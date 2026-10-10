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Dünya Turuna Çıkan Bir Türk Turunun 3. Gününde Panama'da Depreme Yakalandı

Dünya Turuna Çıkan Bir Türk Turunun 3. Gününde Panama'da Depreme Yakalandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.10.2026 - 16:29

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Doğal güzellikleri ve egzotik yaşamı ile Panama her yıl dünyanın dört bir yanından sayısız turisti ağırlıyor. Son dönemde pek çok ülkeden peş peşe felaket haberleri geliyor. Depremler, seller, fırtınalar birbirini izliyor. Eşsiz doğasının yanında yer altındaki hareketliliğiyle de bilinen ülkelerden biri olan Panama da büyük bir depremle sarsıldı.

'lal__deniz' isimli içerik üreticisi, dünya turuna çıktığının 3. gününde Panama'da depreme yakalandı. 7,7 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik kameraya da yansıdı.

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Peki Panama'da depremler neden sık yaşanıyor?

Peki Panama'da depremler neden sık yaşanıyor?

Panama, Karayip, Cocos, Nazca ve Güney Amerika levhalarının buluştuğu bölgede yer alıyor. Ülkenin üzerinde bulunduğu küçük blok, çevresindeki bu büyük levhaların sürekli itip kaktığı bir sıkışma alanında duruyor. Haliyle yer kabuğundaki gerilim, ülke genelinde çoğu hissedilmeyen çok sayıda küçük depremle boşalıyor.

Bununla birlikte bölge büyük depremlere de sahne oluyor. 1991'de Kosta Rika sınırına yakın Bocas del Toro bölgesini de etkileyen 7,6 büyüklüğündeki Limón depremi, bunun en bilinen örneklerinden biri. Panama'nın güney kıyısı açıklarındaki Panama Kırık Zonu da Pasifik tarafındaki sarsıntıların başlıca kaynaklarından sayılıyor.

Deprem anında açık alandaysanız binalardan, elektrik direklerinden ve kablolardan uzaklaşmak en önemli adımlardan biri. Kapalı bir yerdeyseniz ise çök, kapan ve tutun kuralıyla sağlam bir masanın altına girmek gerekiyor. Dünyanın hangi köşesine gidilirse gidilsin, bulunulan bölgenin deprem riskini önceden bilmek yolculuğun en az bilet kadar önemli bir parçası.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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