetiminde tutulduğunu söyledi. Resmî açıklamaya göre, sanatçının durumu kritik değil ve yakın zamanda taburcu edilmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Balcı,“Şu anda böbrek fonksiyon testlerinde yükselme olduğu için bu süreç titizlikle multidisipliner olarak tedavi edilmektedir, gereken tıbbi takip süreci yapılmaktadır. Hastanın genel durumu gayet iyidir, hayati bulguları stabildir. Hastanemiz bünyesinde tedavisi şu an sürmektedir” ifadelerine yer verdi.