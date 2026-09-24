Türkiye'de Koyun Sayısı Yüzde 6 Artarak 49,5 Milyona Yükseldi: 6 Ayda 2,8 Milyon Koyun Eklendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Haziran 2026 Hayvan Varlığı İstatistikleri'ne göre Türkiye'deki koyun sayısı, 2025'in aralık ayına kıyasla yüzde 6 artarak 49 milyon 473 bin 446'ya ulaştı. Aynı altı aylık dönemde toplam küçükbaş hayvan sayısı yüzde 5,1 artışla 60 milyon 815 bin 177'ye çıkarken büyükbaşta artış yüzde 0,5'te kaldı.
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Altı ayda koyun sürülerine 2 milyon 784 bin 633 hayvan eklendi.
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Keçide artış çok daha sınırlı kaldı, büyükbaşta ise manda sayısı geriledi.
Koyundaki yükseliş, devletin 150 bin küçükbaş hayvan dağıtacağı destek projesiyle aynı döneme denk geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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