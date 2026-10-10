Dünya Turuna Çıkan Bir Türk Turunun 3. Gününde Panama'da Depreme Yakalandı

Panama, Karayip, Cocos, Nazca ve Güney Amerika levhalarının buluştuğu bölgede yer alıyor. Ülkenin üzerinde bulunduğu küçük blok, çevresindeki bu büyük levhaların sürekli itip kaktığı bir sıkışma alanında duruyor. Haliyle yer kabuğundaki gerilim, ülke genelinde çoğu hissedilmeyen çok sayıda küçük depremle boşalıyor.

Bununla birlikte bölge büyük depremlere de sahne oluyor. 1991'de Kosta Rika sınırına yakın Bocas del Toro bölgesini de etkileyen 7,6 büyüklüğündeki Limón depremi, bunun en bilinen örneklerinden biri. Panama'nın güney kıyısı açıklarındaki Panama Kırık Zonu da Pasifik tarafındaki sarsıntıların başlıca kaynaklarından sayılıyor.

Deprem anında açık alandaysanız binalardan, elektrik direklerinden ve kablolardan uzaklaşmak en önemli adımlardan biri. Kapalı bir yerdeyseniz ise çök, kapan ve tutun kuralıyla sağlam bir masanın altına girmek gerekiyor. Dünyanın hangi köşesine gidilirse gidilsin, bulunulan bölgenin deprem riskini önceden bilmek yolculuğun en az bilet kadar önemli bir parçası.