Çöle Ağaç Yerine Yüzlerce Araç Dikti: 'Araba Ormanı' İmkansızı Başardı

Rippie 2013'te yasal sorunlarla karşılaştı ve çalışmalar durdu. Arazi birkaç yıl sonra Goldfield'da yaşayan başka bir kişiye satıldı. Yeni sahip sanat alanını korumak istediğini belirterek 2020'de bakımı sürdürmek için kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurdu. Kuruluş yeniden araç gömmeye başladı, ancak her aracı kabul etmiyor ve geniş bir sanat yüzeyi sunan araçları tercih ediyor.

Alan günün her saati ücretsiz olarak ziyarete açık. Ziyaretçiler de kendi izlerini bırakmaya teşvik ediliyor. Alanın sloganı 'Boya getir, sanat yap' olarak kaldı.