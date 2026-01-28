onedio
Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edilen Hakan Taşıyan'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!

Kalp Krizi Geçirdiği İddia Edilen Hakan Taşıyan'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.01.2026 - 14:53

Arabesk müziğin yıllardır sevilen isimlerinden biri olan Hakan Taşıyan 'Sensiz İki Gün”, “Gelin Olduğun Gece”, “Gözün Sevem” ve “Hazin Geliyor” gibi şarkılarla tanınıyor. Hakan Taşıyan hakkında çıkan sağlık iddiaları gündeme otururken, sanatçının durumuna ilişkin resmi açıklama geldi. 

Sözcü'nün haberine göre, kalp krizi geçirdiği yönündeki söylentiler üzerine hastaneye kaldırılan Taşıyan’ın sağlık durumu hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. 

Kaynak: Sözcü

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/kalp-krizi-g...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan’ın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan’ın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Bazı kaynaklar sanatçının sağlık durumunun ciddi olduğu ve tedavi altında bulunduğunu öne sürdü. 

Sözcü'nün haberine göre, iddiaların ardından Taşıyan’ın menajeri Hüseyin Canayaz, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Canayaz, Taşıyan’ın kalp krizi geçirmediğini, sırtında bir ağrı nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye gittiğini belirtti ve tedbir olması açısından doktor gözetiminde tutulduğunu söyledi. Resmî açıklamaya göre, sanatçının durumu kritik değil ve yakın zamanda taburcu edilmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Balcı,“Şu anda böbrek fonksiyon testlerinde yükselme olduğu için bu süreç titizlikle multidisipliner olarak tedavi edilmektedir, gereken tıbbi takip süreci yapılmaktadır. Hastanın genel durumu gayet iyidir, hayati bulguları stabildir. Hastanemiz bünyesinde tedavisi şu an sürmektedir” ifadelerine yer verdi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
