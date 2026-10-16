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Elon Musk 'Gelecekte Uçan Araba Varmış' Dedi: Tesla'nın Videosunu Görenler Gözlerine İnanamadı

Elon Musk 'Gelecekte Uçan Araba Varmış' Dedi: Tesla'nın Videosunu Görenler Gözlerine İnanamadı

otomobil
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 10:01
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Elon Musk'ın yıllardır 'unutulmaz olacak' diyerek merak uyandırdığı yeni Tesla Roadster sonunda görücüye çıktı. Teksas'taki SpaceX tesisinde yapılan gösteride araç dik bir rampaya tırmandı, ters dönüp havada takla attı ve park halindeki Tesla'ların üzerinden süzüldü. Musk görüntüleri 'Meğer gelecekte uçan arabalar varmış' notuyla paylaşırken Tesla'nın resmi hesabından gelen video da bir gecede 17 milyonu aşkın kez izlendi. Paylaşımın altı ise hayranlıkla şüphenin iç içe geçtiği yorumlarla doldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Araç park halindeki Tesla'ların üzerinden süzülüp yere indi

Araç park halindeki Tesla'ların üzerinden süzülüp yere indi

Gösteri, Musk'ın diğer şirketi SpaceX'e ait Teksas'taki test alanında, kalabalık bir Tesla hayran kitlesinin önünde yapıldı. İki kişilik spor otomobil, altındaki emme sistemi sayesinde dik bir rampaya tutunarak tırmandı, bir süre baş aşağı ilerledi ve ardından rampadan kopup havada döndü.

Araç, arkasındaki hava jetleriyle dengesini bulup yere indi. Musk'ın paylaştığı görüntülerde ise yan yana park edilmiş Tesla modellerinin üzerinden kısa bir uçuş yaptığı görülüyor. CNN'in aktardığına göre gösteri sırasında aracın içinde sürücü yoktu. Musk da kalabalığa 'Bunun yapay zeka olmadığını kanıtlamak için seyirciye ihtiyacımız vardı, gözünüzle gördüğünüzü herkese anlatabilirsiniz' diye seslendi.

Hızlanma ve uçuş için yüksek basınçlı hava tankları kullanılıyor

Hızlanma ve uçuş için yüksek basınçlı hava tankları kullanılıyor

Musk'ın anlattığına göre Roadster, 10 ayrı püskürtme ağzı ve 'ultra yüksek basınçlı' hava tanklarıyla hem havada hareket ediyor hem de yerde ani hızlanma sağlıyor. Tesla, aracın saatte 96 kilometreye bir saniyenin altında ulaştığını öne sürüyor. Musk, yıllardır bu otomobil için roket teknolojisinden esinlenen bir 'SpaceX paketi' sözü veriyordu.

Yahoo Autos'un aktardığına göre seri üretimin 2028'de başlaması bekleniyor. Roadster'ın ikinci nesli ilk kez 2017'de tanıtılmış, rezervasyonlar o dönem 200 bin dolardan başlamıştı; analistler üretim versiyonunun bunun epey üzerinde bir fiyatla gelmesini bekliyor. CNN ise gösterinin etkileyici olduğunu ama uzun mesafeli bir uçuş sergilenmediğini, aracın gerçek anlamda uçup uçamayacağının henüz kanıtlanmadığını hatırlatıyor.

Tesla'nın paylaştığı videoda araç rampada baş aşağı ilerledi

Tesla'nın resmi hesabı da gösterinin farklı açılardan çekilmiş görüntülerini 'İşte gerçek hayat' notuyla paylaştı. 45 saniyelik videoda aracın rampaya tırmandığı, baş aşağı ilerlediği ve dumanlar içinde pistte döndüğü anlar yer alıyor.

Paylaşım bir gecede 300 binden fazla beğeni ve 6 binin üzerinde yorum aldı. Kimi kullanıcılar çocukluk hayallerinin gerçek olduğunu yazdı, kimi görüntülerin gerçek olup olmadığını sorguladı, kimi de böyle bir aracın günlük hayatta ne işe yarayacağını merak etti.

Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları;

Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları;
twitter.com
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twitter.com

"Bunun gerçek olduğuna inanmayı reddediyorum... Olamaz... Uçan elektrikli araba mı? Ben o hayalden 2002'de vazgeçmiştim!"

"Bunun gerçek olduğuna inanmayı reddediyorum... Olamaz... Uçan elektrikli araba mı? Ben o hayalden 2002'de vazgeçmiştim!"
twitter.com
twitter.com

"Bilgisayar efekti yok, yeşil perde yok. Canlı izledim."

"Bilgisayar efekti yok, yeşil perde yok. Canlı izledim."
twitter.com
twitter.com
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"Yarın sabah işe giderken ben:"

"Yarın sabah işe giderken ben:"
twitter.com
twitter.com
twitter.com

"Bu araba rampaya nasıl tutunuyor?"

"Bu araba rampaya nasıl tutunuyor?"
twitter.com

"Güzel bir reklam şovu ama gerçek hayatta hiçbir işe yaramaz. Arabanın roket iticilerine nasıl yakıt dolduracaksın?"

"Güzel bir reklam şovu ama gerçek hayatta hiçbir işe yaramaz. Arabanın roket iticilerine nasıl yakıt dolduracaksın?"
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

"Bu uçmak değil, havalı bir şekilde düşmek."

"Bu uçmak değil, havalı bir şekilde düşmek."
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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