Kripto Piyasasında Ekim Rüzgarı: Bitcoin Yeniden 86 Bin Doların Üzerine Çıktı
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Kripto para piyasası ekim ayına hareketli başladı. Eylülde kayıplarını telafi eden bitcoin, yatırımcıların her yıl merakla beklediği döneme girilmesiyle yeniden yükselişe geçti. Piyasalarda gözler ise aynı gün ABD'den gelecek kritik veriye çevrildi.
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Ekimde yükseliş geleneği sürüyor.
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Yılın dibi 58 bin dolardı.
Gözler istihdam verisindeydi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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