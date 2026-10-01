Fed Rüzgarı Altını Vurdu: Gram Altın 6.585 Liraya Geriledi! 1 Ekim Altın Fiyatları
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Altın piyasasında haftanın başından bu yana süren satış dalgası, ekim ayının ilk gününde de etkisini koruyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisinin güçlenmesi, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Gram altın 1 Ekim sabahı 6.585 lira bandında alıcı bulurken, çeyrek altının satış fiyatı 10.968 liraya indi.
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Fed'in yüksek faiz mesajı altının cazibesini azalttı.
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Gram altın 6.585 lirada, çeyrek altın 10.968 liradan satılıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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