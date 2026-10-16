Elon Musk 'Gelecekte Uçan Araba Varmış' Dedi: Tesla'nın Videosunu Görenler Gözlerine İnanamadı
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Elon Musk'ın yıllardır 'unutulmaz olacak' diyerek merak uyandırdığı yeni Tesla Roadster sonunda görücüye çıktı. Teksas'taki SpaceX tesisinde yapılan gösteride araç dik bir rampaya tırmandı, ters dönüp havada takla attı ve park halindeki Tesla'ların üzerinden süzüldü. Musk görüntüleri 'Meğer gelecekte uçan arabalar varmış' notuyla paylaşırken Tesla'nın resmi hesabından gelen video da bir gecede 17 milyonu aşkın kez izlendi. Paylaşımın altı ise hayranlıkla şüphenin iç içe geçtiği yorumlarla doldu.
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Buradan izleyebilirsiniz;
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Araç park halindeki Tesla'ların üzerinden süzülüp yere indi
Hızlanma ve uçuş için yüksek basınçlı hava tankları kullanılıyor
Tesla'nın paylaştığı videoda araç rampada baş aşağı ilerledi
Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları;
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"Bunun gerçek olduğuna inanmayı reddediyorum... Olamaz... Uçan elektrikli araba mı? Ben o hayalden 2002'de vazgeçmiştim!"
"Bilgisayar efekti yok, yeşil perde yok. Canlı izledim."
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"Yarın sabah işe giderken ben:"
"Bu araba rampaya nasıl tutunuyor?"
"Güzel bir reklam şovu ama gerçek hayatta hiçbir işe yaramaz. Arabanın roket iticilerine nasıl yakıt dolduracaksın?"
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"Bu uçmak değil, havalı bir şekilde düşmek."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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