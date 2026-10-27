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Bir Grup Genç 30 Yıl Önce Terk Edilmiş 1969 Model Porsche'yi İlk Günkü Haline Kavuşturdu

Bir Grup Genç 30 Yıl Önce Terk Edilmiş 1969 Model Porsche'yi İlk Günkü Haline Kavuşturdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.10.2026 - 18:06

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Bazen çok değerli evler ve otomobiller kaderlerine terk edilebiliyor. Sahibinin vefatı, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar ya da yıllarca süren göçler yüzünden, bir zamanlar servet değerindeki araçlar bir garajın ya da ahırın köşesinde toz toprak altında kalabiliyor. Üstelik o kalın tabakanın altındaki boya, krom ve iç mekan çoğu zaman beklenenden çok daha sağlam çıkıyor.

Yaklaşık 30 yıl önce terk edilmiş halde bekleyen 1969 model Porsche 912, toz ve çamurla kaplı halde bulunduktan sonra basınçlı su, köpük, cila ve saatler süren el emeğiyle baştan sona temizlendi. Jantların yenilendiği, koltukların ve taban döşemesinin tek tek yıkandığı, far camlarının parlatıldığı dönüşümde aracın ilk günkü görüntüsü yeniden gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan görüntü izleyenleri hayran bıraktı.

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Porsche özel bir modeldi.

Porsche özel bir modeldi.

Porsche 912, 1965 yılında marka için çok önemli bir ihtiyaca cevap vermek üzere tanıtıldı. 911'in şıklığını ve çizgisini isteyen ancak onun fiyatına ulaşamayan sürücüler için tasarlanan model, görünüş olarak neredeyse aynı kalırken kaputun altında 356'dan miras kalan 1,6 litrelik dört silindirli boksör motoru taşıyordu. Yaklaşık 90 beygir güç üreten bu motor, aracı daha hafif ve dengeli kılarak sürüş keyfinden ödün vermeyen bir alternatif haline getirdi.

Üretimi 1969 yılında sona eren model, bu süre içinde yaklaşık 30 bin adet satıldı. Haliyle 1969 üretimi bir 912, serinin son yıllarından birini temsil ediyor ve bugün koleksiyonerler arasında hem nadir bulunması hem de dönemin Porsche karakterini sade bir mekanikle yansıtması nedeniyle aranıyor. Üstelik kasa üzerindeki altın rengi şerit ve '912' yazısı gibi detaylar, böyle bir aracı klasik otomobil meraklıları için daha da cazip kılıyor. Yıllarca bir köşede unutulan bir otomobilin doğru bakımla yeniden yola çıkabilecek hale gelmesi, bu tür klasiklerin yalnızca metal ve lastikten ibaret olmadığını, her birinin ardında dönemin zevkini taşıyan bir hikaye barındırdığını bir kez daha hatırlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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