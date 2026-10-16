10 Dönümlük Tarladan 45 Ton Çıktı: 30 Kiloluk Dev Kabaklar Yetişiyor

Altınözü ilçesi Akdarı Mahallesi'nde yetiştirilen coğrafi işaretli beyaz kabakta, yılın ilk aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle ekim ve hasat 15-20 gün kadar gecikti. Normalde 15 Ağustos'ta başlaması gereken hasat bu yıl daha geç başladı. Buna rağmen verim yüksek oldu.

Üreticilerden Erkan Zan, Hatay'a özgü tescilli Beyaz Menteş kabağı yetiştirdiklerini belirterek, 10 dönümlük tarladan yaklaşık 40-45 ton rekolte beklediklerini söyledi. Zan, kabağın tarlada ne kadar kurursa tatlılık oranının da o kadar iyi olduğunu ifade etti.