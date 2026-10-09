Panama'da Güçlü Deprem: Panama 7.6'yla Salalndı Dokuz Ülke İçin Olası Tsunami Uyarısı Yapıldı

Deprem Cuma sabahı meydana geldi ve merkez üssü Panama'nın güney ucuna yakın bölgede, uzak bir topluluk olan Pitaloza Arriba'nın yaklaşık 14 kilometre güneybatısında kaydedildi. Sarsıntı başkent Panama City'de de hissedildi, binalar sallandı ve insanlar tahliye edilerek sokağa çıktı. Haber gelişmekte olarak işaretlendi ve bilgiler USGS verilerine dayanıyor.