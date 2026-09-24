Gözünüzü Yanıltacak Kadar Gerçekçi: Simit Şeklindeki Magnetler Sosyal Medyada Viral Oldu
X kullanıcısı elif'in bir tezgahtaki simit magnetlerini paylaştığı fotoğraf, kısa sürede gündeme oturdu. Kağıt torbaların içinde sıra sıra dizilmiş, susamlı kabuğuyla neredeyse orijinaliyle aynı görünen magnetler, ilk bakışta gerçek simit sanılabilecek kadar detaylı üretilmiş. Paylaşımın altında yüzlerce kullanıcı, magnetlerin ne kadar gerçekçi durduğuna, nereden alınabileceğine ve fiyatına dair yorum bıraktı. Kimileri kendi aldığı magnetleri fotoğraflayarak paylaşırken kimileri de bu tarz ürünlerin piyasada giderek yaygınlaştığını, hatta taklitlerinin bile çıktığını anlattı. Fotoğraflarda öne çıkan 'Ankara Simidi' etiketli örnekler, ürünün aslında hediyelik eşya olarak satıldığını gösteriyor. Basit bir hediyelik eşya fotoğrafı, kısa sürede herkesin kendi deneyimini anlattığı bir tartışmaya dönüştü.
İlk paylaşım şöyleydi:
Bir kullanıcı, susamları nasıl bu kadar gerçekçi yaptıklarını merak etti
Alıntılayan bir başka kullanıcı ise kendi Ankara simidi magnetini çıkarıp "daha iyisi bende" dedi
Yanıt yazanlardan biri beğendiğini ama 100 liraya alacak kadar sevmediğini itiraf etti
Kendini magnet koleksiyoncusu olarak tanıtan bir takipçi bu kadarını çok iyi bulduğunu söyledi
Hollanda'da yaşayan bir kullanıcı fotoğrafı görünce simit canının çektiğini yazdı
Bir başka yanıt, Ortaköy'ün bu magnetlerle dolup taştığını hatırlattı
Bir kullanıcı da kendi "Ankara" yazılı simit magnetinin fotoğrafını paylaştı
Birkaç ay önce kendisinin de bir tane aldığını söyleyen bir takipçi oldu
Bir yorumcu, yanına bir çay bardağı da lazım diye espri yaptı
Ankaralı bir kullanıcı bunun her köşede satıldığını hatırlattı
Görüntü gerçekçi olsa da doğalgaz fırınında piştiği için lezzetin hayal kırıklığı olduğunu söyleyen bir yanıt geldi
Alamadığına hayıflanan bir kullanıcı bir sonraki gidişinde alacağına söz verdi
İstanbul'da bunun 3 boyutlu baskı taklitlerinin satıldığını yazan bir kullanıcı oldu
Şakayla karışık "bunu ısırırdım" diyen bir kullanıcı da vardı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın