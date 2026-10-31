Kripto Devi Binance'te Para Çekme İçin Tarih Verildi
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Kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırının ardından durdurulan para çekme hizmetinin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Binance Eş Üst Yöneticisi Richard Teng, X hesabından paylaştığı video mesajda 40 saat içinde tamamlanması beklenen çalışmaların ardından kullanıcıların para çekebilmesini umduklarını söyledi. Kayıpların 6,3 milyar doları bulduğu belirtilirken şirket, müşteri fonlarının etkilenmediğini duyurdu. Binance'te para çekme ne zaman açılacak? İşte yanıtı.
Para çekme kapalı: Binance pazar gününü işaret etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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