AHBAP Soruşturmasında Haluk Levent Hakkında Yeni İddialar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haluk Levent ve AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Gözaltına alınan 47 kişiden 10 şüphelinin tutukluluğa itirazı karara bağlandı: Dokuz isim tutukluluğunu sürdürürken, bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Dosyada öne çıkan isimlerden Yusuf Esat Erişgen, derneğe verdiği borcun yaklaşık 1,5 milyon lirasını dört yıldır geri alamadığını söyledi.
AHBAP soruşturması sürüyor.
AHBAP soruşturmasında Haluk Levent hakkında yeni iddialar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın