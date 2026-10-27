Bir Grup Genç 30 Yıl Önce Terk Edilmiş 1969 Model Porsche'yi İlk Günkü Haline Kavuşturdu

Bazen çok değerli evler ve otomobiller kaderlerine terk edilebiliyor. Sahibinin vefatı, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar ya da yıllarca süren göçler yüzünden, bir zamanlar servet değerindeki araçlar bir garajın ya da ahırın köşesinde toz toprak altında kalabiliyor. Üstelik o kalın tabakanın altındaki boya, krom ve iç mekan çoğu zaman beklenenden çok daha sağlam çıkıyor.

Yaklaşık 30 yıl önce terk edilmiş halde bekleyen 1969 model Porsche 912, toz ve çamurla kaplı halde bulunduktan sonra basınçlı su, köpük, cila ve saatler süren el emeğiyle baştan sona temizlendi. Jantların yenilendiği, koltukların ve taban döşemesinin tek tek yıkandığı, far camlarının parlatıldığı dönüşümde aracın ilk günkü görüntüsü yeniden gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan görüntü izleyenleri hayran bıraktı.

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