ABD Ara Seçimlerinde Demokratların Zaferine Türkiye'den ve ABD'den Gelen Tepkiler
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ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı. Demokratlar Teksas ve Kansas gibi on yıllardır Cumhuriyetçilerin kazandığı eyaletlerde de Senato koltuğu kazandı. Sonuçlar sabah saatlerinden itibaren hem Türkiye'de hem ABD'de sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakalım kimler ne demiş?
Teksas'taki sonuç ilk konuşulanlardan oldu:
Kısa ve net bir yorum:
Cumhuriyetçilerin gözünden seçim gecesi:
Laura Loomer'ın paylaşımı da boş kalmadı:
Hasan Abi de unutulmadı:
Yapay zekaya bile laf düştü:
Kapanışı eski bir seçim anısıyla yapalım 👋
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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