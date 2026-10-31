Kripto Devi Binance'te Para Çekme İçin Tarih Verildi

Saldırının ardından para çekme hizmetini durdurduğunu duyuran Binance, servisi kapsamlı testlerden geçmeden yeniden açmayacağını açıkladı. Richard Teng'in paylaştığı video mesaja göre ekipler 40 saat sürmesi beklenen çalışmayı yürütüyor. Teng, bu sürenin sonunda kullanıcıların 1 Kasım 2026 Pazar gününe kadar para çekebilmesini umduklarını ifade etti.

Şirketin ilk açıklamalarındaki en dikkat çeken başlık ise müşteri varlıkları oldu. Teng'e göre saldırıdan etkilenen taraf kullanıcıların hesapları değil, Binance'in kendi sıcak cüzdanı. Kullanıcı varlıklarının büyük bölümü soğuk cüzdanlarda tutuluyor ve yalnızca para çekme talebi geldiğinde sıcak cüzdana aktarılıyor.

Binance, pazartesi gününe kadar bir 'Rezerv Kanıtı' (Proof of Reserves) raporu yayımlamayı ve ön bilgilendirme yapmayı hedefliyor. Rapor, platformdaki varlıkların karşılığının bulunup bulunmadığını gösterecek.