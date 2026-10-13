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Doğumdan 3 Saat Sonra Panama Depremine Yakalanan Bir Kadın Tahliye Anlarını Paylaştı

Doğumdan 3 Saat Sonra Panama Depremine Yakalanan Bir Kadın Tahliye Anlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.10.2026 - 17:42

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Orta Amerika peş peşe depremlerle sarsıldı. 9 Ekim'de Panama'yı vuran güçlü deprem pek çok bölgede yıkıma sebep oldu. Ülkede birçok hastane tahliye edilmek zorunda kaldı. Üstelik ana sarsıntıyı izleyen saatlerde gelen artçılar, binalardan çıkan insanların gün boyu tedirgin bir bekleyiş yaşamasına yol açtı.

'isabellaeisenmann' isimli içerik üreticisi, doğum yapmasından yalnızca 3 saat sonra 7.7 büyüklüğündeki depreme yakalandığı anları paylaştı. Hastane yatağıyla birlikte dışarı çıkarılan anne, gün içinde yaşanan üç tahliyenin ardından sağlıklı olduklarını belirtti.

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Peki Panama'daki depremde neler yaşandı?

Peki Panama'daki depremde neler yaşandı?

Panama'da 9 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem, ülkenin büyük bölümünde hissedildi. Sarsıntının ardından birkaç ülke için olası tsunami uyarısı yapıldı. İlk sarsıntının ardından artçılar gün boyu sürdü. Videoda da görüldüğü üzere öğleden sonra 6.9, gece ise 6.2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşandı.

Depremin en çok etkilediği yerlerin başında hastaneler geldi. Birçok hastanede hastalar ve sağlık çalışanları dışarı çıkarıldı, tedaviler açık alanlarda ve çadırlarda sürdürüldü. Hamile kadınlar ve acil müdahale gerektiren hastalar ise öncelikli gruplar arasında yer aldı.

Videoyu paylaşan kadın da durumun ciddiyetini bir kere daha gözler önüne serdi. Doğumun ardından anne, anestezinin etkisinin geçmesi ve tansiyon, nabız, kanama gibi değerlerin takip edilmesi için bir süre gözlem altında tutuluyor. Bacaklardaki his genellikle birkaç saat içinde geri dönüyor. İlk 24 saat içinde kısa yürüyüşler yapılması gerekiyor. Haliyle bu kadar erken bir dönemde yatağıyla birlikte tahliye edilmek, hem anne hem de sağlık ekipleri için ciddi bir sınav anlamına geliyor. Annenin, durumlarının iyi olduğunu belirtmesi, tüm bu kaosun arasında izleyenlerin de yüreğine su serpti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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