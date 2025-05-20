Dünya Haritasına Dönen Buzdolaplarına İnat Mütevazı Magnetlerini Paylaşan Kişiler
Yapılan seyahatlerde, görülen yerlerde bulunduğumuzu hem hatırlamak hem de hatırlatmak için magnetleri kullanıyoruz. Bu mıknatıslı ve şirin hediyelik eşyaları genellikle buzdolaplarına yapıştırıyoruz ve nerelere gittiğimizi hatırlıyoruz. Bol şehir mıknatıslı bir buzdolabı da pek çok kişinin hayali. Tabii bu hayalleri gerçekleşmese de elindekilerle mutlu olanlar da var.
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Bol Avrupa şehirli magnetlerle dolu olan buzdolabı fotoğrafı viral oldu.
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Ancak buzdolabının önünde daha farklı magnetler olanlar da var...
Daha mütevazı olanlar da...
Diğer mıknatıslı süs eşyaları şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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