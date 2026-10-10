Dünya Turuna Çıkan Bir Türk Turunun 3. Gününde Panama'da Depreme Yakalandı

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Doğal güzellikleri ve egzotik yaşamı ile Panama her yıl dünyanın dört bir yanından sayısız turisti ağırlıyor. Son dönemde pek çok ülkeden peş peşe felaket haberleri geliyor. Depremler, seller, fırtınalar birbirini izliyor. Eşsiz doğasının yanında yer altındaki hareketliliğiyle de bilinen ülkelerden biri olan Panama da büyük bir depremle sarsıldı.
'lal__deniz' isimli içerik üreticisi, dünya turuna çıktığının 3. gününde Panama'da depreme yakalandı. 7,7 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik kameraya da yansıdı.
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Peki Panama'da depremler neden sık yaşanıyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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