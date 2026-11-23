Antalya'da Denizin Dibinde 'Voodoo Büyüsü' Bebeği Bulundu: Zincirli Ahşap Kutudan İğneli Halat Bebek Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Antalya'da sosyal medya için dalış yapan sanayi dalgıcı Ali Kılıç (36) ile arkadaşı, deniz dibinde kuma gömülü zincirli bir ahşap kutu buldu. Kutunun içinden iğneler batırılmış, üzerinde işaret ve yazılar bulunan halattan bir bebek çıktı. Kılıç, internette yaptığı araştırmanın ardından bulduklarının 'voodoo büyüsü' olduğunu anladıklarını söyledi.
Antalya'da 14 yıldır sanayi dalgıcı olarak çalışan Ali Kılıç, içerik çekmek için indiği dalışta kumun içinde tuhaf bir nesne fark etti.
Kumu eşeleyince önce bir zincir çıktı, zincirin ucunda ise sımsıkı bağlanmış bir kutu vardı.
Yaklaşık 1,5 karış büyüklüğündeki kutuyu ve zincirleri açmak için bir süre uğraşmak zorunda kaldılar.
Zincirli kutu su yüzeyine çıkarıldı, ama içinde ne olduğu henüz belli değildi.
Kutunun içinde halatlarla sarılmış, kafasına ve gövdesine iğneler batırılmış bir bebek vardı.
Kılıç, bebeği internette araştırınca karşısına 'voodoo büyüsü' çıktı.
İğneleri sökerken arkadaşının ayağına çivi battı, ikisi de 'bebeğin laneti' diyerek güldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın