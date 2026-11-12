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11.11 İspanya Genel Grev ile Ne İstiyor?

etiket 11.11 İspanya Genel Grev ile Ne İstiyor?

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
12.11.2026 - 13:55
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11.11 sadece indirim linklerinin üzerimize atıldığı bir gün değil! 

Mesela bir evin kirası neden bir insanın maaşının bu kadar büyük bölümünü alıyor?

Bir şehirde çalışmak, üretmek, arkadaş edinmek, hayat kurmak mümkünken neden o şehirde yaşayacak bir ev bulmak giderek zorlaşıyor?

Bir ülkede ev sahibi olmak artık hayal hâline geliyorsa, kiracı olmak da her ay biraz daha güvencesizleşiyorsa insanlar ne zaman “Yeter artık!” der? Türkiye ile ne kadar çok ortak soru var, değil mi?

İspanya bugün bu soruların peşinden genel greve gidiyor.

11 Kasım 2026 Çarşamba günü ülke genelinde 24 saatlik genel grev başladı. Çağrının merkezinde konut krizi var ama talepler yalnızca kiraların düşürülmesinden ibaret değil: ücretler, emekli maaşları, çalışma saatleri, kamu hizmetleri ve hayat pahalılığı da bu mücadelenin parçası.

İspanya'da 14 yıl sonra gerçekleşen ilk ülke çapındaki genel grevden söz ediyoruz.

Üstelik bu kez mesele yalnızca iş yerlerinde yaşanan bir anlaşmazlık değil. İnsanların nasıl yaşayabildiği, nerede yaşayabildiği ve kazandığı parayla hayatını sürdürüp sürdüremediği.

Haydi, Madrid'den başlayalım.

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1. Bugün İspanya'da ne oluyor?

1. Bugün İspanya'da ne oluyor?

11 Kasım genel grevi, Kiracılar Sendikası'nın (Sindicato de Inquilinas) başlattığı konut hakkı mücadelesinin ülke çapında bir iş bırakma eylemine dönüşmesiyle ortaya çıktı.

CCOO ve UGT gibi İspanya'nın iki büyük işçi sendikası da çağrıya destek verdi. CGT, CNT, CO.BAS, Intersindical, Solidaridad Obrera ve oyuncu-sanatçı sendikaları da grevi destekleyen kuruluşlar arasında.

Grev 11 Kasım gece yarısı başladı ve 24 saat sürmesi planlanıyor.

Çağrının sloganı üç kelimeyle özetleniyor: Maaşlar, konut ve fiyatlar.

Organizatörler, çalışanların yalnızca daha iyi ücret almasını değil, aldıkları ücretle insanca yaşayabilecekleri bir düzen kurulmasını istiyor. Çünkü mesele artık yalnızca ne kadar kazandığınız değil, kazandığınız parayla neyi karşılayabildiğiniz.

2. İspanyollar tam olarak ne istiyor?

2. İspanyollar tam olarak ne istiyor?

Bugün karşıma çıkan grev broşüründe oldukça kapsamlı bir talep listesi var. Başlığı da çok net:

“Esto es lo que exigimos el 11N.”

Yani “11 Kasım'da talep ettiklerimiz bunlar.”

Broşürde altı ana başlık bulunuyor:

1. Spekülasyon için değil, yaşamak için evler

Boş evlerin kiralık konut olarak yeniden kullanıma açılması.

Turistik amaçlı kiralık dairelerin kaldırılması.

Spekülatif amaçlı ev satın almanın yasaklanması.

2. Büyük bir kamu konut stoğu

“Parasını da zenginler ödesin!”

Bir milyon kamu kiralık konutu oluşturmak için servet vergisi.

Akbaba fonlarının ve bankaların mülklerine el konulması.

Kamu inşaat şirketleri kurulması; halkın parasından kimsenin haksız kazanç sağlamaması.

3. Konut güvencesi: Bizi evimizden atmayın

Süresiz kira sözleşmeleri.

