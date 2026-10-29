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Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? Etiketten Kokuya Kadar Dikkat Edilmesi Gereken İpuçları

Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? Etiketten Kokuya Kadar Dikkat Edilmesi Gereken İpuçları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2026 - 12:33

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Son dönemde ülkemizde sık sık gündeme gelen sahte içki haberleri, kaçak ve kalitesiz alkolün yalnızca ucuz bir alternatif olmadığını, aynı zamanda ciddi bir sağlık riski taşıdığını bir kez daha hatırlattı. Üstelik sahte içkiler çoğu zaman orijinal ürünlerle neredeyse aynı görünen şişelerde satıldığı için, ilk bakışta ayırt etmek hiç de kolay olmuyor.

Neyse ki etiketteki baskı kalitesinden içkinin kokusuna, renginden içtikten sonra hissedilen belirtilere kadar sahte içkiyi tespit etmemizi sağlayan birkaç önemli ipucu bulunuyor. Bu küçük detaylara dikkat etmek, hem sağlığımızı hem de sofralarımızı olası bir tehlikeden korumanın en önemli yolu. 

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Peki sahte içki nasıl anlaşılır?

Peki sahte içki nasıl anlaşılır?

1. Şişenin etiketini dikkatlice inceleyin. Orijinal şişeler düzgün baskılarla gelirken sahte etiketler genellikle kalitesizdir, renk solmalarına veya yazım hatalarına sahiptir.

2. İçkiyi kokladığınızda da farklılıkları fark edebilirsiniz. Sahte içkiler çoğunlukla keskin, garip bir kimyasal koku yayar.

3. Rengi de gerçek içkiden farklı olabilir. Çünkü sahte içkilerde genellikle kalitesiz katkı maddeleri kullanılır.

4. İçtiğinizde acı bir tat veya mide rahatsızlığı gibi olumsuz belirtiler hissediyorsanız içkinin sahte olma olasılığı yüksektir.

Sahte içkilerin en tehlikeli yanı, etil alkol yerine metanol gibi zehirli maddelerin kullanılabilmesi. Metanol, görme kaybına ve organ yetmezliğine yol açabiliyor, hatta ölümle sonuçlanabiliyor. Ülkemizde yasal yollarla satılan içki şişelerinde bandrol bulunması zorunlu olduğu için bandrolü olmayan ya da özensizce yapıştırılmış ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Sahte içki alımından kaçınmanın en güvenli yolu ise güvenilir yerlerden alışveriş yapmak.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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