Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? Etiketten Kokuya Kadar Dikkat Edilmesi Gereken İpuçları

Son dönemde ülkemizde sık sık gündeme gelen sahte içki haberleri, kaçak ve kalitesiz alkolün yalnızca ucuz bir alternatif olmadığını, aynı zamanda ciddi bir sağlık riski taşıdığını bir kez daha hatırlattı. Üstelik sahte içkiler çoğu zaman orijinal ürünlerle neredeyse aynı görünen şişelerde satıldığı için, ilk bakışta ayırt etmek hiç de kolay olmuyor.

Neyse ki etiketteki baskı kalitesinden içkinin kokusuna, renginden içtikten sonra hissedilen belirtilere kadar sahte içkiyi tespit etmemizi sağlayan birkaç önemli ipucu bulunuyor. Bu küçük detaylara dikkat etmek, hem sağlığımızı hem de sofralarımızı olası bir tehlikeden korumanın en önemli yolu.

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