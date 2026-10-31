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AHBAP Soruşturmasında Haluk Levent Hakkında Yeni İddialar

AHBAP Soruşturmasında Haluk Levent Hakkında Yeni İddialar

Haluk Levent
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 10:36
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Haluk Levent ve AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Gözaltına alınan 47 kişiden 10 şüphelinin tutukluluğa itirazı karara bağlandı: Dokuz isim tutukluluğunu sürdürürken, bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Dosyada öne çıkan isimlerden Yusuf Esat Erişgen, derneğe verdiği borcun yaklaşık 1,5 milyon lirasını dört yıldır geri alamadığını söyledi.

Kaynak:Sabah/Ali Rıza Akbulut

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AHBAP soruşturması sürüyor.

AHBAP soruşturması sürüyor.

Haluk Levent ve AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 47'ye ulaşmıştı. İstanbul 59. Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüphelinin tutukluluğa yaptığı itirazı karara bağladı. Hakimlik, dokuz şüphelinin tutukluluğunun devamına hükmetti. Kararda MASAK raporu ve delilleri karartma şüphesi gerekçe gösterildi.

Kırtasiye ve oyuncak ticareti nedeniyle hakkında işlem yapılan Timur Özdemir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. E-faturalar, banka dekontları ve sevkiyat kayıtları gibi belgelerin yaklaşık 3,7 milyon liralık ticareti desteklediği belirtildi.

Soruşturmada şüphelilere 'nitelikli güveni kötüye kullanma', 'suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları yöneltiliyor. Şüpheliler ise kurgusal ticaret yapıldığı yönündeki iddiaları reddediyor. Derneğe milyonlarca liralık gıda ve konteyner teslim ettiklerini, ayrıca borç para verdiklerini savunuyorlar.

AHBAP soruşturmasında Haluk Levent hakkında yeni iddialar.

AHBAP soruşturmasında Haluk Levent hakkında yeni iddialar.

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre sosyada öne çıkan isimlerden  Yusuf Esat Erişgen, 2021-2022 yıllarında derneğe 80 ile 100 bin arasında gıda kolisi teslim ettiğini anlattı. Erişgen, 'Derneğe parça parça toplamda 8 ila 10 milyon lira borç verdim' dedi. Bu paranın yaklaşık 1,5 milyon lirasını dört yıldır geri alamadığını da ifadesine ekledi.

Kamil ve Mehmet Zeytinci ise deprem döneminde 1.100 konteyner teslim ettiklerini söyledi. Haluk Levent'in talebi üzerine yaklaşık 4 milyon lira borç verdiklerini, paranın 40 gün sonra ödendiğini ve tüm işlemlerin faturalandığını aktardılar.

Selami Demir de 2022'de 40 bin liralık yardımda bulunduğunu, kendisinden talep gelince 1,5 milyon lira borç verdiğini anlattı. Şüphelilerin ortak savunması, yaptıkları ticaretin gerçek olduğu ve belgelerle kayıt altına alındığı yönünde.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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