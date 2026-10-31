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Her Şeyin 1000 TL Olmasından Kasım Ayının Bir Anda Gelmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Her Şeyin 1000 TL Olmasından Kasım Ayının Bir Anda Gelmesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Yanlışlıkla eksik kalan bilgiyi verirsin ve her şey biter.

Yanlışlıkla eksik kalan bilgiyi verirsin ve her şey biter.
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Bu nasıl olabildi?

Daha ne olsun?

Daha ne olsun?
twitter.com

Ağlamanın bitmesi...

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Her şey 100 lira olmuş diye üzüldüğümüz günleri hatırladınız mı?

Her şey 100 lira olmuş diye üzüldüğümüz günleri hatırladınız mı?
twitter.com

Cuma izin alamayanlar için diyelim.

👇

👇
twitter.com

Sonbahar'ı da yağmur yüzünden eledik, elimizde bir İlkbahar kaldı.

Sonbahar'ı da yağmur yüzünden eledik, elimizde bir İlkbahar kaldı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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"Tecrübe oldu"

"Tecrübe oldu"
twitter.com

👇

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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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