Evden tahliyelerin yasaklanması.

4. Fiyatların düşürülmesi

Kiraların %50 düşürülmesi ve gelir seviyesine bağlanması.

Bankaların konut kredilerindeki suistimallerinin sona erdirilmesi.

Market alışverişi, enerji ve ulaşım fiyatlarının kontrol altına alınması.

5. Konut alanında sendikal haklar

İş hayatında olduğu gibi toplu pazarlık ve kira grevi hakkı.

Tahliyeleri durdurmaya çalışanlara verilen para cezalarının kaldırılması,

Emlak sektöründeki ırkçılıkla mücadele.

6. İnsanca ücretler, emekli maaşları ve kamu hizmetleri

Satın alma gücünü yeniden kazanmak için maaş ve emekli aylıklarının artırılması.

Ücret düşürülmeden çalışma saatlerinin azaltılması.

Kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi ve temel ihtiyaçlara erişimin güvence altına alınması.

Burada önemli bir ayrıntı var: Bunlar grevi düzenleyen hareketlerin talepleri. İspanya'da yürürlüğe girmiş yasalar ya da hükümetin kabul ettiği kararlar değiller.

Üstelik taleplerin bazıları oldukça kapsamlı ve tartışmalı. Örneğin kiraların yüzde 50 düşürülmesi veya belirli konut varlıklarının kamulaştırılması gibi önerilerin nasıl uygulanacağı, hukuki ve ekonomik açıdan ayrıca tartışılmak zorunda.

Ama bütün maddelerin ortak bir cümlesi var: Bir insan çalışarak kazandığı parayla barınabilmeli.

3. Bu grevin arkasında 87 yaşındaki bir kadının hikâyesi var

3. Bu grevin arkasında 87 yaşındaki bir kadının hikâyesi var

Konut krizini anlatan haberlerde bir isim öne çıkıyor: Maricarmen Abascal.

87 yaşındaki Maricarmen, Madrid'de yaklaşık 70 yıldır yaşadığı evinden tahliye edildi. Tahliyesinden yalnızca 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Onun hikâyesi İspanya'da büyük bir toplumsal tepkiye neden oldu.

Çünkü bu olay yalnızca bir kişinin evinden çıkarılması olarak görülmedi. Uzun yıllar yaşadığı bir evden ayrılmak zorunda kalan yaşlı bir kadın üzerinden, ülkedeki barınma güvencesizliği tartışılmaya başlandı.

Konut hakkı savunucuları için Maricarmen'in hikâyesi, yıllardır biriken sorunların sembolüne dönüştü.

Ardından ülkenin farklı şehirlerinde protestolar düzenlendi. Kiracılar örgütleri daha güçlü bir mücadele çağrısı yaptı. Bu hareket, büyük sendikaların da desteğiyle 11 Kasım genel grevine kadar uzandı.

Bazen bir ülkenin uzun zamandır konuştuğu sorun, tek bir insanın hikâyesiyle herkesin görebileceği hâle geliyor.

4. Peki, bu grev gerçekten sonuç verir mi?

4. Peki, bu grev gerçekten sonuç verir mi?

Bence bugünün en önemli sorusu bu.

Çünkü genel grev yapmak başka, grevin taleplerini hayata geçirmek başka.

Öncelikle bu eylem, 14 yıl aradan sonra ülke çapında düzenlenen ilk genel grev. CCOO ve UGT gibi büyük sendikaların katılımı, hareketin görünürlüğünü ve örgütlenme kapasitesini artırıyor.

Ancak grevin başarılı olup olmadığını yalnızca kaç kişinin iş bıraktığıyla ölçemeyiz.

Üç ayrı sonuçtan söz etmek gerekiyor:

Birincisi: Toplumsal görünürlük.

Konut meselesi zaten İspanya'nın en önemli gündemlerinden biri. Genel grev, bu sorunu bir günlüğüne de olsa ülkenin merkezine taşıyor. İş yerlerinden sokaklara, toplu taşımadan siyasi tartışmalara kadar geniş bir alanda konuşulmasını sağlıyor.

