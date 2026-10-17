Doğuma Giden Bir Anne Adayı Eşinin Hastane Yolunda Bir Anda Araba Yıkamaya Karar Verdiği Anları Paylaştı

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Doğum sancılarının başladığı an, hazırlanan hastane çantası ve önceden planlanan rota panikle birlikte tamamen akıldan çıkabiliyor. Anne ve baba adayları panikle mantıklı düşünemeyi bırakabiliyor, elleri ayakları dolaşabiliyor. Ortaya da birbirinden absürt durumlar çıkıyor haliyle.
'amerikahikayeleri' isimli kullanıcı, Amerika'da doğuma gitmek üzere yola çıktıklarında, eşinin hastane yerine araba yıkamaya girdiği anları paylaştı. Sancıları sıklaşan anne adayının 'Burada doğuracağım' diyerek panğini dile getirdiği anlarda eşinin rahatlığı, izleyenleri hem güldürdü hem de eşi yerine heyecanlandırdı.
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Peki doğum sancıları başlayınca hastaneye ne zaman gitmek gerekiyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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