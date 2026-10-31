AHBAP Soruşturmasında Haluk Levent Hakkında Yeni İddialar

Haluk Levent ve AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 47'ye ulaşmıştı. İstanbul 59. Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüphelinin tutukluluğa yaptığı itirazı karara bağladı. Hakimlik, dokuz şüphelinin tutukluluğunun devamına hükmetti. Kararda MASAK raporu ve delilleri karartma şüphesi gerekçe gösterildi.

Kırtasiye ve oyuncak ticareti nedeniyle hakkında işlem yapılan Timur Özdemir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. E-faturalar, banka dekontları ve sevkiyat kayıtları gibi belgelerin yaklaşık 3,7 milyon liralık ticareti desteklediği belirtildi.

Soruşturmada şüphelilere 'nitelikli güveni kötüye kullanma', 'suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları yöneltiliyor. Şüpheliler ise kurgusal ticaret yapıldığı yönündeki iddiaları reddediyor. Derneğe milyonlarca liralık gıda ve konteyner teslim ettiklerini, ayrıca borç para verdiklerini savunuyorlar.