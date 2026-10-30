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Binance'ten 6 Milyar Dolar Çalan Hackerların Kuzey Kore'den Olduğu Öne Sürüldü

Binance'ten 6 Milyar Dolar Çalan Hackerların Kuzey Kore'den Olduğu Öne Sürüldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 10:30
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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ten perşembe günü 6 milyar doları aşan dijital varlık çalındı. Binance tahmini etkiyi yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak açıkladı; bu tutar kripto tarihinin kayıtlara geçen en büyük hırsızlığı anlamına geliyor. CNN'in haberine göre blockchain analiz şirketleri saldırının izini Kuzey Kore'ye kadar sürdü. Chainalysis saldırının arkasında Kuzey Kore'nin olduğuna 'yüksek güvenle' inandığını söyledi, TRM Labs ise olayı ülkenin devlet destekli hacker birimi TraderTraitor'a bağladı. Binance henüz bu atfı doğrulamadı. Çalınan paranın yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmı donduruldu, borsa tüm kayıpları karşılayacağını duyurdu.

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Chainalysis ve TRM Labs saldırının arkasında Kuzey Kore'yi gösteriyor

Chainalysis ve TRM Labs saldırının arkasında Kuzey Kore'yi gösteriyor

CNN'e konuşan Chainalysis sözcüsü, şirketin saldırının arkasında Kuzey Kore'nin olduğuna yüksek güvenle inandığını söyledi. Chainalysis CEO'su Jonathan Levin ise büyük olasılıkla sorumlu grubun TraderTraitor olduğunu, değerlendirmeyi önceki saldırılarla kurulan bağlantılara dayandırdıklarını belirtti.

TRM Labs da zincir üstü ve zincir dışı verileri inceleyerek saldırıyı aynı gruba bağladı. Şirkete göre saldırganlar işlem imzalarını önceden ele geçirdi ve yaklaşık 6,36 milyar dolarlık varlık 10 farklı blockchain üzerinden, büyük bölümü yaklaşık 20 dakika içinde çekildi. Pangolin Intelligence de Kuzey Kore'yi işaret etti.

Kuzey Kore bugüne kadar kripto borsalarına yönelik hack suçlamalarını reddetti. Binance ise suçluların kimliğini kolluk kuvvetleriyle birlikte belirlemeye çalıştığını açıkladı.

Bybit hack'inde de aynı grup sorumlu tutuldu

Bybit hack'inde de aynı grup sorumlu tutuldu

Şubat 2025'te Bybit borsasından yaklaşık 1,5 milyar dolar çalındı ve FBI olayı TraderTraitor'a bağladı. Binance saldırısı bu rakamın yaklaşık dört katı. Mart 2022'deki Ronin Network saldırısında kaybedilen 620 milyon dolar ise ikisinin de çok gerisinde kalıyor.

TRM Labs'e göre önceden imza ele geçirme yöntemi Bybit hack'inde ve Nisan 2026'daki KelpDAO saldırısında da görüldü. Binance ise 27 Ekim'de, sahte iş görüşmeleriyle zararlı kod yaymaya dayanan ve Kuzey Kore bağlantılı 'Contagious Interview' saldırılarını bir haftadır engellediğini duyurmuştu. Borsa, bu saldırılarla çalınan paranın arasındaki bağlantı hakkında bir açıklama yapmadı.

Binance'in ilk incelemesi, ele geçirilen bir DevOps mühendisinin dizüstü bilgisayarına işaret ediyor. Saldırgan bu bilgisayar üzerinden bir servis konteynerine ulaşıp yetkisiz çekim işlemleri gönderdi. Borsa, herhangi bir cüzdanın özel anahtarının sızdırıldığına dair kanıt bulmadığını söylüyor.

Çalınan paranın yaklaşık yarısı donduruldu, bitcoin kısmı serbest

Çalınan paranın yaklaşık yarısı donduruldu, bitcoin kısmı serbest

Binance, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın zincir üzerinde donduruldu bilgisini verdi. Kurucu ortak Changpeng Zhao, yaklaşık 971 milyon doları donduran Tether'e ve yaklaşık 823 milyon doları donduran Circle'a teşekkür etti. Dondurulan varlıkların büyük bölümü, ihraççıların engelleyebildiği stablecoin'lerden oluşuyor.

CoinDesk'in aktardığına göre yaklaşık 1,4 milyar dolarlık bitcoin ise 19 cüzdana bölündü ve bitcoin'i hiçbir ihraççı dondurabilmiyor. Pangolin Intelligence'tan bir analist CNN'e, 'kedi fare oyununun daha yeni başladığını' söyledi ve Kuzey Kore'nin kara para aklama ağlarını kullanmasını bekliyor.

Binance, güvenlik kontrolleri tamamlanana kadar para yatırma ve çekme işlemlerini durdurdu. Kayıpları SAFU fonundan ve şirket fonlarından karşılayacağını, onarım bittiğinde güncellenmiş Rezerv Kanıtı ile ayrıntılı bir teknik rapor yayımlayacağını açıkladı. Bitcoin ve Ether saldırının ardından düştü, cuma öğlen Hong Kong saatiyle yaklaşık yüzde 2-3 geride işlem görüyordu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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