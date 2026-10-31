31 Ekim Hava Durumu Belli Oldu: Meteoroloji Yağış Olacak Kentleri Açıkladı

Marmara Bölgesi'nde gün genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Yağış, Bilecik ve Çanakkale çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin birçok noktasında pus, yer yer de sis var.

Ege'de tablo daha yağışlı. Bölgenin geniş bir kesiminde sağanak bekleniyor; Muğla'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak ihtimali öne çıkıyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.

Akdeniz'de Osmaniye dışında hemen her yerde sağanak etkili olacak. Antalya, Adana ve Burdur çevresinde yağışlar aralıklarla gök gürültülü olabilir. Hatay kıyıları da aralıklı yağış alacak.