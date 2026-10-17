Mezar Kazarken Toprağın Altında Kazara Buldu: Ekipler Hemen Harekete Geçti
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Erzurum'da mezar kazısı yapan bir işçi, toprağın altında patlamamış top mermisiyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mermiyi güvenlik önlemleri eşliğinde teslim aldı.
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Kaynak: AA, Küre Ansiklopedi
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Palandöken'deki Asri Mezarlık'ta mezar kazan işçi, toprağın altında top mermisi fark edip durumu 112'ye bildirdi.
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Güvenlik önlemleri eşliğinde teslim alınan top mermisinin Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.
Erzurum, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Doğu Anadolu cephesinin en önemli savunma noktalarından biriydi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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