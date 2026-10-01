article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Fed Rüzgarı Altını Vurdu: Gram Altın 6.585 Liraya Geriledi! 1 Ekim Altın Fiyatları

Fed Rüzgarı Altını Vurdu: Gram Altın 6.585 Liraya Geriledi! 1 Ekim Altın Fiyatları

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 10:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Altın piyasasında haftanın başından bu yana süren satış dalgası, ekim ayının ilk gününde de etkisini koruyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisinin güçlenmesi, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Gram altın 1 Ekim sabahı 6.585 lira bandında alıcı bulurken, çeyrek altının satış fiyatı 10.968 liraya indi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fed'in yüksek faiz mesajı altının cazibesini azalttı.

Fed'in yüksek faiz mesajı altının cazibesini azalttı.

Piyasaların son günlerdeki ana gündemi, Fed'in faiz indirimlerini sanıldığından daha uzun süre erteleyebileceği ihtimali. Faizlerin yüksek kalması, getiri sağlamayan altını yatırımcı gözünde daha az cazip hale getiriyor. Buna ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesi de eklenince değerli metalde satışlar hız kazandı.

Ons altın 28 Eylül'de yaklaşık yüzde 4 değer kaybederek haftaya sert bir düşüşle başlamıştı. Uluslararası piyasada onsun 1 Ekim sabahı 4.200 dolar civarında dengelenmeye çalıştığı görülüyor. Ons cephesindeki bu geri çekilme iç piyasadaki fiyatlara da doğrudan yansıdı: 28 Eylül'de 6.606 lira olan gram altın, 30 Eylül'de 6.590 liraya, bugün de 6.585 liraya geriledi.

Gram altın 6.585 lirada, çeyrek altın 10.968 liradan satılıyor.

Gram altın 6.585 lirada, çeyrek altın 10.968 liradan satılıyor.

Sabah saatlerinde oluşan fiyatlara göre gram altının alışı 6.585,00 lira, satışı ise 6.585,16 lira seviyesinde. Düğün, nişan ve hediye alışverişlerinin vazgeçilmezi çeyrek altın 10.821 liradan alınıp 10.968 liradan satılıyor.

Diğer altın türlerinde güncel tablo şöyle:

Yarım altın: Alış 21.649 TL, satış 21.930 TL

Tam altın: Alış 43.206 TL, satış 43.719 TL

22 ayar bilezik (gram): Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Kuyumcuların uyguladığı işçilik ve makas farkı nedeniyle fiyatların bölgeden bölgeye ve gün içinde değişebileceğini de hatırlatmakta fayda var.

Altında yönü ABD'den gelecek istihdam verisi belirleyecek

Altında yönü ABD'den gelecek istihdam verisi belirleyecek

Yatırımcıların gözü şimdi ABD'de açıklanacak istihdam verilerinde. Fed'in bir sonraki adımında belirleyici olması beklenen bu rakamlar, altının kısa vadeli seyrini de büyük ölçüde şekillendirecek. Güçlü bir iş gücü piyasası verisi faiz indirimi beklentilerini daha da öteleyebilir; bu da altın üzerindeki baskının süreceği anlamına geliyor.

Verilerin beklentinin altında gelmesi halinde ise son günlerde sert satış yiyen altında tepki alımlarının görülmesi sürpriz olmaz. Kısa vadede doların seyri, tahvil getirileri ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar, altının yönünü belirleyecek başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Altın almayı ya da elindekini bozdurmayı düşünenler için de mesaj net: Fiyatlar gün içinde hızlı değişebildiği için işlem öncesinde güncel kurları kontrol etmek önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın