Elon Musk 'Gelecekte Uçan Araba Varmış' Dedi: Tesla'nın Videosunu Görenler Gözlerine İnanamadı

Musk'ın anlattığına göre Roadster, 10 ayrı püskürtme ağzı ve 'ultra yüksek basınçlı' hava tanklarıyla hem havada hareket ediyor hem de yerde ani hızlanma sağlıyor. Tesla, aracın saatte 96 kilometreye bir saniyenin altında ulaştığını öne sürüyor. Musk, yıllardır bu otomobil için roket teknolojisinden esinlenen bir 'SpaceX paketi' sözü veriyordu.

Yahoo Autos'un aktardığına göre seri üretimin 2028'de başlaması bekleniyor. Roadster'ın ikinci nesli ilk kez 2017'de tanıtılmış, rezervasyonlar o dönem 200 bin dolardan başlamıştı; analistler üretim versiyonunun bunun epey üzerinde bir fiyatla gelmesini bekliyor. CNN ise gösterinin etkileyici olduğunu ama uzun mesafeli bir uçuş sergilenmediğini, aracın gerçek anlamda uçup uçamayacağının henüz kanıtlanmadığını hatırlatıyor.