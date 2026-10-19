Musk'ın Uçan Arabasına Bursa'dan Yanıt: 20 Yıl Önce Otomobil 4 Metre Havalanmıştı
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Elon Musk'ın Tesla Roadster'ın havalandığı görüntüleri paylaşmasının ardından Türk sosyal medya kullanıcıları 20 yıllık bir videoyu hatırladı. Bursa İtfaiyesi'ne ait olduğu belirtilen arşiv görüntülerinde bir otomobil tazyikli suyun gücüyle yerden 4 metre yukarı kalkıyor. Kullanıcılar videoyu 'Patent Türklerin olmalıydı' yorumlarıyla yeniden paylaştı.
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Musk Tesla Roadster'ı havalandırdı.
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Bursa'da otomobil 4 metre havalandı.
Patent Türklerin olmalıydı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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