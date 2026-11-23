Belçika'da Grev Hayatı Durma Noktasına Getirdi: 429 Uçuş İptal, Metro Hatlarının Yarısı Çalışmıyor
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Hava sahasından sorumlu Skeyes çalışanları da greve katıldı, ülke genelinde 07.00-21.00 arasında uçuş yapılamadı.
Brüksel Havalimanı'nda 429 uçuş iptal edildi, yaklaşık 60 bin yolcu bu durumdan etkilendi.
Charleroi Havalimanı'nda günün tüm uçuşları iptal edildi, yolculara havalimanına gelmemeleri önerildi.
Brüksel'de dört metro hattından yalnızca ikisi çalıştı, şehrin toplu taşıması büyük ölçüde durdu.
Öğretmenler ve belediye çalışanları da iş bıraktı, bazı okullarda ders yapılamadı, çöp toplama aksadı.
Binlerce kişi Kuzey Tren İstasyonu'nda toplanıp Güney İstasyonu'na doğru yürüdü.
Sendikalar alım gücünün düşmesine ve sosyal harcama kesintilerine karşı çıkıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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