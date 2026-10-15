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Baba Mesleğini Seçti: Sadece 24 Yaşında 100 Koyunla Sürü Sahibi Oldu

Baba Mesleğini Seçti: Sadece 24 Yaşında 100 Koyunla Sürü Sahibi Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 22:43
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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Yanıkkışla köyünde yaşayan 24 yaşındaki Fatma İlçe, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi' kapsamında aldığı 100 koyunla sürü sahibi oldu. Anne ve babası da besicilikle uğraşan genç girişimci, projeyi öğrendikten sonra başvuru yaptı. Fatma İlçe, hayvancılığı köyünde sürdürüyor.

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Kaynak: AA 

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Fatma İlçe, projeyi araştırıp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak 100 koyun aldı.

Fatma İlçe, projeyi araştırıp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak 100 koyun aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi'ni öğrenen Fatma İlçe, proje hakkında araştırma yaptıktan sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte kendisine 2 yıl ödemesiz, 7 yıl taksitle ödenmek üzere toplam 100 koyun verildi. Sürü, 95 dişi ve 5 erkek koyundan oluşuyor. Haberde desteğin parasal tutarı belirtilmedi.

Anne ve babasının da besicilikle uğraştığı belirtilen Fatma İlçe, 'Çocukluktan beri bu işin içindeyim aslında' diyor.

Fatma İlçe'nin günü sabah 06.00'da başlıyor; baba koyunları otlağa götürürken yemleme ve temizlik anne-kızda.

Fatma İlçe'nin günü sabah 06.00'da başlıyor; baba koyunları otlağa götürürken yemleme ve temizlik anne-kızda.

Aile sabah 06.00'da güne başlıyor. Baba koyunları otlağa götürüyor. Anne ve Fatma İlçe ise yemleme yapıyor, suları dolduruyor ve ağılı temizliyor. Akşamüstü koyunlar yeniden otlatılıyor.

Fatma İlçe'ye göre genç ve kadın çiftçi olmak, devletin sunduğu imkânları artırıyor.

Fatma İlçe'ye göre genç ve kadın çiftçi olmak, devletin sunduğu imkânları artırıyor.

Fatma İlçe, genç ve kadın çiftçi olmanın devletin sunduğu imkânlardan yararlanmayı artırdığını belirtiyor. Köy yaşamının zor olduğunu ancak daha huzurlu bulduğunu, bu yaşamın kendisini sosyal medya ve teknolojiden uzaklaştırdığını söylüyor.

Proje kapsamında verilen koyunlarla sürü sahibi olan genç girişimci, hayvancılığı köyünde sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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