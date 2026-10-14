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Güney Kore'de Doğum Yapan Türk Ülkede Yeni Annelere Sunulan Bakım İmkanlarını ve Devlet Desteğini Anlattı

Güney Kore'de Doğum Yapan Türk Ülkede Yeni Annelere Sunulan Bakım İmkanlarını ve Devlet Desteğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.10.2026 - 08:34 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 08:38

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Doğum, bir kadının hayatındaki en büyük değişimlerden biri olduğu kadar, sonrasında yaşanan toparlanma süreciyle de ciddi bir emek gerektiriyor. Ülkemizde de yeni anneler bebek bakımı, uykusuz geceler ve yorgun bir bedenin arasında çoğu zaman kendilerine vakit ayıramadan koşturup duruyor. Dünyanın farklı ülkelerinde ise bu dönem, hem devletin hem de özel kurumların destek verdiği ayrı bir bakım sürecine dönüşebiliyor.

Kore'de doğum yapmış olan 'kimirem_tr' isimli içerik üreticisi, 'Kendini Seviyorsan Doğumunu Güney Kore'de Yap!' diyerek, ülkede doğum yapan annelere sunulan imkanları paylaştı. Otel konforundaki odalar, bebek bakım bölümleri ve eğitimlerin yanı sıra, doğumdan sonra eve dönen annelere verilen devlet desteği de dikkat çekti.

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Peki Güney Kore'de doğum sonrası süreç nasıl işliyor?

Peki Güney Kore'de doğum sonrası süreç nasıl işliyor?

Kim İrem'in anlattığına göre Kore'de doğum yapan anneler, hastaneden çıktıktan sonra çoğunlukla 'sanhujoriwon' adı verilen doğum sonrası bakım merkezlerinde kalıyor. Otel düzeninde işleyen bu merkezlerde anne dinlenirken bebeğin bakımı uzman personel tarafından üstleniliyor. Emzirme desteği, bebek bakımı eğitimi ve annenin toparlanmasına yönelik düzenli öğünler de hizmetin bir parçası. Geleneksel olarak doğum sonrası beslenmenin vazgeçilmezi sayılan yosun çorbası da bu öğünlerde yer alıyor. Merkezlerin fiyatları ise çok geniş bir aralıkta değişiyor. Kamu tarafından işletilen merkezler daha uygun bir seçenek sunarken, lüks özel merkezlerde iki haftalık kalış bedeli çok yüksek rakamlara çıkabiliyor.

Eve döndükten sonra da destek bitmiyor. Devlet, 'sanhu doumi' adı verilen evde doğum sonrası bakıcı programıyla aileleri destekliyor. Bakıcı, anne ile bebeğin yanında yemek hazırlığından bebek banyosuna kadar pek çok işi üstleniyor ve hizmet 5, 10, 15 ya da 20 günlük paketler halinde alınabiliyor. Bedelin ne kadarını devletin karşılayacağı hanenin gelir düzeyine göre değişiyor. Orta gelir grubundaki aileler için bu oran yüzde 80'e kadar çıkıyor. Kısacası Kore'de doğum sonrası dönem, annenin kendi başının çaresine bakmasını beklediği bir süreç olarak değil, toplumun ve devletin birlikte sahip çıktığı bir dönem olarak ele alınıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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