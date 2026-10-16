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Doğal Gaz Ararken 19 Köyü Yuttular: Toprak 20 Yıldır Fokur Fokur Kaynıyor

Doğal Gaz Ararken 19 Köyü Yuttular: Toprak 20 Yıldır Fokur Fokur Kaynıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 14:45
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Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde 2006 yılında doğal gaz aran bir şirketin sondaj çalışması, dünyanın en tuhaf çevre felaketlerinden birine dönüştü. Yerden fışkıran sıcak çamur 19 köyü su altında bıraktı, on binlerce kişiyi yurdundan etti. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen 'Lusi' adı verilen bu çamur gölü hâlâ kaynamaya devam ediyor.

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Doğal gaz arayan bir şirketin 29 Mayıs 2006'da Sidoarjo'da yaptığı sondaj çalışması çamur fışkırmasını tetikledi.

Doğal gaz arayan bir şirketin 29 Mayıs 2006'da Sidoarjo'da yaptığı sondaj çalışması çamur fışkırmasını tetikledi.

Felaket, 29 Mayıs 2006'da Endonezya'nın Sidoarjo bölgesindeki Porong ilçesinde başladı. Bir yerel madencilik şirketi olan PT Lapindo Brantas, bölgede doğal gaz arıyordu. Sondaj sırasında yerden sıcak çamur fışkırmaya başladı ve akıntı durdurulamadı.

Bilimsel araştırmalar tetikleyicinin ticari gaz sondajı olduğunu gösteriyor. Dönemin bir bakanı ise olayı doğal afet olarak nitelendirmişti. Nedene ilişkin tartışma bilim dünyasında da tamamen sona ermiş değil.

Çamur akıntısı üç alt bölgedeki 19 köyü su altında bıraktı, on binlerce kişi evini, arazisini ve işini kaybetti.

Çamur akıntısı üç alt bölgedeki 19 köyü su altında bıraktı, on binlerce kişi evini, arazisini ve işini kaybetti.

Çamur akıntısı üç alt bölgedeki 19 köyü su altında bıraktı. On binlerce sakin evlerini, arazilerini, işlerini ve atalarının mezarlarını kaybetti. Afet sırasında en az 14 kişi hayatını yitirdi. Bunlardan biri Ağustos 2006'da set üzerinden düşen bir işçi, 13'ü ise Kasım 2006'da bir setin altındaki yeraltı gaz boru hattının patlamasında ölen kişilerdi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Yudhoyono, şirketin köylülere 420 milyon dolar ödemesini emretti. Ancak şirketin sağladığı destek toplam ihtiyacın yalnızca küçük bir kısmını karşıladı.

Aradan 20 yıl geçmesine rağmen gölün ortasından beyaz duman yükseliyor ve sıcak çamur hâlâ çıkmaya devam ediyor.

Aradan 20 yıl geçmesine rağmen gölün ortasından beyaz duman yükseliyor ve sıcak çamur hâlâ çıkmaya devam ediyor.

Felaketin 20. yıl dönümünde sakinler çamur gölünün kenarında çiçek bırakıp dua etti. Yaklaşık 572 hektarlık çamur denizinin ortasından bugün de beyaz duman yükseliyor ve sıcak çamur bir baca üzerinden çıkmaya devam ediyor. Etkilenen alan 1.100 hektarın üzerinde.

Sakinlerden 55 yaşındaki Sastro, evini ve fabrikadaki işini kaybetti, bugün motosiklet taksicisi olarak çalışıyor ve olaydan bu yana hayatın çok zorlaştığını söylüyor. Çevre örgütü WALHI Doğu Java'dan Lucky Wahyu Wardana ise felaketin hükümete çıkarıcı endüstrilere bağımlılığı bırakması için bir ders olması gerektiğini belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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