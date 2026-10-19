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Musk'ın Uçan Arabasına Bursa'dan Yanıt: 20 Yıl Önce Otomobil 4 Metre Havalanmıştı

Musk'ın Uçan Arabasına Bursa'dan Yanıt: 20 Yıl Önce Otomobil 4 Metre Havalanmıştı

Bursa
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 18:39
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Elon Musk'ın Tesla Roadster'ın havalandığı görüntüleri paylaşmasının ardından Türk sosyal medya kullanıcıları 20 yıllık bir videoyu hatırladı. Bursa İtfaiyesi'ne ait olduğu belirtilen arşiv görüntülerinde bir otomobil tazyikli suyun gücüyle yerden 4 metre yukarı kalkıyor. Kullanıcılar videoyu 'Patent Türklerin olmalıydı' yorumlarıyla yeniden paylaştı.

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Musk Tesla Roadster'ı havalandırdı.

Musk Tesla Roadster'ı havalandırdı.

Tesla CEO'su Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımla yeni nesil Tesla Roadster'ın hava iticileri yardımıyla yerden havalanarak takla attığı ve kısa süreli uçuş gerçekleştirdiği anları paylaştı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Teknoloji çevreleri bu hamleyi otomotiv sektöründe bir devrim ve eşsiz bir inovasyon olarak nitelendirirken, Türk kullanıcılar hafızalardan silinmeyen eski bir görüntüyü yeniden gündeme taşıdı.

Bursa'da otomobil 4 metre havalandı.

Bursa'da otomobil 4 metre havalandı.

2006 yılında Bursa'da çekildiği belirtilen arşiv görüntülerinde itfaiye erleri araç altına tuttukları yüksek basınçlı su hortumlarıyla bir binek otomobili yerden 4 metre yukarıya kaldırıyor. Türk itfaiye ekiplerinin Tesla'dan 20 yıl önce yaptığı bu deney izleyenleri hem güldürdü hem de gururlandırdı. Bursa İtfaiyesi'nin aracı metrelerce yüksekte tutmayı başardığı, otomobilin ise yere düşerken ağır hasar aldığı anlar Tesla'nın uçan araba tanıtımıyla kıyaslandı.

Patent Türklerin olmalıydı.

Patent Türklerin olmalıydı.

Kullanıcılar videoya birbirinden esprili yorumlarla karşılık verdi, bazıları Musk'ın fikri Bursa itfaiyesinin eski videolarından aldığını yazarken bazıları iniş takımının sertliğine takıldı. Öne çıkan yorumlar şöyle.

'Elon Musk bu fikri kesin Bursa itfaiyesinin eski videolarından aldı.'

'Teknolojide 20 yıl öndeyiz ama tek eksiğimiz iniş takımının sert olması.'

'Geliştirilirse yerli uçan araba projemiz hazır.'

Aracın havalanma mekanizmasının kusursuz çalıştığı, sadece yere çakılma anında süspansiyon sisteminin yetersiz kaldığı esprileri de yapıldı. Türk kullanıcılar bu icadın ilham hakkını teslim etmeye kararlı görünüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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