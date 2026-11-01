'İnsanoğlu Daha Fazla Bükebileceğini Düşündüğü Her Şeyi Kırmıştır' Paylaşımı Herkesi Düşündürdü
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Sosyal medyada bazen tek bir cümle, uzun uzun yazılmış metinlerin yapamadığını yapıyor. X'te Hin Avibi adlı hesabın paylaştığı 'İnsanoğlu daha fazla bükebileceğini düşündüğü her şeyi kırmıştır.' cümlesi de kısa sürede yaklaşık 200 bin kez görüntülendi. Kimi kullanıcı kendi kırgınlığını bu birkaç kelimede buldu, kimi de işi espriye vurdu. İşte paylaşım ve altına gelen tepkilerden bazıları.
Kaynak: X
Paylaşım aslında Arapça bir akıma verilen cevaptı
Tweet sahibinin bir de isteği vardı
"Ademoğlunun daha fazla bükebileceğini sandığı ne varsa, hepsini kırmıştır."
"İnsanoğlu biraz daha bükebileceğini sandığı her şeyi kırıp bırakmıştır."
Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları;
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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