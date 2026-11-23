Ekonomist Muhammet Bayram Canlı Yayında Emekli Maaşı Rakamı Verdi: "Aldığımız Duyumlara Göre..."
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TGRT Haber canlı yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram, 2027 emekli maaş zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bayram, 'Aldığımız duyumlara göre' diyerek kulis bilgilerini paylaştı.
Ekonomist Muhammet Bayram'dan 2027 emekli maaşı kulisi: "Aldığımız duyumlara göre..."
23 bin 522 liralık en düşük emekli maaşı için konuşulan rakamlar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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