İçerik Üreticisi Batuğ Özdek Avrupa'nın Gelecekteki Kraliçelerinin Sıra Dışı Gündelik Hayatını Anlattı

Dünyanın pek çok ülkesinde krallıklar hala varlığını sürdürüyor ve tahtın gelecekteki sahiplerinin gündelik hayatı, yüzyıllardır süregelen protokollerle bizim bildiğimiz sıradan bir gençlik arasında ince bir denge kurmayı gerektiriyor. Özellikle Avrupa'daki genç prensesler, sarayların o ağır havasına rağmen çoğu zaman yaşıtlarından pek de farklı olmayan günler geçiriyor.

İçerik üreticisi Batuğ Özdek, Avrupa tahtının gelecekteki Z kuşağı kraliçelerini anlattı. Hollanda Prensesi Amalia, Belçika Prensesi Elisabeth, İspanya Prensesi Leonor ve Norveç Prensesi Ingrid Alexandra, kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubunda birbirlerine destek oluyor. Biri gündüz Papa'yı resmi bir törende kabul edip akşam Bad Bunny konserine giderken, bir diğeri ikinci el mağazalarından alışveriş yapıyor. Prensesleri sıradan gençlerden ayıran çizginin ne kadar ince olduğu izleyenleri şaşırttı.

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