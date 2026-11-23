Ekonomist Tuna Kaya Gram Altın İçin 13 Bin TL'yi İşaret Etti
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Altın piyasasında yaşanan sert geri çekilme, hem elinde altın bulunduran hem de alım fırsatı kollayan yatırımcıların yakın takibinde. Rekor seviyelerin ardından düşüşe geçen ons ve gram altında yön arayışı sürerken, Ekonomist Tuna Kaya piyasadaki satış baskısının perde arkasını ve önümüzdeki döneme dair yol haritasını paylaştı. Kaya, gram altın için 13 bin TL rakamını telaffuz etti.
Küresel piyasalardaki satış dalgası altını baskıladı.
Ekonomist Tuna Kaya'dan gram altında 13 bin lira senaryosu.
2026 sonu ve 2027-2028 altın tahminleri.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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