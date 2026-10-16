Atlas Okyanusu'nun Dev Canavarı 5 Yıl Sonra Yakalandı: Fırtına Getirmiş
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Mersinli balıkçıların ağına yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda, 12 kilogram ağırlığında bir ceylan balığı takıldı. Bölgede bu büyüklükte bir örneğe yaklaşık beş yıldır rastlanmadığını belirten balıkçılar, balığın Atlas Okyanusu kökenli olduğunu ve fırtınanın etkisiyle sürüklenerek buralara gelmiş olabileceğini söylüyor.
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Kaynak: IHA
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Yaklaşık 12 mil açıkta yakalanan balığın, fırtınalı havanın etkisiyle Atlas Okyanusu'ndan sürüklenerek geldiği düşünülüyor.
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Keskin dişleriyle bilinen ceylan balığı, özellikle toplu hâlde dolaştığı dönemlerde ağlara zarar verebiliyor.
Kilosu 700 TL'den satışa sunulan 12 kilogramlık balığın toplam değeri 8 bin 400 TL'ye ulaşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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