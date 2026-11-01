'İnsanoğlu Daha Fazla Bükebileceğini Düşündüğü Her Şeyi Kırmıştır' Paylaşımı Herkesi Düşündürdü

Her şey, Arapça paylaşım yapan bir kullanıcının 'Okuduğun en derin metni benimle paylaş' çağrısıyla başladı. Yüzlerce kişinin aklında kalan cümleyi bıraktığı bu akıma Türkiye'den katılanlar da oldu.

Hin Avibi'nin cevabı ise birkaç kelimeyle tanıdık bir duyguyu özetliyordu: Bir ilişkiyi, bir dostluğu ya da kendi sabrımızı 'biraz daha kaldırır' diye zorladıkça, sonunda kırılma noktasına geldiğimizi çoğu zaman fark edemiyoruz. Cümle kısa sürede 10 binden fazla beğeni aldı, bin 400'ü aşkın kişi tarafından da kaydedildi.