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Çöle Ağaç Yerine Yüzlerce Araç Dikti: 'Araba Ormanı' İmkansızı Başardı

Çöle Ağaç Yerine Yüzlerce Araç Dikti: 'Araba Ormanı' İmkansızı Başardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 14:18
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ABD'nin Nevada eyaletindeki Goldfield kasabasının dışında, çölün ortasında ilginç bir manzara ziyaretçileri karşılıyor. Burunları toprakta gömülü onlarca araç, renkli çizimlerle kaplı bir sanat alanına dönüştü. “Uluslararası Araba Ormanı” adıyla bilinen alanın hikayesi 2002'de bir rekor denemesiyle başladı.

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Kaynak: Amusing Planet

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Arazi sahibi Michael Rippie, 2002'de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla çöle dikey olarak ilk aracı gömmeye başladı.

Arazi sahibi Michael Rippie, 2002'de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla çöle dikey olarak ilk aracı gömmeye başladı.

Goldfield'da yaşayan Michael 'Mark' Rippie, 2002'de bir kazıcı ile çukur açarak ilk aracı burnu aşağı gelecek şekilde toprağa gömdü. Amacı, dikey olarak toprağa dikilmiş en fazla araç kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmekti. Guinness bu kategoriyi tanımıyordu, ancak Rippie, Nebraska'daki Carhenge'de kullanılan 39 aracı geçmeyi hedefliyordu.

Proje zamanla Reno'lu sanatçı Chad Sorg'un katılımıyla bir sanat alanına dönüştü. Sorg, toprağa gömülü araçları renkli çizimlerle boyamaya başladı. 2011'e gelindiğinde gömülen araç sayısı Carhenge'i geçti.

Bugün 40'tan fazla otomobil, kamyon ve otobüs, graffiti ve portrelerle süslenmiş halde bu alanda sergileniyor.

Bugün 40'tan fazla otomobil, kamyon ve otobüs, graffiti ve portrelerle süslenmiş halde bu alanda sergileniyor.

Goldfield'ın güney kenarında, otoyoldan yaklaşık yarım mil içeride bulunan alanda 40'tan fazla araç yer alıyor. Otomobiller, kamyonlar, minibüsler ve otobüsler bazen burunları toprağa gömülü, bazen de birbirinin üzerine yığılmış halde duruyor. Cadillac Ranch ve Carhenge'in aksine belirgin bir düzen yok.

Araçların yüzeyleri soyut çizimler, portreler ve sıra dışı figürlerle kaplı. Bazı çalışmalar psikedelik grafitileri andırıyor. Alanda zaman zaman müzik grupları da konser veriyor.

Alan yasal sorunlar ve sahip değişikliğine rağmen ayakta kaldı ve ziyaretçilere ücretsiz açık tutuluyor.

Alan yasal sorunlar ve sahip değişikliğine rağmen ayakta kaldı ve ziyaretçilere ücretsiz açık tutuluyor.

Rippie 2013'te yasal sorunlarla karşılaştı ve çalışmalar durdu. Arazi birkaç yıl sonra Goldfield'da yaşayan başka bir kişiye satıldı. Yeni sahip sanat alanını korumak istediğini belirterek 2020'de bakımı sürdürmek için kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurdu. Kuruluş yeniden araç gömmeye başladı, ancak her aracı kabul etmiyor ve geniş bir sanat yüzeyi sunan araçları tercih ediyor.

Alan günün her saati ücretsiz olarak ziyarete açık. Ziyaretçiler de kendi izlerini bırakmaya teşvik ediliyor. Alanın sloganı 'Boya getir, sanat yap' olarak kaldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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