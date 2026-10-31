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Kripto Devi Binance'te Para Çekme İçin Tarih Verildi

Kripto Devi Binance'te Para Çekme İçin Tarih Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 09:04
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Kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırının ardından durdurulan para çekme hizmetinin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Binance Eş Üst Yöneticisi Richard Teng, X hesabından paylaştığı video mesajda 40 saat içinde tamamlanması beklenen çalışmaların ardından kullanıcıların para çekebilmesini umduklarını söyledi. Kayıpların 6,3 milyar doları bulduğu belirtilirken şirket, müşteri fonlarının etkilenmediğini duyurdu. Binance'te para çekme ne zaman açılacak? İşte yanıtı.

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Para çekme kapalı: Binance pazar gününü işaret etti.

Para çekme kapalı: Binance pazar gününü işaret etti.

Saldırının ardından para çekme hizmetini durdurduğunu duyuran Binance, servisi kapsamlı testlerden geçmeden yeniden açmayacağını açıkladı. Richard Teng'in paylaştığı video mesaja göre ekipler 40 saat sürmesi beklenen çalışmayı yürütüyor. Teng, bu sürenin sonunda kullanıcıların 1 Kasım 2026 Pazar gününe kadar para çekebilmesini umduklarını ifade etti.

Şirketin ilk açıklamalarındaki en dikkat çeken başlık ise müşteri varlıkları oldu. Teng'e göre saldırıdan etkilenen taraf kullanıcıların hesapları değil, Binance'in kendi sıcak cüzdanı. Kullanıcı varlıklarının büyük bölümü soğuk cüzdanlarda tutuluyor ve yalnızca para çekme talebi geldiğinde sıcak cüzdana aktarılıyor.

Binance, pazartesi gününe kadar bir 'Rezerv Kanıtı' (Proof of Reserves) raporu yayımlamayı ve ön bilgilendirme yapmayı hedefliyor. Rapor, platformdaki varlıkların karşılığının bulunup bulunmadığını gösterecek.

6,34 milyar dolarlık fon ayrıldı, saldırıda EIP-7702 izi çıktı

6,34 milyar dolarlık fon ayrıldı, saldırıda EIP-7702 izi çıktı

Binance, saldırıdan doğan kayıpları karşılamak için 6,34 milyar doların üzerinde şirket fonu ayırdı. Bu tutarın 5 milyar dolarlık kısmı USDC, USDT, BTC, ETH ve BNB gibi saldırıdan doğrudan etkilenen token varlıklarıyla tutuluyor. Kalan tutarın ise piyasa ve OTC kanallarından yapılacak alımlarla karşılanacağı bildirildi.

Teng, saldırının tek bir kişi tarafından gerçekleştirilmediğini söyledi. İlk incelemelerde ele geçirilen bir dizüstü bilgisayarın rol oynamış olabileceği düşünülürken, sonraki incelemelerde başka ihlal noktaları da tespit edildi. Saldırganın, sıcak cüzdan üzerinde zincir üstü işlem yetkisi almak için EIP-7702 protokolünü kullandığı ve bu yetkilendirmenin olağan onay kontrollerinden geçmediği aktarıldı. İzleri silen bir mekanizma kullanıldığı da belirtilen detaylar arasında.

Saldırının arkasında Kuzey Kore'nin olabileceği iddia edilse de bu konuda resmi bir doğrulama yapılmış değil. Binance, uç noktalar, bulut sistemleri, anahtar yönetimi ve imzalama süreçlerini kapsayan bir güvenlik incelemesi yürütüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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