Fed Rüzgarı Altını Vurdu: Gram Altın 6.585 Liraya Geriledi! 1 Ekim Altın Fiyatları

Yatırımcıların gözü şimdi ABD'de açıklanacak istihdam verilerinde. Fed'in bir sonraki adımında belirleyici olması beklenen bu rakamlar, altının kısa vadeli seyrini de büyük ölçüde şekillendirecek. Güçlü bir iş gücü piyasası verisi faiz indirimi beklentilerini daha da öteleyebilir; bu da altın üzerindeki baskının süreceği anlamına geliyor.

Verilerin beklentinin altında gelmesi halinde ise son günlerde sert satış yiyen altında tepki alımlarının görülmesi sürpriz olmaz. Kısa vadede doların seyri, tahvil getirileri ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar, altının yönünü belirleyecek başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Altın almayı ya da elindekini bozdurmayı düşünenler için de mesaj net: Fiyatlar gün içinde hızlı değişebildiği için işlem öncesinde güncel kurları kontrol etmek önem taşıyor.