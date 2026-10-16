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Atlas Okyanusu'nun Dev Canavarı 5 Yıl Sonra Yakalandı: Fırtına Getirmiş

Atlas Okyanusu'nun Dev Canavarı 5 Yıl Sonra Yakalandı: Fırtına Getirmiş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 14:26
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Mersinli balıkçıların ağına yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda, 12 kilogram ağırlığında bir ceylan balığı takıldı. Bölgede bu büyüklükte bir örneğe yaklaşık beş yıldır rastlanmadığını belirten balıkçılar, balığın Atlas Okyanusu kökenli olduğunu ve fırtınanın etkisiyle sürüklenerek buralara gelmiş olabileceğini söylüyor.

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Kaynak: IHA

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Yaklaşık 12 mil açıkta yakalanan balığın, fırtınalı havanın etkisiyle Atlas Okyanusu'ndan sürüklenerek geldiği düşünülüyor.

Yaklaşık 12 mil açıkta yakalanan balığın, fırtınalı havanın etkisiyle Atlas Okyanusu'ndan sürüklenerek geldiği düşünülüyor.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, ceylan balığının bölgede her zaman rastlanılan türlerden biri olmadığını belirtti. Normal koşullarda 500 gram ile 1,5 kilogram arasında değişen ağırlıklarda görülen balığın bu kez 12 kiloya ulaşması dikkat çekti.

Polat, balığın yaklaşık 12 mil açıkta yakalandığını ve fırtınalı havanın etkili olmuş olabileceğini ifade etti. Atlas Okyanusu kökenli olduğu belirtilen türe Ege kıyılarında, İskenderun Körfezi'nde, Karataş'ta ve Mersin-Adana çevresinde de rastlanabiliyor. Balığın hangi güzergâhla geldiği ise kesin olarak belirlenmedi.

Keskin dişleriyle bilinen ceylan balığı, özellikle toplu hâlde dolaştığı dönemlerde ağlara zarar verebiliyor.

Keskin dişleriyle bilinen ceylan balığı, özellikle toplu hâlde dolaştığı dönemlerde ağlara zarar verebiliyor.

Polat, ceylan balığının avlanma sırasında balıkçılara güçlük çıkardığını söyledi. Türün keskin dişlerine dikkat çeken Polat, balıkların özellikle toplu hâlde dolaştıkları dönemlerde ağlara zarar verebildiğini, bu durumun avı zorlaştırdığını belirtti. İlkbahar ve yaz aylarında üreyen tür, hareketli yapısıyla da biliniyor.

Kilosu 700 TL'den satışa sunulan 12 kilogramlık balığın toplam değeri 8 bin 400 TL'ye ulaşıyor.

Kilosu 700 TL'den satışa sunulan 12 kilogramlık balığın toplam değeri 8 bin 400 TL'ye ulaşıyor.

Ceylan balığı yalnızca büyüklüğüyle değil, etiyle de ilgi görüyor. Polat, balığın beyaz ve yumuşak bir ete sahip olduğunu, kılçığının az olması nedeniyle tüketiciler tarafından tercih edildiğini belirtti.

Balıkçılar balığın kilogram fiyatını 700 TL olarak belirledi. Bu fiyat üzerinden hesaplandığında 12 kilogramlık balığın toplam satış bedeli 8 bin 400 TL'ye ulaşıyor. Büyüklüğü nedeniyle balık, tezgâhlarda alışılmışın dışında bir görüntü oluşturdu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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