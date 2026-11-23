Ekonomist Muhammet Bayram, 2027 emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili konuştu. Bayram'ın aktardığı değerlendirmelere göre, emekli maaşlarında önce seyyanen artış yapılması ve ardından oransal zam uygulanması formülü öne çıkıyor. Kulislerden edindiği duyumları paylaşan Bayram, 'Aldığımız duyumlara göre' diyerek mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli maaşında 5 bin lira seyyanen zam ve yüzde 10 artışla 31 bin 400 TL civarının konuşulduğunu, bu tutarın 35 bin TL'ye kadar çıkma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

23 bin 552 TL'lik mevcut taban aylığa 5 bin TL seyyanen zam ve yüzde 10 oranında artış eklenmesi halinde rakamın 31 bin 400 TL bandına gelebileceğini, en düşük emekli maaşında bu tutarın 35 bin TL seviyesine kadar çıkma ihtimalinin de konuşulduğunu ifade etti.