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31 Ekim Hava Durumu Belli Oldu: Meteoroloji Yağış Olacak Kentleri Açıkladı

31 Ekim Hava Durumu Belli Oldu: Meteoroloji Yağış Olacak Kentleri Açıkladı

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 09:18
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ekim Cumartesi günü için yayımladığı tahmine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Ege ve Akdeniz'in büyük bölümünde sağanak beklenirken, Marmara ile iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek; kuzey ve doğuda normalin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak. İstanbul'da 17, Ankara'da 16, İzmir'de 21 derece görülmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 31 ekim Cumartesi hava durumunu açıkladı.

Meteoroloji 31 ekim Cumartesi hava durumunu açıkladı.

Marmara Bölgesi'nde gün genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Yağış, Bilecik ve Çanakkale çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin birçok noktasında pus, yer yer de sis var.

Ege'de tablo daha yağışlı. Bölgenin geniş bir kesiminde sağanak bekleniyor; Muğla'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak ihtimali öne çıkıyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.

Akdeniz'de Osmaniye dışında hemen her yerde sağanak etkili olacak. Antalya, Adana ve Burdur çevresinde yağışlar aralıklarla gök gürültülü olabilir. Hatay kıyıları da aralıklı yağış alacak.

İl il hava durumu.

İl il hava durumu.

Meteoroloji'ye göre sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında olacak. Kuzey ve doğu bölgelerde değerler normalin 2 ila 4 derece üzerine çıkabilir. Rüzgâr çoğunlukla güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek; ülkenin kuzeybatısında ise kuzeydoğudan ve kuzeyden esmesi bekleniyor.

Sıcaklık kaç derece?

Büyük kentlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 17, Ankara 16, İzmir 21, Antalya 22, Adana 23 derece. Bursa 18, Konya ve Diyarbakır 17 derece görecek. Soğuk tarafta Erzurum 12, Kars ile Van 13 derece ile listenin alt sıralarında yer alıyor.

Doğu ve Güneydoğu'da yağış batı kesimlerde yoğunlaşacak. Bingöl ve Muş çevresinde sağanak, Malatya'da öğleden sonra yağış bekleniyor. Şanlıurfa sabahtan sonra aralıklı sağanak alacak. İç ve kuzey Orta Anadolu'da da sağanak görülecek; Karadeniz'in batısında gök gürültülü sağanak, orta ve doğu kıyılarında aralıklı yağış var.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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