İkincisi: Siyasi baskı.

İspanya'da 29 Kasım için erken genel seçim takvimi bulunuyor. Dolayısıyla 11 Kasım grevi, seçim kampanyasının hemen öncesinde gerçekleşiyor.

Konut politikaları, hükümetin ve siyasi partilerin görmezden gelemeyeceği bir gündem hâline geliyor.

Üçüncüsü: Somut düzenlemeler.

Asıl sınav burada başlayacak.

Kiraların düşmesi, kamu konutlarının gerçekten inşa edilmesi, tahliye süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ve kiracıların korunması için yasal kararlar gerekiyor.

Bir gün iş bırakmak, bir milyon kamu konutu inşa etmiyor. Ama bu talebin siyasi gündemden düşmesini zorlaştırabiliyor.

Bence grevin başarısını değerlendirmek için önümüzdeki haftalarda ve aylarda şu sorulara bakmak gerekecek:

Hükümet ve parlamentodaki partiler hangi konut düzenlemelerini kabul edecek?

Kamu konutu üretimi için somut bütçe ayrılacak mı?

Kiracıların sözleşme ve tahliye güvencelerinde değişiklik olacak mı?

Kira artışlarına ve turistik kiralamalara ilişkin yeni adımlar atılacak mı?

Grev bir gün sürüyor. Ama sonuçlarının bir günde ortaya çıkmasını beklemek gerçekçi değil.

5. Peki, herkes greve katılıyor mu?

5. Peki, herkes greve katılıyor mu?

Hayır. Bu da önemli bir ayrıntı.

CCOO ve UGT'nin katılımıyla ülke çapında güçlü bir çağrı yapılmış olsa da bütün sendikalar bu grevi desteklemiyor. Örneğin CSIF ve USO gibi bazı sendikalar çağrıya katılmadı.

İşveren örgütü CEOE de greve karşı çıktı. Muhalefetteki PP ve Vox ise eylemin siyasi ve seçim odaklı olduğunu savundu.

Grev konusunda farklı görüşler var. Bir kesim bunu barınma krizine karşı gerekli bir toplumsal tepki olarak görürken, diğerleri seçim öncesinde siyasi bir hamle olduğunu düşünüyor.

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6. Bir günlük grev, bir ülkenin geleceğini değiştirebilir mi?

6. Bir günlük grev, bir ülkenin geleceğini değiştirebilir mi?

Belki tek başına değiştiremez.

Ama bazen bir ülkede değişim, herkesin aynı soruyu sormaya başlamasıyla mümkün oluyor.

Bir ev neden bu kadar pahalı?

Çalışan insanlar neden yaşadıkları şehirde barınamıyor?

Bir insanın hayatı boyunca çalışması, kendi evinde güvenle yaşayabilmesi için yeterli değil mi?

İspanya bugün bu soruların etrafında birleşmeye çalışıyor.

11 Kasım'ın sonunda grevin katılım oranı, şehirlerdeki gösterilerin büyüklüğü ve günlük hayata etkisi daha net görülecek. Fakat gerçek sonuç, bu görüntülerin ardından hangi kararların alınacağıyla belli olacak.

Benim aklımda ise bugün tek bir cümle kalıyor:

Bir ülkede insanlar daha fazla kazanmak için değil, kazandıkları parayla yaşayabilecekleri bir ev bulabilmek için genel greve gidiyorsa, orada konuşulması gereken şey yalnızca ekonomi değildir.

Orada konuşulması gereken, nasıl bir hayatı normal kabul ettiğimizdir.

Çünkü ev dediğimiz şey dört duvardan ibaret değil.

İnsanın yarınını planlayabildiği, kendini güvende hissettiği, hayatını kurabildiği yer.

İspanya bugün tam da bunu hatırlatmak istiyor: Bir evde yaşamak lüks değil, haktır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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