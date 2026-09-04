Ethereum (ETH) Nedir? Akıllı Sözleşmeler ve Kullanım Alanları

Kripto para piyasasına adım atan herkesin ilk duyduğu isim genellikle Bitcoin olur; ancak teknolojiye ve kripto ekosisteminin geleceğine biraz daha yakından baktığınızda karşınıza çıkan en devasa yapı şüphesiz Ethereum'dur. Bitcoin, geleneksel finans sistemine karşı 'dijital altın' veya merkeziyetsiz bir para birimi olarak ortaya çıkmıştır. Ethereum ise paranın çok ötesine geçerek dünyadaki tüm uygulamaların üzerinde çalışabileceği 'küresel ve merkeziyetsiz bir bilgisayar' yaratma vizyonuyla doğmuştur.

2015 yılında Vitalik Buterin ve ekibi tarafından piyasaya sürülen bu devrimsel ağ, günümüzde Merkeziyetsiz Finans (DeFi), NFT'ler (Nitelikli Fikri Tapu) ve Web3 uygulamalarının kalbi konumundadır. Eğer sadece değer saklamak değil, geleceğin dijital dünyasının inşa edildiği bu devasa teknolojiye ortak olmak ve portföyünüze ethereum al işlemiyle yeni bir soluk getirmek istiyorsanız, öncelikle bu yapının nasıl çalıştığını anlamanız gerekir. Bu yazımızda akıllı sözleşmelerden yeni nesil onaylama sistemine kadar Ethereum'un temellerini inceleyeceğiz.