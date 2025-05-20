Dünya Haritasına Dönen Buzdolaplarına İnat Mütevazı Magnetlerini Paylaşan Kişiler

Yapılan seyahatlerde, görülen yerlerde bulunduğumuzu hem hatırlamak hem de hatırlatmak için magnetleri kullanıyoruz. Bu mıknatıslı ve şirin hediyelik eşyaları genellikle buzdolaplarına yapıştırıyoruz ve nerelere gittiğimizi hatırlıyoruz. Bol şehir mıknatıslı bir buzdolabı da pek çok kişinin hayali. Tabii bu hayalleri gerçekleşmese de elindekilerle mutlu olanlar da var.