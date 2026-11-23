Kılıç, zincirlerle sarılı kutuyu elinde tutarak su yüzeyine çıkardı. Dalış boyunca ağır bir sürpriz beklemiyorlardı; sıradan bir temizlik ve içerik çekimi olarak başlayan gün, bir anda başka bir yöne evrilmişti.

Kutunun içinde ne olduğunu ise kapağı açıldıktan sonra gördüler. O ana kadar elinde tuttukları şey, kendi ifadesiyle denizde karşılaştıkları en tuhaf buluntuydu.