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Bitcoin Çakıldı: Binance Şoku Sonrası 76 Bin 400 Dolara Geriledi

Bitcoin Çakıldı: Binance Şoku Sonrası 76 Bin 400 Dolara Geriledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 15:20
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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırının ardından piyasalarda sert satış dalgası yaşandı. Bitcoin gece boyunca 76 bin 400 dolara kadar gerileyerek 18 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Gün içinde yaklaşık 77 bin 350 dolar civarında işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp yüzde 3 seviyesinde.

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Bitcoin 18 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Bitcoin 18 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Piyasa verilerine göre Bitcoin, saldırı haberlerinin ardından 76 bin 400 dolara kadar çekildi ve toparlanma çabasına rağmen günü yaklaşık yüzde 3,1 kayıpla geçiriyor. 

Bitcoin ne kadar?

Ethereum da aynı baskıdan nasibini aldı. İkinci büyük kripto para yaklaşık 2 bin 220 dolara gerilerken gece saatlerinde 2 bin 170 dolara kadar indi. Günlük kayıp yüzde 4 civarında. Binance'in kendi tokeni BNB ise yüzde 6,2'lik düşüşle büyük kripto paralar arasında en sert değer kaybeden oldu. Satış dalgası vadeli işlem piyasasına da yansıdı. 

Kripto vadeli işlemlerinde tasfiye edilen pozisyonların toplam tutarı yaklaşık dört kat artarak 1,57 milyar dolara ulaştı. Bunun 522 milyon dolarlık kısmı Bitcoin, 361 milyon dolarlık kısmı Ethereum pozisyonlarından geldi. İşlem hacmi de yüzde 74 artışla 346,1 milyar dolara çıktı.

Kripto para piyasasında ne oldu?

Kripto para piyasasında ne oldu?

Binance, son açıklamasında zincir üzerinde doğrulanan toplam dondurulmuş tutarın 2,54 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Borsa, kamuoyunda 1,8 milyar dolar gibi farklı rakamların dolaştığının farkında olduklarını belirterek yalnızca doğrulanmış verileri paylaşacağını söyledi. Dondurulan miktarın, kolluk kuvvetleri, token ihraççıları ve blokzincir istihbarat şirketleriyle yürütülen çalışmalar sürdükçe artabileceği de açıklamalar arasında. 

Daha önce olayın tahmini toplam etkisi yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak duyurulmuştu. Para yatırma ve çekme işlemleri ise güvenlik kontrolleri tamamlanana kadar askıda.

Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao, X hesabından kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ve olayın bir siber saldırıya benzediğini yazdı. Zhao, yaklaşık 971 milyon dolarlık varlığı donduran Tether'e ve yaklaşık 823 milyon dolarlık varlığı donduran Circle'a teşekkür etti. Binance Türkiye ise kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü duyurdu. 

Kripto para fiyatları kısa sürede sert hareket edebiliyor. Gelişmeler sürerken fiyatların ve açıklanan rakamların değişebileceğini hatırlatalım.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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