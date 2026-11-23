Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi üç ana nedene bağlayan Tuna Kaya, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında yeniden faiz artışına gidebileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesinin doları ve tahvil faizlerini yukarı çektiğini hatırlattı. Küresel teknoloji ve yapay zekâ hisselerinde yaşanan sert satışlarda yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak için altın pozisyonlarını bozduğunu belirten Kaya, petrol fiyatları ve jeopolitik cephedeki belirsizliğin de kısa vadede altını baskıladığını ifade etti.

Mevcut tablonun uzun vadeli yükseliş trendinin bittiği anlamına gelmediğini vurgulayan Kaya, tarihsel döngülerde büyük rallilerin ardından yüzde 25 ile 40 arasında düzeltmelerin normal karşılandığını söyledi. Kısa vadeli al-sat yapanların temkinli olması gerektiğini belirten ekonomist, uzun vadeli birikim yapanlar için ise panik satışından kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.