Musk'ın Uçan Arabasına Bursa'dan Yanıt: 20 Yıl Önce Otomobil 4 Metre Havalanmıştı

Tesla CEO'su Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımla yeni nesil Tesla Roadster'ın hava iticileri yardımıyla yerden havalanarak takla attığı ve kısa süreli uçuş gerçekleştirdiği anları paylaştı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Teknoloji çevreleri bu hamleyi otomotiv sektöründe bir devrim ve eşsiz bir inovasyon olarak nitelendirirken, Türk kullanıcılar hafızalardan silinmeyen eski bir görüntüyü yeniden gündeme taşıdı.