Kripto Piyasasında Ekim Rüzgarı: Bitcoin Yeniden 86 Bin Doların Üzerine Çıktı

Kripto yatırımcılarının 'Uptober' adını verdiği ekim ayı, bitcoin için tarihsel olarak kazançlı bir dönem sayılıyor. Lider kripto para, geçmiş 15 yılın 10'unda ekimi ortalama yüzde 27,4 değer artışıyla kapattı ve bu yıl da aya hızlı başladı. Saat 12.45 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde yükselen bitcoin 86 bin 347 dolardan işlem görürken haftalık kazancı yüzde 2,6'ya ulaştı. CoinMarketCap verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam değeri de son 24 saatte yüzde 2,27 artarak 2 trilyon 930 milyar dolara çıktı.