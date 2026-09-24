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Gözünüzü Yanıltacak Kadar Gerçekçi: Simit Şeklindeki Magnetler Sosyal Medyada Viral Oldu

Gözünüzü Yanıltacak Kadar Gerçekçi: Simit Şeklindeki Magnetler Sosyal Medyada Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2026 - 11:05
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X kullanıcısı elif'in bir tezgahtaki simit magnetlerini paylaştığı fotoğraf, kısa sürede gündeme oturdu. Kağıt torbaların içinde sıra sıra dizilmiş, susamlı kabuğuyla neredeyse orijinaliyle aynı görünen magnetler, ilk bakışta gerçek simit sanılabilecek kadar detaylı üretilmiş. Paylaşımın altında yüzlerce kullanıcı, magnetlerin ne kadar gerçekçi durduğuna, nereden alınabileceğine ve fiyatına dair yorum bıraktı. Kimileri kendi aldığı magnetleri fotoğraflayarak paylaşırken kimileri de bu tarz ürünlerin piyasada giderek yaygınlaştığını, hatta taklitlerinin bile çıktığını anlattı. Fotoğraflarda öne çıkan 'Ankara Simidi' etiketli örnekler, ürünün aslında hediyelik eşya olarak satıldığını gösteriyor. Basit bir hediyelik eşya fotoğrafı, kısa sürede herkesin kendi deneyimini anlattığı bir tartışmaya dönüştü.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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Bir kullanıcı, susamları nasıl bu kadar gerçekçi yaptıklarını merak etti

Bir kullanıcı, susamları nasıl bu kadar gerçekçi yaptıklarını merak etti
twitter.com

Alıntılayan bir başka kullanıcı ise kendi Ankara simidi magnetini çıkarıp "daha iyisi bende" dedi

Alıntılayan bir başka kullanıcı ise kendi Ankara simidi magnetini çıkarıp "daha iyisi bende" dedi
twitter.com

Yanıt yazanlardan biri beğendiğini ama 100 liraya alacak kadar sevmediğini itiraf etti

Yanıt yazanlardan biri beğendiğini ama 100 liraya alacak kadar sevmediğini itiraf etti
twitter.com

Kendini magnet koleksiyoncusu olarak tanıtan bir takipçi bu kadarını çok iyi bulduğunu söyledi

Kendini magnet koleksiyoncusu olarak tanıtan bir takipçi bu kadarını çok iyi bulduğunu söyledi
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Hollanda'da yaşayan bir kullanıcı fotoğrafı görünce simit canının çektiğini yazdı

Hollanda'da yaşayan bir kullanıcı fotoğrafı görünce simit canının çektiğini yazdı
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Bir başka yanıt, Ortaköy'ün bu magnetlerle dolup taştığını hatırlattı

Bir başka yanıt, Ortaköy'ün bu magnetlerle dolup taştığını hatırlattı
twitter.com

Bir kullanıcı da kendi "Ankara" yazılı simit magnetinin fotoğrafını paylaştı

Bir kullanıcı da kendi "Ankara" yazılı simit magnetinin fotoğrafını paylaştı
twitter.com

Birkaç ay önce kendisinin de bir tane aldığını söyleyen bir takipçi oldu

Birkaç ay önce kendisinin de bir tane aldığını söyleyen bir takipçi oldu
twitter.com

Bir yorumcu, yanına bir çay bardağı da lazım diye espri yaptı

Bir yorumcu, yanına bir çay bardağı da lazım diye espri yaptı
twitter.com
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Ankaralı bir kullanıcı bunun her köşede satıldığını hatırlattı

Ankaralı bir kullanıcı bunun her köşede satıldığını hatırlattı
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Görüntü gerçekçi olsa da doğalgaz fırınında piştiği için lezzetin hayal kırıklığı olduğunu söyleyen bir yanıt geldi

Görüntü gerçekçi olsa da doğalgaz fırınında piştiği için lezzetin hayal kırıklığı olduğunu söyleyen bir yanıt geldi
twitter.com

Alamadığına hayıflanan bir kullanıcı bir sonraki gidişinde alacağına söz verdi

Alamadığına hayıflanan bir kullanıcı bir sonraki gidişinde alacağına söz verdi
twitter.com

İstanbul'da bunun 3 boyutlu baskı taklitlerinin satıldığını yazan bir kullanıcı oldu

İstanbul'da bunun 3 boyutlu baskı taklitlerinin satıldığını yazan bir kullanıcı oldu
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Şakayla karışık "bunu ısırırdım" diyen bir kullanıcı da vardı

Şakayla karışık "bunu ısırırdım" diyen bir kullanıcı da vardı
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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