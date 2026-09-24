Gözünüzü Yanıltacak Kadar Gerçekçi: Simit Şeklindeki Magnetler Sosyal Medyada Viral Oldu

X kullanıcısı elif'in bir tezgahtaki simit magnetlerini paylaştığı fotoğraf, kısa sürede gündeme oturdu. Kağıt torbaların içinde sıra sıra dizilmiş, susamlı kabuğuyla neredeyse orijinaliyle aynı görünen magnetler, ilk bakışta gerçek simit sanılabilecek kadar detaylı üretilmiş. Paylaşımın altında yüzlerce kullanıcı, magnetlerin ne kadar gerçekçi durduğuna, nereden alınabileceğine ve fiyatına dair yorum bıraktı. Kimileri kendi aldığı magnetleri fotoğraflayarak paylaşırken kimileri de bu tarz ürünlerin piyasada giderek yaygınlaştığını, hatta taklitlerinin bile çıktığını anlattı. Fotoğraflarda öne çıkan 'Ankara Simidi' etiketli örnekler, ürünün aslında hediyelik eşya olarak satıldığını gösteriyor. Basit bir hediyelik eşya fotoğrafı, kısa sürede herkesin kendi deneyimini anlattığı bir tartışmaya dönüştü.