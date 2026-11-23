Belçika'nın hava sahasını yöneten Skeyes'in çalışanlarının greve katılması, günün en sert darbesi oldu. Sabah 07.00'den akşam 21.00'e kadar hava kontrol hizmeti verilemedi; Brüksel'de bu saatler arasındaki tüm iniş ve kalkışlar iptal edildi.

Skeyes, acil ve güvenlik açısından kritik uçuşlar için asgari hizmetin sürdürüleceğini duyurdu. Havalimanı yönetimi, havayolları ve operasyonel ortaklar ise Skeyes'in grevi 'son derece geç' bildirdiğini, yolcu üzerindeki etkiyi azaltmanın bu yüzden 'olağanüstü zor' olduğunu belirtti.