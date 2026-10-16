10 Dönümlük Tarladan 45 Ton Çıktı: 30 Kiloluk Dev Kabaklar Yetişiyor
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili bulunan beyaz kabakta hasat zamanı geldi. Bu sezon 10 dönüm arazide 45 tona yakın ürün alınırken, ağırlığı 30 kiloya kadar çıkan kabaklar da satışa sunuldu. Üreticiler hem rekolteden hem de fiyatlardan memnun.
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Kaynak: IHA
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Yılın ilk aylarındaki yağışlar nedeniyle 15-20 gün gecikmeyle başlayan hasat, bu sezon yüksek rekolteyle üreticinin yüzünü güldürdü.
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Tonlarca ürün römorklarla depolara taşınıyor, kabaklar boyutlarına göre farklı fiyatlardan alıcı buluyor.
30 kiloya kadar çıkan dev kabaklar, Hatay'ın meşhur çıtır kabak tatlısının ana malzemesi olarak tatlıcılara veriliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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