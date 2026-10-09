Panama'da Güçlü Deprem: Panama 7.6'yla Salalndı Dokuz Ülke İçin Olası Tsunami Uyarısı Yapıldı
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Panama City'de binalar sallandı.
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Dokuz ülke için tsunami tehdidi açıklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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