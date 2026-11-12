11.11 İspanya Genel Grev ile Ne İstiyor?

11.11 sadece indirim linklerinin üzerimize atıldığı bir gün değil!

Mesela bir evin kirası neden bir insanın maaşının bu kadar büyük bölümünü alıyor?

Bir şehirde çalışmak, üretmek, arkadaş edinmek, hayat kurmak mümkünken neden o şehirde yaşayacak bir ev bulmak giderek zorlaşıyor?

Bir ülkede ev sahibi olmak artık hayal hâline geliyorsa, kiracı olmak da her ay biraz daha güvencesizleşiyorsa insanlar ne zaman “Yeter artık!” der? Türkiye ile ne kadar çok ortak soru var, değil mi?

İspanya bugün bu soruların peşinden genel greve gidiyor.

11 Kasım 2026 Çarşamba günü ülke genelinde 24 saatlik genel grev başladı. Çağrının merkezinde konut krizi var ama talepler yalnızca kiraların düşürülmesinden ibaret değil: ücretler, emekli maaşları, çalışma saatleri, kamu hizmetleri ve hayat pahalılığı da bu mücadelenin parçası.

İspanya'da 14 yıl sonra gerçekleşen ilk ülke çapındaki genel grevden söz ediyoruz.

Üstelik bu kez mesele yalnızca iş yerlerinde yaşanan bir anlaşmazlık değil. İnsanların nasıl yaşayabildiği, nerede yaşayabildiği ve kazandığı parayla hayatını sürdürüp sürdüremediği.

Haydi, Madrid'den başlayalım.