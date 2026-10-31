Bir İçerik Üreticisi Kapadokya'da Peribacalarının Neden Çöktüğünü Animasyonla Anlattı

Ülkemizin en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden biri olan Kapadokya, 29 Ekim'de çok acı bir haberle gündeme geldi. Yağışların ardından Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bir peribacasından kopan kayalar ziyaretçilerin üzerine düştü. Olayda üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın bilirkişi heyetince incelenmesi bekleniyor.
'zayifetki' isimli üreticisi, paylaştığı animasyonlu videoda bölgedeki ilk çökmenin bu olmadığını hatırlatarak peribacalarının neden çöktüğünü anlattı. Videoda 2024'te Uçhisar'da ve 2025'te Göreme'de yaşanan çökmelere dikkat çekilirken, peribacalarını ayakta tutan kaya yapısının zamanla nasıl zayıfladığı adım adım gözler önüne serildi.
Peki peribacaları neden çöküyor?
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