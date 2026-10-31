31 Ekim Hava Durumu Belli Oldu: Meteoroloji Yağış Olacak Kentleri Açıkladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ekim Cumartesi günü için yayımladığı tahmine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Ege ve Akdeniz'in büyük bölümünde sağanak beklenirken, Marmara ile iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek; kuzey ve doğuda normalin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak. İstanbul'da 17, Ankara'da 16, İzmir'de 21 derece görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji 31 ekim Cumartesi hava durumunu açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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