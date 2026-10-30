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Binance'ten 20 Dakikada Tarihin En Büyük Soygunu Yaşandı: 4 Soruda Soygunun Tüm Detayları

Binance'ten 20 Dakikada Tarihin En Büyük Soygunu Yaşandı: 4 Soruda Soygunun Tüm Detayları

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 17:41
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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırıda 6,3 milyar dolar değerinde kripto varlık yaklaşık 20 dakika içinde çalındı. Olay kayıtlara tarihin en büyük dijital hırsızlığı olarak geçti. Saldırı perşembe günü GMT ile 20.00'den kısa süre sonra başladı ve Binance zararları fon ile öz kaynaklarıyla karşılayacağını açıkladı. 

Kaynak - Oksijen

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Neler yaşandı?

Neler yaşandı?

Binance'in açıklamasına ve blokzincir kayıtları üzerinde uzmanlar tarafından yapılan analizlere göre, borsanın işlemler için kullandığı dijital cüzdanlardan yaklaşık 6,3 milyar dolar değerinde kripto varlık çalındı. Binance, X hesabından yaptığı açıklamada saldırının başlangıçta ele geçirilmiş bir dizüstü bilgisayardan kaynaklandığını düşündüklerini belirtti ve soruşturmanın güvenliğin ihlal edildiği başka noktaları da ortaya çıkardığını duyurdu. ABD merkezli blokzincir analiz şirketi TRM Labs'e göre saldırganlar, Binance'in işlemleri onaylamak için kullandığı imzalama altyapısını ele geçirdi ve cüzdanları boşaltacak talimatları bu yolla verdi. Soygunun büyük bölümü yaklaşık 20 dakikada gerçekleşti ve saldırı perşembe günü GMT ile 20.00'den (TSİ 23.00) kısa süre sonra başladı. Binance'in 1 milyar dolar değerinde Bitcoin rezervine sahip bir kullanıcı varlıklarını koruma fonu bulunuyor ve Eş CEO Richard Teng kayıpların bu fon ile şirketin öz kaynaklarından karşılanacağını açıkladı.

Kripto para davaları üzerinde çalışan Hong Konglu avukat Joshua Chu, saldırının nasıl gerçekleşmiş olabileceğini şu ifadelerle açıkladı:

'Basitçe anlatmak gerekirse saldırgan, kasanın anahtarını çalmamış olabilir. Bunun yerine kasaya parayı serbest bırakma talimatı veren sistemi ele geçirmiş olabilir.'

Bu işin arkasında kim var?

Bu işin arkasında kim var?

Birçok ABD merkezli blokzincir analiz şirketi, saldırının daha önce Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarına atfedilen operasyonlarla benzerlikler taşıdığını belirtti. TRM Labs, güvenlik ihlalinin geçen yıl Bybit'e düzenlenen ve FBI tarafından Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarına atfedilen saldırıyla benzer özellikler gösterdiğini, Binance soygununun arkasında da aynı grubun bulunduğundan büyük ölçüde emin olduğunu açıkladı. Chainalysis ise geçen ay Bitget'e düzenlenen saldırıda çalınan varlıkların Binance saldırısından elde edilenlerle karıştırıldığını duyurdu. Eş CEO Richard Teng, yürütülen soruşturmada saldırganların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini söyledi. Kuzey Kore ise siber saldırılara ve kripto para hırsızlıklarına karıştığı yönündeki suçlamaları düzenli olarak reddediyor.

Para nerede?

Para nerede?

Çalınan varlıkların yaklaşık yarısını, aralarında Tether, Circle, Ripple ve Trump ailesinin kripto para girişimi World Liberty Financial'ın da bulunduğu kuruluşlar tarafından daha sonra dondurulan sabit kripto paralar oluşturuyor. Bu durum, söz konusu varlıkların Binance'e iade edileceği anlamına gelmiyor ama saldırganların çaldıkları kripto varlıkları nakde dönüştürme imkânını önemli ölçüde kısıtlıyor. TRM Labs, çalınan varlıkların bir bölümünün Ethereum borçlanmak için teminat olarak kullanıldığını açıkladı ve yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki Bitcoin ile Ethereum'un dondurma müdahalelerinin erişimi dışında kaldığını tahmin ediyor. Singapur merkezli blokzincir istihbarat şirketi ChainArgos'un Baş Hukuk Müşaviri Patrick Tan bu durumu şu ifadelerle açıkladı:

'Bitcoin veya Ethereum basan herhangi bir şirket yok. Dolayısıyla hiçbir şirket bu varlıkları donduramaz.'

Sabit kripto para altyapı şirketi Trace Finance'in CEO'su Bernardo Brites ise çalınan varlıkların nakde dönüştürülmesinin zaman geçtikçe zorlaştığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Gerçekte bu tür saldırılardan elde edilen gelirlerin önemli bir bölümü ancak ilk birkaç saat içinde aklanabiliyor. Bu sürenin ardından çok sayıda piyasa aktörü, söz konusu varlıkların çalıntı olarak işaretlendiğini öğreniyor. Sonuç olarak bu varlıklar çoğu zaman yıllarca hareket ettirilemeden bekliyor.'

Bundan sonra ne olacak?

Bundan sonra ne olacak?

Binance soygunu, dijital varlık sektöründe son dönemde yaşanan büyük güvenlik ihlallerinin son halkası oldu. TRM Labs verilerine göre geçen yıl yaklaşık 150 ayrı saldırıda toplam 2,9 milyar dolar değerinde kripto varlık çalındı. Binance, kullanıcıların olası zararlarının tamamının karşılanacağını açıkladı ancak saldırı kripto para sektörüne duyulan güveni sarstı. Cuma günü kripto para fiyatları gerilerken sabit kripto paraların toplam piyasa değeri de düştü ve bu gelişme yatırımcıların dijital varlıklardan paralarını çekmeye başladığına işaret etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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