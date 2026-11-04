ABD Ara Seçimlerinde Demokratların Zaferine Türkiye'den ve ABD'den Gelen Tepkiler

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı. Demokratlar Teksas ve Kansas gibi on yıllardır Cumhuriyetçilerin kazandığı eyaletlerde de Senato koltuğu kazandı. Sonuçlar sabah saatlerinden itibaren hem Türkiye'de hem ABD'de sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakalım kimler ne demiş?