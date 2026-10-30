Binance'ten 6 Milyar Dolar Çalan Hackerların Kuzey Kore'den Olduğu Öne Sürüldü
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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ten perşembe günü 6 milyar doları aşan dijital varlık çalındı. Binance tahmini etkiyi yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak açıkladı; bu tutar kripto tarihinin kayıtlara geçen en büyük hırsızlığı anlamına geliyor. CNN'in haberine göre blockchain analiz şirketleri saldırının izini Kuzey Kore'ye kadar sürdü. Chainalysis saldırının arkasında Kuzey Kore'nin olduğuna 'yüksek güvenle' inandığını söyledi, TRM Labs ise olayı ülkenin devlet destekli hacker birimi TraderTraitor'a bağladı. Binance henüz bu atfı doğrulamadı. Çalınan paranın yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmı donduruldu, borsa tüm kayıpları karşılayacağını duyurdu.
Chainalysis ve TRM Labs saldırının arkasında Kuzey Kore'yi gösteriyor
Bybit hack'inde de aynı grup sorumlu tutuldu
Çalınan paranın yaklaşık yarısı donduruldu, bitcoin kısmı serbest
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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