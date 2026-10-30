Binance'ten 6 Milyar Dolar Çalan Hackerların Kuzey Kore'den Olduğu Öne Sürüldü

Şubat 2025'te Bybit borsasından yaklaşık 1,5 milyar dolar çalındı ve FBI olayı TraderTraitor'a bağladı. Binance saldırısı bu rakamın yaklaşık dört katı. Mart 2022'deki Ronin Network saldırısında kaybedilen 620 milyon dolar ise ikisinin de çok gerisinde kalıyor.

TRM Labs'e göre önceden imza ele geçirme yöntemi Bybit hack'inde ve Nisan 2026'daki KelpDAO saldırısında da görüldü. Binance ise 27 Ekim'de, sahte iş görüşmeleriyle zararlı kod yaymaya dayanan ve Kuzey Kore bağlantılı 'Contagious Interview' saldırılarını bir haftadır engellediğini duyurmuştu. Borsa, bu saldırılarla çalınan paranın arasındaki bağlantı hakkında bir açıklama yapmadı.

Binance'in ilk incelemesi, ele geçirilen bir DevOps mühendisinin dizüstü bilgisayarına işaret ediyor. Saldırgan bu bilgisayar üzerinden bir servis konteynerine ulaşıp yetkisiz çekim işlemleri gönderdi. Borsa, herhangi bir cüzdanın özel anahtarının sızdırıldığına dair kanıt bulmadığını söylüyor.