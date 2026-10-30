Bitcoin Çakıldı: Binance Şoku Sonrası 76 Bin 400 Dolara Geriledi
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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırının ardından piyasalarda sert satış dalgası yaşandı. Bitcoin gece boyunca 76 bin 400 dolara kadar gerileyerek 18 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Gün içinde yaklaşık 77 bin 350 dolar civarında işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp yüzde 3 seviyesinde.
Bitcoin 18 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye indi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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