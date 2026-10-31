article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Kapadokya'da Peribacalarının Neden Çöktüğünü Animasyonla Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Kapadokya'da Peribacalarının Neden Çöktüğünü Animasyonla Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.10.2026 - 16:48 Son Güncelleme: 31.10.2026 - 16:55

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ülkemizin en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden biri olan Kapadokya, 29 Ekim'de çok acı bir haberle gündeme geldi. Yağışların ardından Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bir peribacasından kopan kayalar ziyaretçilerin üzerine düştü. Olayda üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın bilirkişi heyetince incelenmesi bekleniyor.

'zayifetki' isimli üreticisi, paylaştığı animasyonlu videoda bölgedeki ilk çökmenin bu olmadığını hatırlatarak peribacalarının neden çöktüğünü anlattı. Videoda 2024'te Uçhisar'da ve 2025'te Göreme'de yaşanan çökmelere dikkat çekilirken, peribacalarını ayakta tutan kaya yapısının zamanla nasıl zayıfladığı adım adım gözler önüne serildi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki peribacaları neden çöküyor?

Peki peribacaları neden çöküyor?

Peribacalarını oluşturan şey, milyonlarca yıl önce bölgedeki volkanların püskürttüğü küllerin sertleşmesiyle ortaya çıkan yumuşak tüf tabakası. Bu tabakanın üstünde ise lavların soğumasıyla oluşan çok daha sert bir kaya tabakası bulunuyor. Yağmur ve rüzgar binlerce yıl boyunca yumuşak kayayı oyarken, üstteki sert taş aşınmaya daha uzun süre direniyor. Haliyle çevredeki kayalar zamanla yok oluyor ve geriye ince, uzun kuleler yani peribacaları kalıyor.

İşin tehlikeli tarafı ise bu yapıların içinde saklı. Yağmur suyu kayadaki küçük çatlaklara sızıyor, soğuk havalarda donarak genleşiyor ve çatlakları her kış biraz daha büyütüyor. Zamanla gövdedeki bağlar zayıflıyor, üstteki ağır başlık taşının yükü ise aynı gövdenin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yağışlı ve soğuk dönemlerde ani kopmaların yaşanmasının nedeni de bu.

Biz Kapadokya'yı çoğu zaman hiç değişmeyen, sabit bir manzara gibi görüyoruz. Oysa bölge hala aşınıyor ve bu doğal süreç, ziyaretçilerin en çok vakit geçirdiği noktalarda da sürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın