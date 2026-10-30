Binance'ten 20 Dakikada Tarihin En Büyük Soygunu Yaşandı: 4 Soruda Soygunun Tüm Detayları
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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırıda 6,3 milyar dolar değerinde kripto varlık yaklaşık 20 dakika içinde çalındı. Olay kayıtlara tarihin en büyük dijital hırsızlığı olarak geçti. Saldırı perşembe günü GMT ile 20.00'den kısa süre sonra başladı ve Binance zararları fon ile öz kaynaklarıyla karşılayacağını açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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