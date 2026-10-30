Bitcoin Çakıldı: Binance Şoku Sonrası 76 Bin 400 Dolara Geriledi

Piyasa verilerine göre Bitcoin, saldırı haberlerinin ardından 76 bin 400 dolara kadar çekildi ve toparlanma çabasına rağmen günü yaklaşık yüzde 3,1 kayıpla geçiriyor.

Bitcoin ne kadar?

Ethereum da aynı baskıdan nasibini aldı. İkinci büyük kripto para yaklaşık 2 bin 220 dolara gerilerken gece saatlerinde 2 bin 170 dolara kadar indi. Günlük kayıp yüzde 4 civarında. Binance'in kendi tokeni BNB ise yüzde 6,2'lik düşüşle büyük kripto paralar arasında en sert değer kaybeden oldu. Satış dalgası vadeli işlem piyasasına da yansıdı.

Kripto vadeli işlemlerinde tasfiye edilen pozisyonların toplam tutarı yaklaşık dört kat artarak 1,57 milyar dolara ulaştı. Bunun 522 milyon dolarlık kısmı Bitcoin, 361 milyon dolarlık kısmı Ethereum pozisyonlarından geldi. İşlem hacmi de yüzde 74 artışla 346,1 milyar dolara çıktı.