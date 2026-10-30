Binance'ten 20 Dakikada Tarihin En Büyük Soygunu Yaşandı: 4 Soruda Soygunun Tüm Detayları

Çalınan varlıkların yaklaşık yarısını, aralarında Tether, Circle, Ripple ve Trump ailesinin kripto para girişimi World Liberty Financial'ın da bulunduğu kuruluşlar tarafından daha sonra dondurulan sabit kripto paralar oluşturuyor. Bu durum, söz konusu varlıkların Binance'e iade edileceği anlamına gelmiyor ama saldırganların çaldıkları kripto varlıkları nakde dönüştürme imkânını önemli ölçüde kısıtlıyor. TRM Labs, çalınan varlıkların bir bölümünün Ethereum borçlanmak için teminat olarak kullanıldığını açıkladı ve yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki Bitcoin ile Ethereum'un dondurma müdahalelerinin erişimi dışında kaldığını tahmin ediyor. Singapur merkezli blokzincir istihbarat şirketi ChainArgos'un Baş Hukuk Müşaviri Patrick Tan bu durumu şu ifadelerle açıkladı:

'Bitcoin veya Ethereum basan herhangi bir şirket yok. Dolayısıyla hiçbir şirket bu varlıkları donduramaz.'

Sabit kripto para altyapı şirketi Trace Finance'in CEO'su Bernardo Brites ise çalınan varlıkların nakde dönüştürülmesinin zaman geçtikçe zorlaştığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Gerçekte bu tür saldırılardan elde edilen gelirlerin önemli bir bölümü ancak ilk birkaç saat içinde aklanabiliyor. Bu sürenin ardından çok sayıda piyasa aktörü, söz konusu varlıkların çalıntı olarak işaretlendiğini öğreniyor. Sonuç olarak bu varlıklar çoğu zaman yıllarca hareket ettirilemeden bekliyor.'