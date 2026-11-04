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ABD Ara Seçimlerinde Demokratların Zaferine Türkiye'den ve ABD'den Gelen Tepkiler

ABD Ara Seçimlerinde Demokratların Zaferine Türkiye'den ve ABD'den Gelen Tepkiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 13:45
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ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı. Demokratlar Teksas ve Kansas gibi on yıllardır Cumhuriyetçilerin kazandığı eyaletlerde de Senato koltuğu kazandı. Sonuçlar sabah saatlerinden itibaren hem Türkiye'de hem ABD'de sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakalım kimler ne demiş?

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Teksas'taki sonuç ilk konuşulanlardan oldu:

Teksas'taki sonuç ilk konuşulanlardan oldu:
twitter.com

Kısa ve net bir yorum:

Kısa ve net bir yorum:
twitter.com

Cumhuriyetçilerin gözünden seçim gecesi:

Cumhuriyetçilerin gözünden seçim gecesi:
twitter.com

Laura Loomer'ın paylaşımı da boş kalmadı:

Laura Loomer'ın paylaşımı da boş kalmadı:
twitter.com

Laura Loomer: 'Umarım herkes Arapça öğreniyordur.'

Hasan Abi de unutulmadı:

Hasan Abi de unutulmadı:
twitter.com
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"Her seçimde Floridalı Latinler:"

ABD'de bazıları gece rahat uyudu:

'Amerika'nın maviye döndüğünü bilerek bu gece böyle uyuyorum.'

Yapay zekaya bile laf düştü:

Yapay zekaya bile laf düştü:
twitter.com

'Bu geceden sonra ChatGPT'nin adı ChatLGBT oluyor.'

"Seçim haritasına bakarken ben:"

"Trump şu anda seçim sonuçlarını İsrail’e açıklamaya çalışırken:"

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"2026 ABD ara seçim sonuçları"

Kapanışı eski bir seçim anısıyla yapalım 👋

Kapanışı eski bir seçim anısıyla yapalım 👋
twitter.com

'İnsanların gerçekten Kanye West'e başkan olsun diye oy verdiğini sakın unutmayın 😭'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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