Baba Mesleğini Seçti: Sadece 24 Yaşında 100 Koyunla Sürü Sahibi Oldu
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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Yanıkkışla köyünde yaşayan 24 yaşındaki Fatma İlçe, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi' kapsamında aldığı 100 koyunla sürü sahibi oldu. Anne ve babası da besicilikle uğraşan genç girişimci, projeyi öğrendikten sonra başvuru yaptı. Fatma İlçe, hayvancılığı köyünde sürdürüyor.
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Kaynak: AA
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Fatma İlçe, projeyi araştırıp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak 100 koyun aldı.
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Fatma İlçe'nin günü sabah 06.00'da başlıyor; baba koyunları otlağa götürürken yemleme ve temizlik anne-kızda.
Fatma İlçe'ye göre genç ve kadın çiftçi olmak, devletin sunduğu imkânları artırıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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