Doğal Gaz Ararken 19 Köyü Yuttular: Toprak 20 Yıldır Fokur Fokur Kaynıyor
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Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde 2006 yılında doğal gaz aran bir şirketin sondaj çalışması, dünyanın en tuhaf çevre felaketlerinden birine dönüştü. Yerden fışkıran sıcak çamur 19 köyü su altında bıraktı, on binlerce kişiyi yurdundan etti. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen 'Lusi' adı verilen bu çamur gölü hâlâ kaynamaya devam ediyor.
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Doğal gaz arayan bir şirketin 29 Mayıs 2006'da Sidoarjo'da yaptığı sondaj çalışması çamur fışkırmasını tetikledi.
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Çamur akıntısı üç alt bölgedeki 19 köyü su altında bıraktı, on binlerce kişi evini, arazisini ve işini kaybetti.
Aradan 20 yıl geçmesine rağmen gölün ortasından beyaz duman yükseliyor ve sıcak çamur hâlâ çıkmaya devam ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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