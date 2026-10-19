Çöle Ağaç Yerine Yüzlerce Araç Dikti: 'Araba Ormanı' İmkansızı Başardı
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ABD'nin Nevada eyaletindeki Goldfield kasabasının dışında, çölün ortasında ilginç bir manzara ziyaretçileri karşılıyor. Burunları toprakta gömülü onlarca araç, renkli çizimlerle kaplı bir sanat alanına dönüştü. “Uluslararası Araba Ormanı” adıyla bilinen alanın hikayesi 2002'de bir rekor denemesiyle başladı.
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Kaynak: Amusing Planet
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Arazi sahibi Michael Rippie, 2002'de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla çöle dikey olarak ilk aracı gömmeye başladı.
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Bugün 40'tan fazla otomobil, kamyon ve otobüs, graffiti ve portrelerle süslenmiş halde bu alanda sergileniyor.
Alan yasal sorunlar ve sahip değişikliğine rağmen ayakta kaldı ve ziyaretçilere ücretsiz açık tutuluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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