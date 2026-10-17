Doğuma Giden Bir Anne Adayı Eşinin Hastane Yolunda Bir Anda Araba Yıkamaya Karar Verdiği Anları Paylaştı

Yorumlarda, daha önce kendisi ya da eşi doğum yapmış olanlar durumu çok normal karşılarken, doğum bilgisi olmayanlar eşin davranışı karşısında oldukça sinirlendi. Fakat doğum dizi ve filmlerdeki gibi saniyeler içinde gerçekleşen bir şey değil.

Doğum sancıları her anne adayında aynı şekilde başlamıyor, ancak gerçek sancıyı yalancı sancıdan ayıran en önemli fark düzenli olması. Gebeliğin son haftalarında sık görülen Braxton Hicks kasılmaları genellikle düzensiz oluyor ve dinlenmekle ya da pozisyon değiştirmekle hafifliyor. Gerçek doğum sancıları ise zamanla sıklaşıyor, uzuyor ve şiddeti artıyor.

Pek çok kadın doğum uzmanının önerdiği pratik bir ölçü de 5-1-1 kuralı. Buna göre kasılmalar aralarında yaklaşık 5 dakika kalacak şekilde geliyor, her biri yaklaşık 1 dakika sürüyor ve bu düzen en az 1 saat boyunca devam ediyorsa hastaneye gitme vakti gelmiş olabiliyor. Bununla birlikte bu süreler ilk doğum yapanlar için geçerli bir rehber ve her gebeliğin seyri farklı olabiliyor. Sancı düzeni ne olursa olsun, suyun gelmesi, kanama, bebeğin hareketlerinde belirgin azalma ya da dayanılmaz bir ağrı gibi durumlarda beklemeden hastaneye gitmek gerekiyor. Hastaneye uzak yaşayanlar ya da daha önce hızlı doğum yapmış olanlar için de doktorlar genellikle yola daha erken çıkılmasını öneriyor. Haliyle doğuma giderken yol planını önceden netleştirmek, o gün yaşanacak telaşı önemli ölçüde azaltıyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!