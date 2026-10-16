Doğal Gaz Ararken 19 Köyü Yuttular: Toprak 20 Yıldır Fokur Fokur Kaynıyor

Çamur akıntısı üç alt bölgedeki 19 köyü su altında bıraktı. On binlerce sakin evlerini, arazilerini, işlerini ve atalarının mezarlarını kaybetti. Afet sırasında en az 14 kişi hayatını yitirdi. Bunlardan biri Ağustos 2006'da set üzerinden düşen bir işçi, 13'ü ise Kasım 2006'da bir setin altındaki yeraltı gaz boru hattının patlamasında ölen kişilerdi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Yudhoyono, şirketin köylülere 420 milyon dolar ödemesini emretti. Ancak şirketin sağladığı destek toplam ihtiyacın yalnızca küçük bir kısmını karşıladı.