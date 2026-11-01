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'İnsanoğlu Daha Fazla Bükebileceğini Düşündüğü Her Şeyi Kırmıştır' Paylaşımı Herkesi Düşündürdü

'İnsanoğlu Daha Fazla Bükebileceğini Düşündüğü Her Şeyi Kırmıştır' Paylaşımı Herkesi Düşündürdü

Twitter Sosyal Medya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 10:30
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Sosyal medyada bazen tek bir cümle, uzun uzun yazılmış metinlerin yapamadığını yapıyor. X'te Hin Avibi adlı hesabın paylaştığı 'İnsanoğlu daha fazla bükebileceğini düşündüğü her şeyi kırmıştır.' cümlesi de kısa sürede yaklaşık 200 bin kez görüntülendi. Kimi kullanıcı kendi kırgınlığını bu birkaç kelimede buldu, kimi de işi espriye vurdu. İşte paylaşım ve altına gelen tepkilerden bazıları.

Kaynak: X

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Paylaşım aslında Arapça bir akıma verilen cevaptı

Paylaşım aslında Arapça bir akıma verilen cevaptı
twitter.com

Her şey, Arapça paylaşım yapan bir kullanıcının 'Okuduğun en derin metni benimle paylaş' çağrısıyla başladı. Yüzlerce kişinin aklında kalan cümleyi bıraktığı bu akıma Türkiye'den katılanlar da oldu.

Hin Avibi'nin cevabı ise birkaç kelimeyle tanıdık bir duyguyu özetliyordu: Bir ilişkiyi, bir dostluğu ya da kendi sabrımızı 'biraz daha kaldırır' diye zorladıkça, sonunda kırılma noktasına geldiğimizi çoğu zaman fark edemiyoruz. Cümle kısa sürede 10 binden fazla beğeni aldı, bin 400'ü aşkın kişi tarafından da kaydedildi.

Tweet sahibinin bir de isteği vardı

Tweet sahibinin bir de isteği vardı
twitter.com

Paylaşımın Arapça bir akımdan doğduğunu unutmayan Hin Avibi, cümlenin bir de 'fasih', yani edebi Arapçayla yazılmasını istedi. Bu isteği karşılıksız bırakmayanlar çıktı; cümleyi Arapçaya, hatta Özbekçeye çevirip paylaşanlar oldu.

"Ademoğlunun daha fazla bükebileceğini sandığı ne varsa, hepsini kırmıştır."

"Ademoğlunun daha fazla bükebileceğini sandığı ne varsa, hepsini kırmıştır."
twitter.com

"İnsanoğlu biraz daha bükebileceğini sandığı her şeyi kırıp bırakmıştır."

"İnsanoğlu biraz daha bükebileceğini sandığı her şeyi kırıp bırakmıştır."
twitter.com

Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları;

Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları;
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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