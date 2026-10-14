Güney Kore'de Doğum Yapan Türk Ülkede Yeni Annelere Sunulan Bakım İmkanlarını ve Devlet Desteğini Anlattı

Doğum, bir kadının hayatındaki en büyük değişimlerden biri olduğu kadar, sonrasında yaşanan toparlanma süreciyle de ciddi bir emek gerektiriyor. Ülkemizde de yeni anneler bebek bakımı, uykusuz geceler ve yorgun bir bedenin arasında çoğu zaman kendilerine vakit ayıramadan koşturup duruyor. Dünyanın farklı ülkelerinde ise bu dönem, hem devletin hem de özel kurumların destek verdiği ayrı bir bakım sürecine dönüşebiliyor.

Kore'de doğum yapmış olan 'kimirem_tr' isimli içerik üreticisi, 'Kendini Seviyorsan Doğumunu Güney Kore'de Yap!' diyerek, ülkede doğum yapan annelere sunulan imkanları paylaştı. Otel konforundaki odalar, bebek bakım bölümleri ve eğitimlerin yanı sıra, doğumdan sonra eve dönen annelere verilen devlet desteği de dikkat çekti.

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