Baba Mesleğini Seçti: Sadece 24 Yaşında 100 Koyunla Sürü Sahibi Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi'ni öğrenen Fatma İlçe, proje hakkında araştırma yaptıktan sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte kendisine 2 yıl ödemesiz, 7 yıl taksitle ödenmek üzere toplam 100 koyun verildi. Sürü, 95 dişi ve 5 erkek koyundan oluşuyor. Haberde desteğin parasal tutarı belirtilmedi.

Anne ve babasının da besicilikle uğraştığı belirtilen Fatma İlçe, 'Çocukluktan beri bu işin içindeyim aslında' diyor.