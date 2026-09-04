Ethereum (ETH) Nedir? Akıllı Sözleşmeler ve Kullanım Alanları
Kripto para piyasasına adım atan herkesin ilk duyduğu isim genellikle Bitcoin olur; ancak teknolojiye ve kripto ekosisteminin geleceğine biraz daha yakından baktığınızda karşınıza çıkan en devasa yapı şüphesiz Ethereum'dur. Bitcoin, geleneksel finans sistemine karşı 'dijital altın' veya merkeziyetsiz bir para birimi olarak ortaya çıkmıştır. Ethereum ise paranın çok ötesine geçerek dünyadaki tüm uygulamaların üzerinde çalışabileceği 'küresel ve merkeziyetsiz bir bilgisayar' yaratma vizyonuyla doğmuştur.
2015 yılında Vitalik Buterin ve ekibi tarafından piyasaya sürülen bu devrimsel ağ, günümüzde Merkeziyetsiz Finans (DeFi), NFT'ler (Nitelikli Fikri Tapu) ve Web3 uygulamalarının kalbi konumundadır. Eğer sadece değer saklamak değil, geleceğin dijital dünyasının inşa edildiği bu devasa teknolojiye ortak olmak ve portföyünüze ethereum al işlemiyle yeni bir soluk getirmek istiyorsanız, öncelikle bu yapının nasıl çalıştığını anlamanız gerekir. Bu yazımızda akıllı sözleşmelerden yeni nesil onaylama sistemine kadar Ethereum'un temellerini inceleyeceğiz.
Ethereum ve ETH Nedir?
Ethereum Akıllı Sözleşmeleri Nasıl Çalışır?
Ethereum'u Bitcoin'den ayıran ve dünyayı değiştireceğine inanılan en büyük icadı 'Akıllı Sözleşmeler' (Smart Contracts) teknolojisidir. Normalde iki kişi arasında bir anlaşma yapıldığında (ev kiralama, borç alma, sigorta poliçesi vs.), bu anlaşmanın kurallara uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek için üçüncü bir kişiye (noter, banka, avukat) ihtiyaç duyulur. Akıllı sözleşmeler ise bu aracıları tamamen ortadan kaldırır.
Akıllı sözleşmeleri, bilgisayar kodlarına dökülmüş, şartlar sağlandığında kendi kendini otomatik olarak çalıştıran sözleşmeler olarak düşünebiliriz. En bilindik metaforuyla bir 'Otomatik Kahve Makinesi' (Vending Machine) gibi çalışırlar: Makineye parayı atarsanız ve tuşa basarsanız, makine kimseye sormadan veya bir onay beklemeden kahvenizi verir. İşte akıllı sözleşmeler de böyledir. Örneğin; 'Eğer ayın 15'i gelirse ve hesabımda yeterli bakiye varsa, X kişisine 100 TL gönder' kodunu sisteme yazarsanız, zamanı geldiğinde bu işlem kimsenin müdahalesine gerek kalmadan blokzincirinde otomatik olarak gerçekleşir ve bu kod asla silinemez. Tüm Merkeziyetsiz Finans (DeFi) ekosistemi, tamamen bu akıllı sözleşmeler üzerine kuruludur.
Ethereum Proof of Stake Sistemi Nedir?
Ethereum ağı, ilk yıllarında tıpkı Bitcoin gibi madencilerin devasa bilgisayarlarla şifre çözdüğü ve çok fazla elektrik harcayan 'İş Kanıtı' (Proof of Work) sistemiyle çalışıyordu. Ancak sistem büyüdükçe bu hem çevresel hem de hız açısından sorunlar yaratmaya başladı. Eylül 2022'de gerçekleşen ve tarihe 'The Merge' (Birleşme) olarak geçen efsanevi güncellemeyle Ethereum, 'Hisse Kanıtı' (Proof of Stake) sistemine geçiş yaptı.
Peki bu ne anlama geliyor? Artık Ethereum ağını koruyan ve işlemleri onaylayan kişiler (doğrulayıcılar), bilgisayar işlem gücü yerine ellerindeki ETH'leri sisteme kilitleyerek ağı güvende tutuyorlar. Buna ethereum staking adı verilir. Kullanıcılar, ellerindeki varlıkları ağın güvenliği için kilitli tuttuklarında, karşılığında pasif gelir (ödül olarak yeni üretilen ETH) kazanırlar. Bu yeni sistem sayesinde Ethereum'un enerji tüketimi %99.9 oranında düşmüş ve ağ çevre dostu bir yapıya kavuşmuştur.
ETH Kullanımında Hangi Riskler Bulunur?
Her devasa teknolojide olduğu gibi, ethereum yatırımı yaparken veya bu ağı kullanırken de dikkat edilmesi gereken bazı riskler bulunur.
İlk risk 'Ağ Sıkışıklığı ve Yüksek İşlem Ücretleri'dir (Gas Fee). Ethereum çok popüler olduğu için ağ üzerinde aynı anda milyonlarca işlem yapılmak istenir. Sistem yoğunlaştığında, işleminizi hızlıca yaptırmak için ödemeniz gereken komisyon ücretleri aniden çok yüksek seviyelere çıkabilir (Her ne kadar yeni Layer 2 çözümleri bunu çözmeye başlasa da). İkinci büyük risk ise akıllı sözleşme açıklarındandır. Akıllı sözleşmeleri insanlar (yazılımcılar) kodlar. Eğer bir merkeziyetsiz finans platformunun kodlarında bir hata (bug) varsa, kötü niyetli kişiler (hackerlar) bu sözleşmelerdeki açıkları kullanarak fonları çalabilir. Bu yüzden yatırım kararı alırken ağın volatilitesini göz önünde bulundurmalı ve işlemlerinizi güvenli platformlarda yapmaya özen göstermelisiniz. Araştırmanızı tamamladıktan sonra, portföyünüzü genişletmek için güvenle ethereum al adımlarını takip edebilirsiniz.
Stablex Üzerinden Ethereum Yatırımı Nasıl Yapılır?
Dünyanın en büyük merkeziyetsiz ekosistemine ortak olmak ve Türk Lirası ile kolayca işlem yapmak Stablex platformunda sadece birkaç dakikanızı alır. Platformun kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, daha önce hiç kripto tecrübeniz olmasa bile güvenle işlem yapabilirsiniz.
Ethereum alıp satmak için şu basit adımları uygulayabilirsiniz:
Üyelik ve Doğrulama: Stablex web sitesine veya mobil uygulamasına girerek ücretsiz hesabınızı oluşturun. Hesabınızın güvenliği için kimlik onay (KYC) sürecini tamamlayın.
TL Bakiyesi Yükleme: Anlaşmalı bankalarımız üzerinden Stablex hesabınıza 7 gün 24 saat Havale veya EFT ile Türk Lirası transfer edin.
Piyasalar Menüsü: İşlem tahtasına geçerek doğrudan eth try (Ethereum / Türk Lirası) paritesini seçin.
İşlemi Tamamlama: Almak istediğiniz miktar veya tutarı girerek güncel piyasa fiyatından ethereum al butonuna tıklayın.
Satın aldığınız ETH'ler, uluslararası güvenlik standartlarına sahip Stablex soğuk cüzdanlarında en üst düzey güvenlik önlemleriyle saklanacaktır. Dijital geleceğin yapıtaşına ortak olmak işte bu kadar kolay!
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