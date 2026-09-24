Türkiye'de Koyun Sayısı Yüzde 6 Artarak 49,5 Milyona Yükseldi: 6 Ayda 2,8 Milyon Koyun Eklendi

Bakanlık verilerine göre aralık 2025'te 46 milyon 688 bin 813 olan koyun sayısı, haziran 2026 itibarıyla 49 milyon 473 bin 446'ya yükseldi. Yarım yılda sürülere yaklaşık 2,8 milyon koyun katılmış oldu.

Küçükbaş hayvan varlığındaki toplam artış ise 2 milyon 940 bin 859. Yani küçükbaşta görülen büyümenin yaklaşık yüzde 95'i tek başına koyundan geldi. Bugün itibarıyla Türkiye'deki her 5 küçükbaş hayvandan 4'ünden fazlası koyun.