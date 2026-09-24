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Türkiye'de Koyun Sayısı Yüzde 6 Artarak 49,5 Milyona Yükseldi: 6 Ayda 2,8 Milyon Koyun Eklendi

Türkiye'de Koyun Sayısı Yüzde 6 Artarak 49,5 Milyona Yükseldi: 6 Ayda 2,8 Milyon Koyun Eklendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 10:37
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Haziran 2026 Hayvan Varlığı İstatistikleri'ne göre Türkiye'deki koyun sayısı, 2025'in aralık ayına kıyasla yüzde 6 artarak 49 milyon 473 bin 446'ya ulaştı. Aynı altı aylık dönemde toplam küçükbaş hayvan sayısı yüzde 5,1 artışla 60 milyon 815 bin 177'ye çıkarken büyükbaşta artış yüzde 0,5'te kaldı.

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Altı ayda koyun sürülerine 2 milyon 784 bin 633 hayvan eklendi.

Altı ayda koyun sürülerine 2 milyon 784 bin 633 hayvan eklendi.

Bakanlık verilerine göre aralık 2025'te 46 milyon 688 bin 813 olan koyun sayısı, haziran 2026 itibarıyla 49 milyon 473 bin 446'ya yükseldi. Yarım yılda sürülere yaklaşık 2,8 milyon koyun katılmış oldu.

Küçükbaş hayvan varlığındaki toplam artış ise 2 milyon 940 bin 859. Yani küçükbaşta görülen büyümenin yaklaşık yüzde 95'i tek başına koyundan geldi. Bugün itibarıyla Türkiye'deki her 5 küçükbaş hayvandan 4'ünden fazlası koyun.

Keçide artış çok daha sınırlı kaldı, büyükbaşta ise manda sayısı geriledi.

Keçide artış çok daha sınırlı kaldı, büyükbaşta ise manda sayısı geriledi.

Keçi sayısı aynı dönemde yüzde 1,4 artarak 11 milyon 185 bin 505'ten 11 milyon 341 bin 731'e çıktı. Net artış 156 bin 226 hayvanda kaldı; bu rakam koyundaki yükselişin yalnızca yaklaşık 18'de biri.

Büyükbaş tarafında tablo daha da durağan. Toplam büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 708 bin 985'ten 17 milyon 804 bin 510'a yükseldi, yani altı ayda sadece 95 bin 525 baş eklendi. Sığır sayısı yüzde 0,5 artışla 17 milyon 640 bin 2'ye ulaşırken manda sayısı yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508'e düştü. Böylece açıklanan veriler içinde sayısı gerileyen tek tür manda oldu.

Koyundaki yükseliş, devletin 150 bin küçükbaş hayvan dağıtacağı destek projesiyle aynı döneme denk geldi.

Koyundaki yükseliş, devletin 150 bin küçükbaş hayvan dağıtacağı destek projesiyle aynı döneme denk geldi.

AA'nın aktardığına göre 2026-2028 dönemini kapsayan 'Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi' ile üreticilere toplam 150 bin küçükbaş hayvan dağıtılması planlanıyor. Her üretici 95'i dişi, 5'i erkek olmak üzere 100 hayvanlık bir sürü alabilecek. 6-18 aylık hayvanlar TİGEM işletmelerinden temin edilecek.

Ziraat Bankası kredisi 2 yıl ödemesiz, ardından 5 ya da 7 yıl vadeyle geri ödenecek; baş başına aylık 150 lira bakım-besleme desteği de verilecek. Kadınlar, gençler, veteriner hekimler ile ziraat ve gıda mühendislerine öncelik tanınıyor. Başvurular nisan 2026'da başladı, hayvan dağıtımının ise yılın ikinci yarısından itibaren yapılması bekleniyor.

Görüntülerdeki Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi de Akkaraman ve Malya ırkı koyunlarla bu tablonun parçası: işletmede kuzular dahil yaklaşık 12 bin küçükbaş bulunuyor, yalnızca mart 2026'da 9 bin kuzu doğumu bekleniyordu. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Turan Saldırıcıer ise projeyi yetiştiriciler için 'can suyu' olarak nitelendirmiş, desteklerin genişlemesini beklediklerini dile getirmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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