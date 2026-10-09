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Panama'da Güçlü Deprem: Panama 7.6'yla Salalndı Dokuz Ülke İçin Olası Tsunami Uyarısı Yapıldı

Panama'da Güçlü Deprem: Panama 7.6'yla Salalndı Dokuz Ülke İçin Olası Tsunami Uyarısı Yapıldı

Deprem
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 22:03
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Panama'nın güney ucuna yakın bir bölgede USGS verilerine göre 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Panama City'de binaları sallandırdı ve insanlar sokaklara çıktı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi ise dokuz ülke için olası tsunami tehdidi açıkladı.

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Panama City'de binalar sallandı.

Panama City'de binalar sallandı.

Deprem Cuma sabahı meydana geldi ve merkez üssü Panama'nın güney ucuna yakın bölgede, uzak bir topluluk olan Pitaloza Arriba'nın yaklaşık 14 kilometre güneybatısında kaydedildi. Sarsıntı başkent Panama City'de de hissedildi, binalar sallandı ve insanlar tahliye edilerek sokağa çıktı. Haber gelişmekte olarak işaretlendi ve bilgiler USGS verilerine dayanıyor.

Dokuz ülke için tsunami tehdidi açıklandı.

Dokuz ülke için tsunami tehdidi açıklandı.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından Kosta Rika, El Salvador, Peru, Meksika, Guatemala, Panama, Nikaragua, Kolombiya ve Ekvador için olası tsunami tehdidi açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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