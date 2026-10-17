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Doğuma Giden Bir Anne Adayı Eşinin Hastane Yolunda Bir Anda Araba Yıkamaya Karar Verdiği Anları Paylaştı

Doğuma Giden Bir Anne Adayı Eşinin Hastane Yolunda Bir Anda Araba Yıkamaya Karar Verdiği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.10.2026 - 21:00 Son Güncelleme: 17.10.2026 - 21:21

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Doğum sancılarının başladığı an, hazırlanan hastane çantası ve önceden planlanan rota panikle birlikte tamamen akıldan çıkabiliyor. Anne ve baba adayları panikle mantıklı düşünemeyi bırakabiliyor, elleri ayakları dolaşabiliyor. Ortaya da birbirinden absürt durumlar çıkıyor haliyle. 

'amerikahikayeleri' isimli kullanıcı, Amerika'da doğuma gitmek üzere yola çıktıklarında, eşinin hastane yerine araba yıkamaya girdiği anları paylaştı. Sancıları sıklaşan anne adayının 'Burada doğuracağım' diyerek panğini dile getirdiği anlarda eşinin rahatlığı, izleyenleri hem güldürdü hem de eşi yerine heyecanlandırdı.

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Peki doğum sancıları başlayınca hastaneye ne zaman gitmek gerekiyor?

Peki doğum sancıları başlayınca hastaneye ne zaman gitmek gerekiyor?

Yorumlarda, daha önce kendisi ya da eşi doğum yapmış olanlar durumu çok normal karşılarken, doğum bilgisi olmayanlar eşin davranışı karşısında oldukça sinirlendi. Fakat doğum dizi ve filmlerdeki gibi saniyeler içinde gerçekleşen bir şey değil. 

Doğum sancıları her anne adayında aynı şekilde başlamıyor, ancak gerçek sancıyı yalancı sancıdan ayıran en önemli fark düzenli olması. Gebeliğin son haftalarında sık görülen Braxton Hicks kasılmaları genellikle düzensiz oluyor ve dinlenmekle ya da pozisyon değiştirmekle hafifliyor. Gerçek doğum sancıları ise zamanla sıklaşıyor, uzuyor ve şiddeti artıyor.

Pek çok kadın doğum uzmanının önerdiği pratik bir ölçü de 5-1-1 kuralı. Buna göre kasılmalar aralarında yaklaşık 5 dakika kalacak şekilde geliyor, her biri yaklaşık 1 dakika sürüyor ve bu düzen en az 1 saat boyunca devam ediyorsa hastaneye gitme vakti gelmiş olabiliyor. Bununla birlikte bu süreler ilk doğum yapanlar için geçerli bir rehber ve her gebeliğin seyri farklı olabiliyor. Sancı düzeni ne olursa olsun, suyun gelmesi, kanama, bebeğin hareketlerinde belirgin azalma ya da dayanılmaz bir ağrı gibi durumlarda beklemeden hastaneye gitmek gerekiyor. Hastaneye uzak yaşayanlar ya da daha önce hızlı doğum yapmış olanlar için de doktorlar genellikle yola daha erken çıkılmasını öneriyor. Haliyle doğuma giderken yol planını önceden netleştirmek, o gün yaşanacak telaşı önemli ölçüde azaltıyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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