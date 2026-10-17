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Mezar Kazarken Toprağın Altında Kazara Buldu: Ekipler Hemen Harekete Geçti

Mezar Kazarken Toprağın Altında Kazara Buldu: Ekipler Hemen Harekete Geçti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 21:32
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Erzurum'da mezar kazısı yapan bir işçi, toprağın altında patlamamış top mermisiyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mermiyi güvenlik önlemleri eşliğinde teslim aldı.

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Kaynak: AA, Küre Ansiklopedi

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Palandöken'deki Asri Mezarlık'ta mezar kazan işçi, toprağın altında top mermisi fark edip durumu 112'ye bildirdi.

Palandöken'deki Asri Mezarlık'ta mezar kazan işçi, toprağın altında top mermisi fark edip durumu 112'ye bildirdi.

Merkez Palandöken ilçesi Maksut Efendi Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta bir işçi, kazdığı mezarda top mermisi fark etti. İşçi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Güvenlik önlemleri eşliğinde teslim alınan top mermisinin Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.

Güvenlik önlemleri eşliğinde teslim alınan top mermisinin Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.

İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenlik tedbiri altında teslim aldı.

Üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermisinin, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.

Erzurum, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Doğu Anadolu cephesinin en önemli savunma noktalarından biriydi.

Erzurum, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Doğu Anadolu cephesinin en önemli savunma noktalarından biriydi.

Osmanlı-Rus Savaşı, Rusya'nın 24 Nisan 1877'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesiyle başladı. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiği için Doksanüç Harbi olarak da anılıyor. Doğu Anadolu cephesinde Ahmed Muhtar Paşa komutasındaki yaklaşık 55 bin Osmanlı askeri, yaklaşık 120 bin Rus askeriyle karşı karşıya geldi.

Osmanlı kuvvetleri geri çekilerek Erzurum'a toplandı. Şehrin doğusundaki Aziziye Tabyaları'nın yapımına 1872'de başlanmıştı. 8-9 Kasım 1877 gecesi bu tabyalarda çetin çatışmalar yaşandı. Savunmada Nene Hatun'un öne çıktığı, kadınların ve çocukların da direnişe katıldığı anlatılıyor. 31 Ocak 1878 tarihli Edirne Ateşkesi'nde ise kuşatma altındaki Erzurum'un Rusya'ya bırakılması öngörüldü.

Bugün restore edilen Aziziye Tabyaları, açık hava müzesi olarak ziyarete açık. Mezarlıkta bulunan top mermisinin kaldığı değerlendirilen Osmanlı-Rus Savaşı, Erzurum'un tarihinde bu şekilde iz bırakan dönemlerden biri.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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