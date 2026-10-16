Elon Musk'ın Tanıttığı Uçan Arabaya Tepkisiz Kalamayan Mizahşörler
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Elon Musk, 16 Ekim'de X'te paylaştığı kısa bir videoyla uçan araba tartışmasını yeniden alevlendirdi. Videoda yeni nesil Tesla Roadster'ın itici gazlarla yerden havalandığı görüntüler vardı. Musk'ın notu tek cümleydi: 'Gelecekte uçan arabalar da varmış.'
Paylaşımın hemen ardından tepkiler birbiri ardına geldi. Türkiye'de kullanıcılar uçan arabayı doğrudan İstanbul trafiğine, gişelere ve iş çıkışı kuyruklarına yerleştirdi. Yurt dışında ise Roadster'la yavaş sürücüyü solladığını anlatan esprilerle, ters dönmüş arabalı montajlar dolaşıma girdi.
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“*Sol şeritte yavaş giden sürücü* Yeni Tesla Roadster'ımla ben”
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“Efendim, ehliyetinizi ve ruhsatınızı...”
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“Uçan arabaları görecek kadar yaşadığıma inanamıyorum”
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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