Atlas Okyanusu'nun Dev Canavarı 5 Yıl Sonra Yakalandı: Fırtına Getirmiş

Ceylan balığı yalnızca büyüklüğüyle değil, etiyle de ilgi görüyor. Polat, balığın beyaz ve yumuşak bir ete sahip olduğunu, kılçığının az olması nedeniyle tüketiciler tarafından tercih edildiğini belirtti.

Balıkçılar balığın kilogram fiyatını 700 TL olarak belirledi. Bu fiyat üzerinden hesaplandığında 12 kilogramlık balığın toplam satış bedeli 8 bin 400 TL'ye ulaşıyor. Büyüklüğü nedeniyle balık, tezgâhlarda alışılmışın dışında bir görüntü oluşturdu.