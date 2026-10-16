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10 Dönümlük Tarladan 45 Ton Çıktı: 30 Kiloluk Dev Kabaklar Yetişiyor

10 Dönümlük Tarladan 45 Ton Çıktı: 30 Kiloluk Dev Kabaklar Yetişiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 13:04
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili bulunan beyaz kabakta hasat zamanı geldi. Bu sezon 10 dönüm arazide 45 tona yakın ürün alınırken, ağırlığı 30 kiloya kadar çıkan kabaklar da satışa sunuldu. Üreticiler hem rekolteden hem de fiyatlardan memnun.

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Kaynak: IHA

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Yılın ilk aylarındaki yağışlar nedeniyle 15-20 gün gecikmeyle başlayan hasat, bu sezon yüksek rekolteyle üreticinin yüzünü güldürdü.

Yılın ilk aylarındaki yağışlar nedeniyle 15-20 gün gecikmeyle başlayan hasat, bu sezon yüksek rekolteyle üreticinin yüzünü güldürdü.

Altınözü ilçesi Akdarı Mahallesi'nde yetiştirilen coğrafi işaretli beyaz kabakta, yılın ilk aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle ekim ve hasat 15-20 gün kadar gecikti. Normalde 15 Ağustos'ta başlaması gereken hasat bu yıl daha geç başladı. Buna rağmen verim yüksek oldu.

Üreticilerden Erkan Zan, Hatay'a özgü tescilli Beyaz Menteş kabağı yetiştirdiklerini belirterek, 10 dönümlük tarladan yaklaşık 40-45 ton rekolte beklediklerini söyledi. Zan, kabağın tarlada ne kadar kurursa tatlılık oranının da o kadar iyi olduğunu ifade etti.

Tonlarca ürün römorklarla depolara taşınıyor, kabaklar boyutlarına göre farklı fiyatlardan alıcı buluyor.

Tonlarca ürün römorklarla depolara taşınıyor, kabaklar boyutlarına göre farklı fiyatlardan alıcı buluyor.

Toplanan ürünler römorklarla depolara ulaştırıldıktan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerine sevk ediliyor. Tarlada kilosu 12-17 TL arasında satılan kabaklar, tezgahta 20-25 TL'den alıcı buluyor.

Üreticilerden Gökhan Zan, kabakları iki kaliteye ayırdıklarını belirtti. 10 ila 30 kilogram arasındaki birinci kalite tescilli Menteş kabakları Hatay'a teslim edilirken, 5-7 kilogramlık küçük kabaklar İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlerin pazarlarına gönderiliyor. Perakende satış yapılmadığı, ürünlerin tamamının toptan pazarlandığı kaydedildi.

30 kiloya kadar çıkan dev kabaklar, Hatay'ın meşhur çıtır kabak tatlısının ana malzemesi olarak tatlıcılara veriliyor.

30 kiloya kadar çıkan dev kabaklar, Hatay'ın meşhur çıtır kabak tatlısının ana malzemesi olarak tatlıcılara veriliyor.

Çıtır kabak tatlısının ana maddesi olan ve 30 kilograma kadar ulaşan kabaklar bölgede tatlıcılara veriliyor. Üreticiler, Beyaz Menteş kabağından yapılan tatlının Hatay'a özgü, birinci sınıf bir lezzet olarak bilindiğini vurguluyor.

Küçük kabaklarda kilogram fiyatı 10-15 TL, büyük kabaklarda ise 17-19 TL civarında seyrediyor. Yüksek rekolte ve kaliteli ürün, üreticiler için bu sezonu verimli bir hasat dönemi haline getirdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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