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İçerik Üreticisi Batuğ Özdek Avrupa'nın Gelecekteki Kraliçelerinin Sıra Dışı Gündelik Hayatını Anlattı

İçerik Üreticisi Batuğ Özdek Avrupa'nın Gelecekteki Kraliçelerinin Sıra Dışı Gündelik Hayatını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2026 - 09:08

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Dünyanın pek çok ülkesinde krallıklar hala varlığını sürdürüyor ve tahtın gelecekteki sahiplerinin gündelik hayatı, yüzyıllardır süregelen protokollerle bizim bildiğimiz sıradan bir gençlik arasında ince bir denge kurmayı gerektiriyor. Özellikle Avrupa'daki genç prensesler, sarayların o ağır havasına rağmen çoğu zaman yaşıtlarından pek de farklı olmayan günler geçiriyor.

İçerik üreticisi Batuğ Özdek, Avrupa tahtının gelecekteki Z kuşağı kraliçelerini anlattı. Hollanda Prensesi Amalia, Belçika Prensesi Elisabeth, İspanya Prensesi Leonor ve Norveç Prensesi Ingrid Alexandra, kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubunda birbirlerine destek oluyor. Biri gündüz Papa'yı resmi bir törende kabul edip akşam Bad Bunny konserine giderken, bir diğeri ikinci el mağazalarından alışveriş yapıyor. Prensesleri sıradan gençlerden ayıran çizginin ne kadar ince olduğu izleyenleri şaşırttı.

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Peki Avrupa'nın gelecekteki kraliçeleri kimler?

Peki Avrupa'nın gelecekteki kraliçeleri kimler?

Hollanda tahtının varisi Prenses Amalia, Amsterdam Üniversitesi'nde siyaset, psikoloji, hukuk ve ekonomi eğitimi aldıktan sonra Hollanda hukuku okumaya başladı. Devletin kendisine bağladığı kraliyet ödeneğini reddeden Amalia, yazları bir plajda çalışıyor ve plajın sahibi ona 'Kokteyl Kraliçesi' diyor.

İspanya tahtının varisi Prenses Leonor ise 20 yaşında. Ülkenin gelecekteki başkomutanı olarak askeri eğitimini üç ayrı kurumda sürdürüyor. Önce Zaragoza'daki Genel Askeri Akademi'de eğitim aldı, ardından Juan Sebastián de Elcano eğitim gemisiyle beş aylık bir seyre çıktı ve eğitimini Murcia'daki San Javier Hava Kuvvetleri Akademisi'nde tamamladı.

Belçika Kralı'nın veliahtı Prenses Elisabeth, Oxford Üniversitesi'nde tarih ve siyaset okudu, ardından Harvard Kennedy School'da kamu politikası alanında yüksek lisans programına katıldı. İstese devletten ödenek talep edebilmesine rağmen böyle bir talepte bulunmuyor.

Norveç Prensesi Ingrid Alexandra ise 15 aylık askeri eğitimin ardından Sidney Üniversitesi'nde sosyal bilimler okumaya başladı. İkinci el mağazalarından alışveriş yapıyor ve herkesle birlikte temizlik yapıyor.

Monarşilerin yüzyıllardır sattığı o 'kusursuz, erişilemez ve steril asil' imajı, Z kuşağı prenseslerle birlikte sarsılıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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