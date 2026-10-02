article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kripto Para
Bitcoin
Kripto Piyasasında Ekim Rüzgarı: Bitcoin Yeniden 86 Bin Doların Üzerine Çıktı

Kripto Piyasasında Ekim Rüzgarı: Bitcoin Yeniden 86 Bin Doların Üzerine Çıktı

Dolar
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 17:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kripto para piyasası ekim ayına hareketli başladı. Eylülde kayıplarını telafi eden bitcoin, yatırımcıların her yıl merakla beklediği döneme girilmesiyle yeniden yükselişe geçti. Piyasalarda gözler ise aynı gün ABD'den gelecek kritik veriye çevrildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekimde yükseliş geleneği sürüyor.

Ekimde yükseliş geleneği sürüyor.

Kripto yatırımcılarının 'Uptober' adını verdiği ekim ayı, bitcoin için tarihsel olarak kazançlı bir dönem sayılıyor. Lider kripto para, geçmiş 15 yılın 10'unda ekimi ortalama yüzde 27,4 değer artışıyla kapattı ve bu yıl da aya hızlı başladı. Saat 12.45 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde yükselen bitcoin 86 bin 347 dolardan işlem görürken haftalık kazancı yüzde 2,6'ya ulaştı. CoinMarketCap verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam değeri de son 24 saatte yüzde 2,27 artarak 2 trilyon 930 milyar dolara çıktı.

Yılın dibi 58 bin dolardı.

Yılın dibi 58 bin dolardı.

Bitcoin yıl içinde ABD'nin gümrük tarifesi tehditleri ve yapay zeka odaklı hisselere yönelen para akışı nedeniyle 58 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Son 3 ayı kazançla kapatan kripto para, eylülde kayıplarını telafi ederek toparlanma eğilimini sürdürdü. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereum da yaklaşık yüzde 2 artışla 2 bin 745 dolara yükseldi. Analistler buna karşın ABD-İran gerilimi gibi jeopolitik risklerin ve mevcut faiz ortamının piyasadaki temkinli duruşu koruduğuna işaret ediyor.

Gözler istihdam verisindeydi.

Gözler istihdam verisindeydi.

Yükselişe rağmen yatırımcılar, gün içinde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde temkinli bir bekleyişe geçti. Analistlere göre Fed'in eylüldeki faiz kararının ardından gelen karışık sinyaller bu verinin önemini artırdı, iş gücü piyasasında görülecek bir direnç ise Fed'in elini güçlendirerek kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturabilirdi. Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanan veride ABD'de tarım dışı istihdamın eylülde yalnızca 29 bin kişi arttığı görüldü. Piyasa beklentisi 90 bin kişi civarındaydı, aynı dönemde işsizlik oranı da yüzde 4,2'ye yükseldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın